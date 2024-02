USA nepomohou Ukrajině? Vzkaz pro spojence. Mít vlastní atomovky, zuří polský ministr

Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski ve vysílání Bloomberg television hovořil ke Spojeným státům americkým ohledně pomoci Ukrajině. Pokud balíček neprojde Sněmovnou reprezentantů i přes to, že americký prezident Joe Biden by si to přál, zanechá to spojencům Ameriky jasný vzkaz. Někteří spojenci pak možná začnou sami uvažovat o vývoji programů jaderných zbraní.

Demokratický prezident Spojených států amerických se zatím marně snaží přesvědčit republikány ve Sněmovně reprezentantů, aby schválili balík pomoci pro Ukrajinu, Izrael a Tchaj-wan. „Způsob, jakým se odvracejí od ruské hrozby, jak se otáčejí zády k NATO, jak upouštějí od našich závazků, to je prostě šokující… Nikdy jsem nic takového neviděl,“ stěžoval si Biden reportérům, citoval server Politico.

Polský ministr zahraničních věcí Radoslaw Sikorski nyní apeluje na Spojené státy, aby nechaly v této otázce rozhodnout demokracii. V jiném případě by byla důvěryhodnost USA poškozena. „Prosím, nechte o tomto balíčku pro Ukrajinu hlasovat. Protože pokud zabráníte svému vrchnímu veliteli (prezidentu Joeu Bidenovi) udělat to, co udělat chce – což je pomáhat Ukrajině se bránit, bude důvěryhodnost USA poškozena,“ tvrdí polský ministr ve vysílání televize Bloomberg.

Připomněl, že Evropa přispívá na Ukrajinu více než Spojené státy americké. „Přispěli jsme již zhruba 80 miliard eur a schválili jsme dalších 50 miliard. Ukrajinský stát by nefungoval, aniž bychom jim poslali přibližně 1,5 miliardy eur měsíčně,“ zdůraznil, ale vyzdvihl, že bez americké pomoci, jejích dodávek z amerických výroben zbraní, by Ukrajina nemohla bojovat.

Sikorski věří, že Ukrajina může vyhrát, vítězství však záleží na vojenské munici. „Nemůžete bojovat s holýma rukama,“ říká polský ministr. „Přislíbili jsme pomoc Ukrajině. Prezident USA v době války pronesl v Kyjevě historický projev, v němž řekl, že Ukrajina bude mít americkou podporu, ať to stojí, co to stojí. Nyní nastal čas držet kurz a dodat zbraně.“

Pokud by balíček Ukrajiny v americké Sněmovně reprezentantů neprošel, američtí spojenci budou zklamaní, možná začnou přemýšlet i o vývoji vlastních programů jaderných zbraní. „Pochopí, že USA jim možná nebudou schopny pomoci, i když jim jejich prezident pomoci chce... To bude mít hluboké důsledky pro všechny americké spojence po celém světě. Některé země se začnou zajišťovat a jiné budou uvažovat o vývoji vlastních programů jaderných zbraní.“

