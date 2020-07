USA: ,,Jste bílí, jste vini. Opakujte si to.” Pokyny pro pracovníky ze školení

reklama

Americké město Seattle se proslavilo svou, nyní již zrušenou „autonomní zónou", ve které si po krátký čas demonstranti proti rasismu řídili kus města sami. Po sérii přestřelek, z nichž některé skončily úmrtím, byla „autonomní zóna" zrušena. Nicméně Seattle nyní proslavil Christopher F. Rufo, editor magazínu City Journal. Město Seattle totiž organizovalo internetové semináře zaměřené na rasismus pro zaměstnance. Tyto semináře byly „jen pro bílé", konkrétně pro ty, kdo si „připadají bílí". Jeho nálezům se pak věnovala televize Fox News.

Už název (Interrupting Internalized Racial Superiority and Whiteness) napovídá, o jaký seminář jde. V hrubém překladu zní „Porušení zvnitřněné rasové nadřazenosti a bělosti“. Rufo dokumenty s podklady pro seminář získal, když požádal město o jejich vydání.

Nejdříve instruktoři participanty informovali, co jsou znaky „zvnitřněné rasové nadřazenosti“. Má se jednat např. o perfektcionismus, individualismus, racionalizaci, aroganci, paternalismus, mlčení, ovládání, násilí, pocit, že „jste v pohodě“, objektivitu a „protičernošskost“. Zajímavé je, že protičernošskost se objevila i ve znacích „zvnitřněné rasové méněcenosti“.

First, diversity trainers informed white participants that "objectivity," "individualism," "intellectualization," and "comfort" are all vestiges of internalized racial oppression. pic.twitter.com/qrZwHZgx1H — Christopher F. Rufo (@realchrisrufo) July 6, 2020

Rufo dodává, že pro bílé občas neexistuje dobré řešení, protože například když budou o tomto tématu mluvit moc, tak to je paternalismus a poučování, a když málo, tak se proviňují mlčením.

Dále se v dokumentu objevila cvičení. Například procvičovat si argumenty pro rasovou spravedlnost a důvody, proč na ní bílým lidem záleží. A také „procvičovat samomluvu, která vás ujišťuje o vašem podílu na rasismu. Rasismus není naše chyba, ale jsme zodpovědní“. A jako další doporučení je v dokumentu uvedená „kultivace vztahů s ostatními bělochy, kteří se angažují v protirasistickém napomáhání, abyste si mohli promluvit o své snaze zvrátit svou vlastní bělost“. A také si účastníci mají dát pozor na to, aby náhodou u ostatních bílých nehledali „vykoupení z rasismu“ a podporu v názoru, že za rasismus nemohou.

The City of Seattle diversity trainers encourage white employees to "practice self-talk that affirms [their] complicity in racism" and work on "undoing your own whiteness." pic.twitter.com/CJxNEcIeh2 — Christopher F. Rufo (@realchrisrufo) July 6, 2020

V dokumentu je též uvedeno, čeho se má správný „napomahač“ vzdát. Například pohodlí, očekávání emoční stability, někdy prý i vlastního pocitu bezpečí. A také moci nad ostatními lidmi a zemí, „vztahů s některými bílými lidmi“, svého postavení ve společnosti a toho, že „napomahač“ zapadá do společnosti ostatních bílých lidí.

The trainers ask white employees to "let go" of "comfort," "guaranteed physical safety," "control over the land," "social status," and "relationships with some other white people." pic.twitter.com/sRZf8gA6Go — Christopher F. Rufo (@realchrisrufo) July 6, 2020

A pro ty, kdo by se chtěli vymluvit, že nejsou bílí, přišel i seznam etnik, která jsou považována za bílá. „Jste Arab, Žid, Fin, Němec, Ital, Armén nebo Ir? Pak jste určitě bílí. Z toho se nevykroutíte,“ uvádí Rufo příklady. Navíc prý e-mail s pozvánkou na seminář byl důsledně poslán pouze bílým zaměstnancům města, aby se „poučili o svém podílu na bělošské nařazenosti“.

The goal is to teach them how they have "complicity in the system of white supremacy" and must be held "accountable to Black, Indigenous, and People of Color." pic.twitter.com/kPbppFYDtM — Christopher F. Rufo (@realchrisrufo) July 6, 2020

Jak zjistit, že jste uspěli? Podle dokumentu tak, že si budete říkat, že bělošská nadřazenost je i vaše vina a nadřazovat se nebudete. „Jednou může bolest působit někdo jiný, jednout to můžete být vy. Jste také bílí a co někdo udělal dnes, vy můžete udělat zítra.“

–When you "implicate yourself" in racism.

–When "other white people may be angry."

–When you have stopped your "white normative behavior." pic.twitter.com/7Pv5FvRxm1 — Christopher F. Rufo (@realchrisrufo) July 6, 2020

„Město Seattle zatím odmítlo sdělit jména těch, kdo na těchto seminářích přednášeli, kolik program stál a záznam ze seminářů. Budu na ně tlačit dál, protože toto je právě ten druh ideopolicie, který chtějí zavést všude. A jak ukázali jiní, nová kulturní revoluce zraje v personálních odděleních korporátů, v seminářích pořádaných městy a v učivu na veřejných školách. Když na něco takového narazíte, odhalte to, zveřejněte to, kritizujte to a zesměšněte to,“ shrnul Christopher F. Rufo na závěr.

When you find something like this in your community, expose it, criticize it, mock it, and reject it. /End — Christopher F. Rufo (@realchrisrufo) July 6, 2020

