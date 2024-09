Ukrajina musí vyhrát, bojuje za nás všechny. Farský má návrh, jak tomu pomoci

„Rusko je agresor. Na Ukrajinu aktivně útočí už dva a půl roku, své útoky stupňuje. Útočí na civilní cíle, Ukrajina má ale při své obraně svázané ruce. Což vede k prodlužování konfliktu i zbytečným obětem. Nemůžeme to takto nechat,“ napsal na Facebooku Farský, který v závěru roku 2021 oznámil, že místo práce v Poslanecké sněmovně odjede na půl roku do USA, protože vyhrál u Fulbrightovy komise s projektem „Jak transformovat 250 let amerického federalismu v plán EU pro příštích 25 let?“ a měl se do Spojených států odebrat na půlroční stáž. Plat poslance slíbil přeposílat neziskovým organizacím. Opozicí i veřejností byl dotlačen k tomu, aby se mandátu vzdal.

Svou transformaci Evropské unie Farský pojal tak, že začal volat po tom, aby se Ukrajině povolilo používat dodané zbraně podle jejího uvážení. „Evropská unie podporuje Ukrajinu v jejím těžkém boji. Tato podpora by ale měla být bezpodmínečná, bez omezení na použití dodávaných zbraní Ukrajině. Včera bylo pozdě,“ napsal naléhavě Farský. Ukrajině by taková bezpodmínečná podpora bez omezení dovolila vyvolat s Ruskem totální válku.

I proto Farský inicioval dopis, který má zvýšit tlak na vedení Severoatlantické aliance i evropské země. „Proto jsem inicioval dopis, jehož cílem je zvýšit tlak na evropské politiky a naše spojence v NATO, aby byla zrušena omezení na použití zbraní dodávaných Západem,“ napsal jurista Farský, který se nejspíš prostřednictvím Fulbrightova stipendia přeškolil na experta na válečné umění.

A vyjmenoval, kdo se pod dopis také podepsal. „Spolu s lotyšským kolegou Ijabsem Ivarsem a Danuší Nerudovou se nám podařilo přesvědčit celkem 59 europoslanců, aby připojili svůj podpis. Mezi nimi jsou například čtyři bývalí premiéři, dva exministři i viceprezident Evropského parlamentu,“ napsal Farský hrdě s tím, že dopis podepsalo 59 europoslanců ze 720, kteří jsou v Evropském parlamentu přítomni.

A zmínil i frakci Patrioti pro Evropu, kde sedí europoslanci z Babišova ANO nebo Přísahy a Motoristů sobě. „Kromě frakcí Patriotů pro Evropu a Evropy suverénních národů se přidal vždy alespoň jeden zástupce. Věřím, že náš apel bude díky tomu hlasitější,“ doufá Farský.

Podle Farského je potřeba, aby Ukrajina mohla zasáhnout vojenské cíle na celém ruském území. „Ztotožňujeme se totiž se šéfem unijní diplomacie Josepem Borrellem, že je třeba koordinovat naše úsilí, aby Ukrajina mohla zasahovat legitimní vojenské cíle na ruském území,“ napsal Farský.

„Ukrajina tuhle válku musí vyhrát, bojuje za nás za všechny,“ ukončil svůj komentář zvoláním europoslanec Jan Farský.

Iniciátory dopisu jsou Jan Farský, lotyšský europoslanec Ivars Ijabs a Danuše Nerudová. Z českých europoslanců pod dopis připojili své podpisy pouze Ondřej Kolář (TOP 09), Ondřej Krutílek (ODS), Alexandr Vondra (ODS), Veronika Vrecionová (ODS) a Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL). Ve výsledku tedy třetina českých europoslanců z jednadvaceti.

Velcí hráči mezinárodní politiky Ukrajině ochotně dodávají zbraně i munici, ale pouze za podmínky, že je Ukrajina bude používat jen pro svou obranu na svém území. Přičemž útočit na ruské území má zakázáno. Velcí hráči světové politiky se obávají, že pokud by Ukrajina mohla útočit „bezpodmínečně“, jak píše Jan Farský, vedlo by to k nekontrolovatelnému rozšíření konfliktu, který by mohl vést až ke třetí světové válce nebo ke zničení planety Země. Rusko je jednou z jaderných velmocí. Pokud by bylo zatlačeno příliš do kouta, mohlo by, zaznívají obavy, použít pro svou obranu i jaderné zbraně. Tomu se chtějí velcí hráči světové politiky, mezi které Farský svou výzvou očividně nepatří, vyhnout.