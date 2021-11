USA „řídí Vrbětice“? Zájem tam prý je. Erik Best u Bobošíkové rozkryl novou vládu

reklama

Anketa Jste pro zavedení povinného očkování proti covidu-19? Ano, všech 12% Ano, ale jen důchodců 3% Ano, ale jen vybraných profesních skupin 3% Ne 82% hlasovalo: 25738 lidí

Co se týká pozice Pirátské strany, která na úkor koalice s hnutím STAN v letošních volbách přišla o většinu poslaneckých křesel, to podle Besta znamená, že pozice Pirátů bude snížená, protože oni se považují za největší západní Evropany tady v ČR. „A ‚západní‘ a ‚česká‘ politika se čím dál více rozcházejí,“ zdůraznil, že zde vidí problém, protože v koaliční smlouvě mají různé věci, které jsou velice prozápadní, proamerické. „Nemyslím si, že česká veřejnost všechno přijme tak, jak si to představují Piráti,“ doplnil.

U Pirátů se společně zastavili o chvíli déle. Včera Piráti rozhodli, že se stanou součástí vládní koalice. Ještě před rozhodnutím Best zveřejnil tweet „Cizí státy investovaly do Pirátů tolik nadějí, pak ti nevděčníci nejdou do vlády“, který nyní objasnil: „Tak oni o tom otevřeně mluví. Pan Peksa minulý týden v časopise říkal, že mluvil s norským velvyslancem a že ten velvyslanec říkal poté, co slyšel o všem, co všechno tady představuje Pirátská strana: „Aha, no tak vy jste mainstreamová strana, jako máme v Norsku.“

A já to vidím tak, že západní státy chtějí změny u nás, tady v ČR, v Maďarsku, v Polsku a tak dále, a vytipovaly různé strany v každém státě. A tady jedna z nich, a možná i ta hlavní, je Pirátská strana. Já vím z toho, co slyším od Američanů, že to je skoro favorit americké vlády. A myslím si, že ta pozice, jak jsem říkal před chvílí, je trošku ztížená tím, že budou mít jenom tři ministry a čtyři poslance,“ rozvinul Best svou původní myšlenku.

Z těchto skutečností vyvodil, že politika nebude tak aktivní, nebude tak jasná a nedokážou to, co chtěli. „Znamená to, že bude na Západě trošku zklamání – pokud někdo jiný, možná TOP 09, tu politiku nebude dělat. Ale jak jsem říkal předtím, vidím tlaky ze strany veřejnosti, opozici k tomu. To znamená, že dokonce i kdyby tam byli Piráti ve větším množství, tak si nemyslím, že by mohli úspěšně tu politiku propagovat,“ zopakoval.

V koaliční smlouvě také stojí: „Budeme prosazovat co nejtěsnější transatlantické vazby a rozvíjet blízký vztah s USA jak bilaterálně, tak v multilaterálních formátech.“ Best už před x lety prohlásil, že „Češi se obracejí k Americe, která neexistuje, a idealizují si ji“.

Není to ze strany českých politiků spíše hra pro české občany? „Myslím, že je to kombinace těch dvou věcí, ale opravdu si myslím, že ta propaganda nebo ta publicita, marketingová strategie, je tak silná, že je možné, že to někdo nepochopil. A navíc je tam negativní motivace. Protože když já například – Američan, rodina je v Americe čtyři sta let, opravdu zbožňují ty ideály atd. – kritizuji tu politiku; ne ty ideály, ale tu současnou politiku války zadlužení a propagování amerických zájmů v zahraničí, no tak já jsem co? Já jsem ‚antiamerický‘. A to se často objevuje.

A bude to čím dál tím víc. A politici tady to akceptují. Pochopili, že musejí víceméně propagovat to, co chce americká vláda. A ještě jedna věc. Co se týče těch peněz, myslím si, že málokdo to chápe, ale občas když – neříkám, že politická strana bere peníze přímo od cizích států, to si myslím, že asi tak není – ale určité neziskové organizace dostávají peníze od amerických nevládních nebo vládních organizací, je v těch smlouvách přímo napsáno, že musí obhajovat, propagovat zájmy Spojených států. A to je podle zákona,“ upozornil.

Zmínil, o jaké organizace se konkrétně jedná: „Konkrétně jsou to organizace, které dostávají peníze od National Emdowment for Democracy,“ uvedl.

Rovněž se v koaliční smlouvě dočteme: „Obnovíme tradici havlovské zahraniční politiky včetně podpory rozvojové a transformační spolupráce.“ Lze podle Besta dělat Havlovu českou zahraniční politiku bez osobnosti a příběhu Václava Havla? „Myslím, že se o to snaží Miloš Vystrčil. A v něčem má úspěch. Myslím, že určitě on to považuje za úspěch.

Ale zpátky k tomu, o čem se mluvilo: politika vůči Tchaj-wanu. Změnu začala propagovat Trumpova administrativa. V Americe jsme dlouhou dobu měli pevnou politiku, že podporujeme ‚jednu Čínu‘, ale jenom neříkáme, která Čína je to ta ‚jedna‘. Ale máme diplomatické vztahy s Čínou a pojďme bránit Tchaj-wan.

