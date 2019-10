Úchylové... Šokující slova vůči Petříčkovi: I z ČSSD

Konferenci na podporu LGBTI komunity zahájil ministr zahraničí z ČSSD Tomáš Petříček. V úvodním projevu pronesl: „Porušování lidských práv je něco, co odsuzujeme, včetně diskriminace, násilí a zatýkání na základě skutečné nebo vnímané sexuální orientace, genderové identity nebo vyjádření… Podporujeme koordinaci financování a národních politik a praxe v této oblasti.“ Reakce nejen politiků? „Sodoma Gomora, sexuální maniak, co jsme komu udělali?“ Co se děje v Praze?

Zprávy o zahájení LGBTI konference, podpořenou ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem, o které jsme psali ZDE, si všimli osobnosti českého Facebooku. Na Facebooku tuto událost komentoval nejen poslanec Foldyna z ČSSD a Jiří Kobza z SPD.

Anketa Myslíte si, že Piráti jsou přínosem pro českou politiku? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 2339 lidí

Tomáš Petříček, ministr zahraničí, totiž dnes zahajuje v Praze konferenci na podporu LGBTI komunity. Do Prahy dorazí přes 500 aktivistů a představitelů ze zemí Evropy a Střední Asie. Výroční konference, kterou pořádá organizace ILGA-Europe ve spolupráci s českým spolkem Prague Pride a platformou PROUD, potrvá do soboty. Akce letos připomíná půl století od počátku hnutí za práva gayů a lesbických žen. Motto akce je: Spolu jsme silnější.

Okamurovec Jiří Kobza se na svém facebooku ptal: „Co jsme komu udělali? Moc rád bych věděl, kdo to organizuje, kdo to financuje a kdo to schválil?“

V diskuzi pod příspěvkem Jiřího Kobzy vyvolala zpráva spoustu pohoršujících se reakcí. Například Ivan Kobza napsal: „Tak to jsem nevěděl, že P*****ek je sexuální maniak a erotický kutil,“ na což odpověděl Jiří Kobza dotazem: „Není tam překlep? Nemá být namísto ‚kutil‘ správně ‚úchyl‘?“

Poslanec Jaroslav Foldyna, stále ještě člen ČSSD, zjistil zásadní problém, že tu něco chybí… Napsal:

„Sodoma a Gomora a Praha? Podpora klasické rodiny je to, co tu chybí, a to je zásadní problém.“

Diskuze byla opět podobná té u Kobzova vyjádření. Dokonce poslanec Foldyna přiznal, že se nediví, že jim utekli voliči. Václav Štěpář totiž v diskuzi napsal: „Víte, že se vůbec nedivím, že vám zdrhli skoro všichni voliči?“ Na což odepsal právě Jaroslav Foldyna, který formuloval odpověď takto: „Víte, že ani já ne.“

V diskuzi se však objevil právě i výše zmíněný poslanec Kobza, jenž napsal: „Honí zoufale hlasy neziskovkářů a úchylů v naději, že je udrží ve Sněmovně.“

Avšak i Martin Konvička vyslal dotaz. Zeptal se následovně: „Bych se snad zeptal členů všech představitelných menšin, co je mám v přátelích, zdali vyslali k Petříčkovi nějaké své zástupce...“

Martin Erlich v diskuzi poznamenal: „Když on to bere tak, že jako člen ČSSD je taky menšina...“

Mediální analytik Štěpán Kotrba se též k události vyjádřil. Napsal: „Von pan sociálnědemokratickej ministr šoustá dvaceti zelenejma tykadýlkama na prdeli?“

Anketa Je dobře, že Zeman vyznamená exprezidenta Václava Klause? Ano 33% Ne 67% hlasovalo: 5689 lidí

Na ČT24 zazněl (od 49. minuty) úvodní projev Tomáše Petříčka: „Dobrý den, dámy a pánové. Zaprvé bych chtěl zdůraznit, že jsem velice rád, že se naše konference odehrává v Praze. Podpora demokracie, právního státu a lidských práv je dlouhodobá priorita naší politiky, ale věřím, že letos je to důležité, protože slavíme 30 let od sametové revoluce. Je dobré si připomínat, že lidská práva je stále třeba bránit a bojovat za ně. Chtěl bych zdůraznit, že situace komunity LGBTI je aspektem, který má Česká republika na mysli. Různé formy násilí, nenávistných projevů, perzekuce, to je každodenní realita komunity LGBT po celém světě. Porušování lidských práv je něco, co odsuzujeme, včetně diskriminace, násilí a zatýkání na základě skutečné nebo vnímané sexuální orientace, genderové identity nebo vyjádření. Nemůžeme ignorovat, že násilí a diskriminace na základě sexuální orientace negativně ovlivňuje přístup k zdravotní péči, bydlení, vzdělávání, ale taky k zaměstnání. Nejlépe proti tomu můžeme bojovat díky dialogu, vzdělávání, zvyšování povědomí, na základě spolupráce, koordinace a na základě uznání našich nedělitelných lidských práv, která spolu úzce souvisí,“ pronesl Petříček.

V proslovu pokračoval a řekl, že proti diskriminaci komunity LGBTI bude bojovat s ostatními členy EU. „Chceme hrát aktivní roli na půdě OSN a konkrétně Rady pro lidská práva,“ řekl. „Také podporujeme koordinaci financování a národních politik a praxe v této oblasti,“ pokračoval.

Došlo i na Maďarsko a kardinála Duku. Novinář z Guardianu se ho zeptal: „Pane ministře Petříčku, myslíte, že některé z těch útoků, které jsme viděli vůči příslušníkům komunity LGBTI v Polsku a v Maďarsku, znamenají, že lidská práva a demokracie v bývalých zemích za železnou oponou, že tato práva jsou ohrožena? A myslíte si, že některá ta rétorika, kterou jsme slyšeli od veřejných představitelů, například od kardinála Duky, vykazují stejný trend, že by se něco podobného mohlo začít odehrávat i zde?“

„Věřím, že ochrana lidských práv není specifická pro kterýkoliv jediný region. Zažili jsme porušování lidských práv i v jiných oblastech Evropské unie. Žádná společnost není imunní vůči některým negativním trendům. Viděli jsme nárůst extremistických stran po celé Evropě. Součást jejich projevů a rétoriky je taky šířit nenávist vůči odlišným komunitám, včetně komunity LGBTI. Nemyslím si, že je to pouze problém střední Evropy, viděli jsme to i jinde, ale vidíme to i na případu spoustu politiků západní Evropy. Myslím, že musíme tento problém řešit napříč Evropou, a jak jsem řekl, žádná společnost není imunní vůči těmto negativním projevům,“ odpověděl Petříček na dotaz novináře.

