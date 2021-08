Úhlava, Úslava... Máš věcem rozumět, ne si pamatovat, kude teče jaká řeka. Takto Pekarová a spol. lákají prvovoliče. Bez Feriho

reklama

Feriho skandál po uveřejnění údajných svědectví množství žen, na kterých se měl mladý perspektivní poslanec dopustit sexuálního násilí, či svědectví, podle nichž měl sexuálně obtěžovat dívky na středních a vysokých školách, znamenal pro SPOLU totální konec kampaně „Mám hlas“... a další dva měsíce strávily strany vedle cenzurování všeho, co se s Ferim pojilo, i přemýšlením, co dále.



Místo Feriho nyní koalice spíše chce razit týmový přístup a více ukazovat svůj volební program pro mladé voliče. „V Česku je 2,2 milionu mladých lidí, kteří můžou přijít letos v říjnu k volbám. Jako jediní jsme se rozhodli cíleně je oslovit. Udělali jsme kampaň zaměřenou na témata, která je nejvíce zajímají, a takovou formou, abychom je co nejvíc zaujali,“ řekla při zahájení druhé kampaně předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Šéfka TOP 09 kampaň tentokrát zahájila za účasti místopředsedy lidovců Petra Hladíka a místopředsedy ODS a předsedy Senátu Miloše Vystrčila. „Jsem přesvědčený, že volby budou zejména o mladých. Prosím vás, pomozte,“ vyzval předseda Senátu Parlamentu ČR.

Pomoci k oslovení mladých voličů má tým mladých kandidátů koalice SPOLU s mládežnickými organizacemi všech tří stran. Kampaň „Spolu jdeme volit“ chtějí razit na koupalištích, v klubech, v letních kinech či na ulicích. Kampaň stylizují do instragramových filtrů.



Budou rozdávat „barevné sluneční brýle a představovat jedinečný instagramový filtr, jehož prostřednictvím může každý vyjádřit svůj důvod, proč má smysl jít k volební urně“.

„Inspiraci pro své vzkazy mladí najdou také ve speciálním volebním programu koalice SPOLU, který mladí lidé přepsali do stručné brožury ve formátu, který připomíná ‚feed‘ ze sociálních sítí. Všechny dostupné informace najdou na webu jdemevolit.cz, který pro kampaň vznikl,“ píše koalice, jak hodlá nalákat voliče.

Mezi výroky mladých kandidátů, které mají oslovovat mladé voliče, se dozvíme například: „Chci vládu, která bude řídit stát jako stát.“ Nebo: „Trvá to pár minut, ale ovlivní to celý náš život.“



A jak zní samotný program pro prvovoliče a mladé lidi? Například jim poradí, že nemají věřit dezinformacím. „Nevěř všemu, co vidíš na netu! Čip v těle po očkování? Dezinformace jsou válečnou zbraní dneška, a ne vždycky jsou poznat. Nejlepší obranou je vzdělání a mediální gramotnost. O ty se SPOLU postaráme,“ píší.



„Snadné cestování, levné nákupy přes internet a práce&studium v zahraničí? Bez EU jen těžko. Evropská unie, to je Erasmus i volné cestování bez kontroly na hranicích. Zůstaneme součástí, protože spolupráce je základ,“ lákají lidovci, ODS a TOP 09 dále.



Podpořit chtějí méně práce: „Volný čas i práci skloubíš dohromady! Pracuješ, ale chceš zároveň cestovat, věnovat se koníčkům nebo rodině? Není problém. Podpoříme zkrácené úvazky tak, aby to bylo výhodné pro tebe, tvého šéfa i tvůj volný čas.“



Či „konec biflování“. „Škola nemá zahlcovat, ale vzdělávat! Vzpomínáš na ‚Úhlava, Úslava, Radbuza, Mže‘? Věcem máš rozumět, ne si pamatovat, kudy teče která řeka. SPOLU místo biflování prosadíme přípravu do života,“ zní další z bodů.



Prioritou je prý životní prostředí: „Nemáme žádnou planetu B. Když se jdeš vykoupat, nechceš plavat mezi igelitkama. Vypouštění odpadů do řek, černé skládky i ničení přirozeného prostředí zvířat musí skončit. SPOLU máme ochranu životního prostředí jako prioritu.“