Ale tam začal Trump tu politiku měnit a začal propagovat větší vztahy s Tchaj-wanem a na to skočil Vystrčil. A to dělá dobře, ale on možná ani nechápe, že americká vláda chce touto politikou vytvořit dojem, že vlastně Amerika je silnější, než je a než může být. A místo toho, abychom propagovali pozitivní politiku vůči Tchaj-wanu, nakonec ta politika bude velice negativní, protože Čína ji bude používat na to, aby se stala ještě agresivnější. A tam je ten základ, to, co propagují čeští politici, se potom často stane velice negativní politikou pro ČR,“ zdůraznil, že to se obrátí proti nám.

Co říká na to, že pětikoalice deklarovala „provedeme revizi vztahů s Ruskem a Čínou“? „O tom mluvil pan Lipavský. Co se týče Číny, tak chce víceméně, aby tu politiku stanovila Evropská unie. A já jsem to pochopil tak, že on chápe, že Česká republika není dost silná, aby propagovala zvlášť nějakou politiku vůči Číně, a chce pomoci Evropské unii. Což si myslím, nakonec dopadne tak, že to bude evropská politika a ne ta česko-čínská politika.

Co se týče Ruska, tak říká, že chce, aby ČR už nebyla na seznamu nepřátelských států. A to si myslím, že bude těžší, protože tam Amerika opravdu řídí tu politiku. Myslím Vrbětice atd. To byl opravdu dobrý tah ze strany Spojených států – jak to propagovaly. A já to beru tak, že Rusko nemá příliš velký zájem o lepší vztahy, pokud Česká republika bude trvat na tom, jak byly Vrbětice,“ myslí si Best, že zde nemůže nastat velká změna.

Následně objasnil, co přesně myslí tím, že Amerika „řídí Vrbětice“. „Nevím, do jaké míry, ale určitě tam je nějaký zájem. Všechno to zase slouží k tomu, aby politika vůči Rusku a vztahy byly horší a aby to vypadalo tak, že Amerika je ta silnější strana. My máme mít dojem, že Rusko je na tom tak mizerně, že cokoli, co my uděláme, prostě zhorší pozici Ruska. A to si myslím, že je chyba.

Politika Ameriky je, abychom my měli pocit, že všechno v Rusku je špatně a všechno v Americe je dobré. A Vrbětice do toho zapadaly. Do jaké míry to řídili, to nevím, ale určitě ta interpretace byla – my jsme nedostali údaje, abychom mohli sami rozhodnout, jak a co se tam stalo,“ myslí si Best.

Fialova vláda označila členství v EU za klíčové a prospěšné pro Českou republiku. Opravdu je pro nás přínosem? „Odpovím podobně jako na dotazy ohledně Ameriky: stále si myslím, že Amerika je nejlepší místo na světě. A musím to říct jako Američan, ale já se obávám, co bude potom. Protože ta politika jde ve špatném směru. A ten výsledek asi bude špatný. A platí to taky pro EU. Myslím si, že zatím ČR lepší možnost nemá, ale ten směr je už viditelně špatný. A to je ten problém. A pokud EU nebo ČR nebo nějaká malá skupinka v rámci EU může tu politiku korigovat, tak si myslím, že není úplně všechno ztraceno,“ řekl.

V rámci připomínky 32. výročí sametové revoluce se věnoval také sílící cenzuře na Západě i Východě. Připomněl, že stále můžeme říct názor, takže v tomhle smyslu svoboda slova existuje, ale omezeně: „Totéž v Americe: Trump sice už nemá Twitter, nemá Facebook, ale může založit, co chce, a může říci, co chce. Takže existuje, ale svoboda slova je omezená. A je to čím dál víc – když máte peníze, když máte hodně peněz, tak můžete diktovat to, co slyší, vidí ostatní. Vždycky to tak bylo. Teď je ta situace obecně ve světě vážnější. Takže každý krůček je o to významnější,“ dodal Best.

Podle Besta to zkrátka bylo tak, že ten, kdo má peníze, umí získat od lidu, co chce. „A to je základ, to je problém. Teď je to více vidět. Ale víceméně ten směr je pořád stejný. Já nevidím moc velký rozdíl už, dejme tomu, 70 let. Ale to, co je jiné, je, že jsme už blíže k té propasti. Zatímco té cesty k té propasti jsme si tolik nevšimli, ale teď už jsme u toho, tak každý má strach,“ pokračoval.

Závěrem vyzdvihl, že je nutné zaměřit se především na základní hodnoty a ptát se, jestli stále platí. A jestli ano, tak udělat všechno pro to, abychom je zachovali, a ne zbourali. „Západní civilizace je fantastická věc a měli bychom si ji nechat. A obávám se, že ta elita už s tím tolik nesouhlasí,“ konstatoval americký novinář.

