USA: Atletka předběhla ostatní závodnice. Byl to totiž muž. Diváci bučeli

Anketa Jsou za pokus o atentát na Roberta Fica zodpovědní činitelé liberální opozice, médií a neziskových organizací? Ano 97% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 14469 lidí byla medializována kauza znemožnění startu pěti středoškolačkám na atletických závodech poté, co protestovaly proti rozhodnutí soudu, který zablokoval prosazování státního zákona o „záchraně ženských sportů“, jenž zakazoval transsexuálům soutěžit ve sportu proti biologickým dívkám.



Poté, co dívky zjistily, že budou soutěžit proti biologickému muži, rozhodly se proti rozhodnutí protestovat, což však mělo za následek jejich diskvalifikaci. Biologický muž následně skončil v kategorii žen na prvním místě ve vrhu koulí a na druhém v hodu diskem.



Diskusi o správnosti rozhodnutí zařazovat biologické muže ve sportu do kategorií žen pak v USA opět rozproudil nejnovější případ, kdy se obdobně vítězem v běhu na 200 metrů v Oregonu stal transsexuál Aayden Gallagher, studující druhý ročník střední školy McDaniel High School v Portlandu. Zlatou medaili v závodě dívek na 200 metrů na mistrovství Oregonské asociace školních aktivit v lehké atletice následně obdržel na půdě Oregonské univerzity.

Fotogalerie: - Zeman v USA

Když byl Gallagher na stupních vítězů vyhlášen „státní šampionkou v běhu na 200 metrů pro dívky“, mnozí diváci svůj postoj dali najevo přímo na místě, a ozývalo se tak bučení.



„Další hrdý okamžik pro ženský sport! Aayden Gallagher (muž) se právě umístil na 1. místě na státním mistrovství Oregonu v běhu na 200 m žen poté, co se umístil na 2. místě v běhu na 400 m. Jen si poslechněte to slyšitelné bučení. Lidé jsou z toho nadšení… taky je nejvyšší čas,“ komentovala událost 24letá závodní plavkyně Riley Marie Gainesová, jež vedla kampaň proti účasti transsexuálních žen v ženském sportu.

Another proud moment for women's sports!



Aayden Gallagher (male) just placed 1st in the Oregon state championship in the women's 200m after placing 2nd in the 400m.



Just listen to the audible BOOS. People are over this...& it's about time. pic.twitter.com/HfJqF4AkzO