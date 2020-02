U Xavera o Milionu chvilek? Cirkus na Letné. A horší věci: Babišovy odpůrce trefí šlak

Pondělí na XTV opět patřilo Petru Holcovi a jeho komentářům. Řekl například, že Minář už by si Letnou měl pronajmout napořád, aby mu ji jiný cirkus nesebral. „To bývalo tradiční místo cirkusů a oni v tom jenom pokračují,“ řekl a dodal, že spolek už mu začíná připomínat Velkého bratra. Došlo i na EET. Podle Holce je jedině dobře, že bylo zavedeno. „Jestli nějaký živnostník nebo podnikatel nemá na to, aby zaplatil 5 tisíc, tak ať nepodniká,“ prohlásil komentátor s tím, že gastronomie byla v podstatě organizovaný zločin.

Holec nejprve reagoval na to, že zástupci ČSSD odsouhlasili podání žaloby k Soudnímu dvoru EU kvůli pozastavení plateb Agrofertu. „Nejrychlejší spolehlivou odpověď nám může dát evropský soud. Tak budeme vědět nejrychleji, na čem jsme, a další diskuse bude zbytečná," pravil ministr kultury Zaorálek. A komentátor doplnil, že už se těší na odpověď, protože stín střetu zájmů se nad ČR vznáší jako černý mrak.

„Podívejte se na opozici, která to nejvíc hraje, oni už nemají téměř jiné téma a podívejte se, kam to dotáhli. Tři strany jsou na vypadnutí ze Sněmovny a kdysi vládní 35% ODSka slaví 12 % ve volbách. Navíc upřímně. Tak já myslím, že to bude spása pro všechny,“ pravil komentátor. Dodal, že dotace jsou monstrum za miliardy eur, od kterého se podle něho nikdy neosvobodíme.

Další zpráva se týkala smazaných facebookových účtů a Holec sociální síť nešetřil. Prý se těší na to, až se jednou probudí a uvidí zprávu, že se Facebook ruší. „Protože je to zlo. Já myslím, že Mark Zuckerberg je největší zločinec poslední doby. On stvořil monstrum, které odšpuntovalo ty nejhorší pudy v nás,“ prohlásil Holec a dodal, že Facebook negativně ovlivňuje i politiku. Xaver Veselý navrhl, že by mohl založit „Milion chvilek proti Facebooku“ a Petr Holec už se hlásil, jestli může hned podepsat. A Veselý se smíchem se zeptal, zda by raději nepřispěl na transparentní účet. Fotogalerie: - V krytu civilní ochrany

Postupně se dostalo i na zvolení Stanislava Křečka ombudsmanem, proti kterému hodlá Milion chvilek pro demokracii protestovat. Holec navrhl, že už by si Minářův spolek mohl Letnou pronajmout permanentně a pokračovat a neriskovat, že jim ji zabere jiný cirkus. „To bývalo tradiční místo cirkusů a oni v tom jenom pokračují,“ otřel se o spolek.

Minář a Roll za sebou podle něho táhnou totalitu. Že dohlíželi na Babiše, je podle Holce legitimní, když byl a je trestně stíhaným premiérem, ale aktivisté už chtějí dohlížet i na volbu mediálních rad, což se komentátorovi nelíbí. Doplnil, že vzhledem k tomu, že Xaver Veselý také kandiduje, tak hodlá dohlížet i na něho. A z legrace hledal, zda nemá Minář v místnosti štěnice.

Co se týče protestů proti Křečkovi, řekl toto: „Oni si nevšimli, že ten člověk byl 6 let zástupcem ombudsmanky a ten úřad se nezhroutil? Oni si nevšimli, že je to volba poslanců, že to byl mimochodem kandidát ČSSD, ne hnutí ANO? A oni jdou demonstrovat až poté, co byl zvolen i hlasy ANO.“ Holec prohlásil, že co začalo jako oprávněný protest končí jako Velký bratr, který chce dohlížet na všechno. Xaver se zeptal, jak to, že se ještě nenašel protipól, a Holec odvětil, že to nepochybně přijde, protože každá akce vyvolává protiakci a s ombudsmanem už spolek svou reakci přehnal. Andrej Babiš ANO 2011



Řeč přišla i na EET a rozhovor s prezidentem Asociace hotelů a restaurací Václavem Stárkem. Se kterým Holec souhlasil, že si hospodští nemají na co stěžovat. Dodal, že je rád, že někdo takový to řekl. „Když se zavádělo EET, tak jsem viděl tu stupiditu mediální, novináři nepřemýšleli nad tím, co říkali ti hospodští, my na to EET nemáme a budeme muset zdražit,“ pravil Holec a dodal, že gastronomie je skoro jako organizovaný zločin a jedna z posledních oblastí, kde se ve velkém pracuje s hotovostí. Což dle komentátora Info.cz vedlo k podvodům a do zavedení EET fungovala většina levnějších hospod a restaurací mimo daňový systém a evidenci.

Psali jsme: Uskromněte se, Češi! Buďte jako Greta, nejezte maso. Jinak budete trestáni, říká ekolog

„Proto se toho tak strašně báli a já jsem koukal na ty ubrečené příběhy hospodských, říkali, my sotva přežíváme, nemálo z nich jezdí v mercedesu, jak sotva přežívaj, pak zavedli EET a oni museli zdražit, protože najednou museli začít platit. Takže to museli promítnout do svých nákladů. A pokladna EET stojí třeba 5 tisíc. Já si říkám, jestli nějaký živnostník nebo podnikatel nemá na to, aby zaplatil 5 tisíc, tak ať nepodniká,“ prohlásil komentátor. A souhlasil se Zdeňkem Pohlreichem, že kdyby zanikla většina hospod, tak by žádná škoda nevznikla, protože kvalita je příšerná a společenská funkce žádná, až na to, že se lidé v nich opíjejí.

