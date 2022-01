Ukrajina? Upadající Rusko chce vzbudit strach. Profesor Lukeš má jasno. A Čechy zfackoval vlastní historií

Ani středeční jednání mezi představiteli NATO a Ruska nevedlo k posunu řešení situace na ukrajinsko-ruské hranici. Bez hmatatelného výsledku skončilo i pondělní setkání amerických a ruských vyjednavačů. Zbývají už jen dnešní rozhovory pod hlavičkou Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, po kterých se chce Rusko rozhodnout, jestli bude v těchto jednáních se Západem pokračovat. Kreml na ruské hranici s Ukrajinou v posledních týdnech soustředí desetitisíce vojáků, ze strany západních zemí proto zaznívají obavy, že Rusko chystá invazi. Je pravděpodobné, že Rusko, i když to nyní popírá, napadne Ukrajinu, pokud jednání selžou? O tom v Interview Plus Českého rozhlasu hovořil profesor historie a mezinárodních vztahů na univerzitě v Bostonu Igor Lukeš.

Úvodem se Lukeš vyjádřil k otázce, že západní a ruští představitelé jednají tento týden už potřetí na různých místech a v různých formátech – tak zda se to dá vnímat jako svého druhu vítězství ruského prezidenta Vladimira Putina, že se taková několikakolová jednání konají. „Je docela možné, že pan Putin především chtěl na sebe, jak naznačujete, ztrhnout pozornost světa, že zkrátka chce být hvězdou jako, řekněme, car Alexandr na vídeňském kongresu. A je samozřejmě také ale pravda, že tuhle krizi – a to jste také řekl v úvodu, způsobilo svou vojenskou koncentrací na ukrajinských hranicích Rusko. A proto klíč k řešení té krize je v Kremlu,“ poznamenal Lukeš.

NATO odmítlo ruské požadavky, především odmítlo dát záruku, že se Ukrajina nikdy nestane členem Aliance, a Rusko dál na těchto požadavcích trvá. Je tedy v danou chvíli ještě vůbec o čem jednat? „Především je dobře, že spolu jednají a nestřílejí na sebe. To samo o sobě je jistě velmi pozitivní. Ale jestli jednání může nahradit, nebo může přimět Rusko k tomu, aby se začalo chovat zodpovědně, to je samozřejmě otázka, kterou dnes nedokáže zodpovědět nikdo,“ zmínil.

Proč tedy Moskvu tato otázka tak zajímá? „Tady bychom se museli dostat do oblasti čistých spekulací, protože fakta k tomu nikdo jen tak nenajde. Podle mého názoru je docela možné, že jde v podstatě o pokus na straně Putina zakrýt to, že situace jeho země po tolika letech vládnutí není zdaleka růžová. Ruská ekonomika je srovnatelná s italskou nebo tureckou a nepředstavuje ani desetinu ekonomiky americké nebo čínské. Demograficky od roku 1991 Rusko ztratilo deset milionů obyvatel a nejlepší lidé stále odcházejí. Průměrná životnost mužů v dnešním Rusku je 66 let, a to je méně než v Guatemale či v Sýrii. Závislost světa na naftě a na plynu bude bezpochyby dlouhodobě klesat. A to jsou samozřejmě hlavní zdroje ruského bohatství. A proto je docela možné, že Putinovým cílem v této celé situaci je, aby když už nic jiného, šel z Ruska alespoň strach,“ dodal.

Skutečné problémy Ruska jsou podle něj ruské. „Ty nemají co společného s Ukrajinou, ty vůbec nemají co dělat s Gruzií nebo s Běloruskem, to jsou všechno zástupné problémy, které Putin neustále tlačí do středu dějin, naposledy teď Kazachstánu. Protože je mnohem složitější podívat se pravdě do tváře a jedním z těch faktorů je, že ta země vymírá. A všichni inteligentní lidé, nebo velká část těch inteligentních lidí, pravidelně z Ruska odcházejí. Co s tím dělat? Zahájíme někde nějakou další krizi. Dnes na Ukrajině, zítra v Kazachstánu,“ sdělil.

Server Politico napsal, že Evropská unie v současné krizi zůstává spíš ve stínu Spojených států, vidí to Lukeš stejně? „Samozřejmě když v Ženevě jedná americká vyjednavatelka a vedle ní nesedí nikdo, kdo by reprezentoval EU, tak to tak bezpochyby je. To ovšem neznamená, že tam dochází k nějakému Mnichovu. Spojené státy samozřejmě jednají v nejlepším zájmu nejenom samy za sebe, ale všech svých spojenců,“ zmínil Lukeš.

„Bylo by výborné, kdyby Evropa byla schopná vojensky být plnohodnotným partnerem Spojených států. Já si nejsem ale úplně jist, že tahle situace nevyhovuje panu Putinovi, protože ten právě chce být v očích vlastních voličů, nebo budoucích voličů, jako ten, kdo stojí vedle amerických reprezentantů, že Rusko je na stejné úrovni jako Spojené státy. Zatímco kdyby to byla nějaká konkrétní evropská země, tak já si myslím, že z pohledu ruské zahraniční politiky by to nebylo úplně dostačující,“ dodal.

„Bohužel Evropská unie není jednotná, částečně i proto, že například země ve střední Evropě nejsou ochotné přijmout tu zahraničněpolitickou a i obrannou linii, které by zase naopak dávali přednost zakladatelé EU. Takže bohužel tahle nejednotnost se odráží v tom, že tam dnes – nebo v Ženevě – vedle reprezentanta ruské zahraniční politiky byla Američanka,“ podotkl.

Posteskl si také nad tím, že Češi si dodnes rádi stěžují na to, jak se Francie a Velká Británie zachovaly během mnichovské krize v září 1938. „A říkám si, že by bylo výborné, kdyby se teď Česká republika začala vůči Ukrajině chovat tak, jak by si Češi představovali, že se Francouzi a Angličané měli chovat v září 1938. To by určitě přispělo k jednotě EU a potom by asi nebyl problém poslat někoho, kdo by byl schopen mluvit jedním hlasem za všechny členské státy EU,“ dodal.

Za nepředstavitelné a iracionální považuje Lukeš to, že by se Západ připravoval napadnout Rusko. „K něčemu takovému by v racionálním světě nikdy nedošlo. A proto když Rusko neustále křičí do světa, že se bojí, protože Západ ho jakoby obkličuje, podle mého názoru tím v podstatě odvádí pozornost od skutečných problémů, které mají co dělat s demografií, které mají co dělat se zdravotní krizí a které mají co dělat se skutečností, že ta země je ekonomicky rozpolcená mezi multimultibilionáře, kteří patří mezi nejbohatší muže na této planetě, a mezi zbytek národa. A ta obrovská propast je nebezpečná, protože může sklapnout,“ uzavřel Lukeš.

