USA nemají radit jiným, co dělat. Přesto jedna rada pro Českou republiku... Americký velvyslanec vystoupil v rozhlasu

08.02.2018 15:41

Velvyslanec Spojených států v České republice Steve King poskytl rozhovor Českému rozhlasu. Prozradil v něm, že byl velmi pozitivně překvapen vztahy obou zemí. Pokládá si prý za čest, že do České republiky přijel v roce 2018, kdy tato republika slaví sto let své existence. Současně však vyslovil jedno varování. Česko by podle jeho názoru nemělo odcházet z EU. Takový krok by King považoval za šílený.