Ukrajinci namydlení? Rusové vylepšili „starý krám", hrozí prý průlom

Důvod je prostý. Obě strany disponují velkým množstvím raket a systémů protiletadlové obrany, což znemožňuje nasadit letectvo bez rizika velkých ztrát. Pokud k nasazení letectva dojde, jedná se o mise, při kterých piloti musí letět extrémně nízko.

???? 4 x Su-25 VKS attack aircraft have been reportedly spotted in the #Donetsk ???? region



This video appears to confirm the current trend of ???? Aerospace Forces performing missile launches at extremely low altitudes.#Russia #Ukraine pic.twitter.com/IwKYTKb14z — WhereisRussiaToday (@WhereisRussia) December 8, 2022

To se ale nyní může změnit. Podle posledních zpráv a záběrů nasazují Rusové starou zbraň s novou úpravou. Jedná se o staré sovětské bomby FAB500, vybavené naváděcím systémem, který ze starých pum dělá tzv. kluzákové bomby.

Zprávy o vylepšení starých bomb, kterých má Rusko ještě z dob Sovětského svazu značné množství, se objevily dle článku serveru The Drive na začátku tohoto roku . Server vychází z fotografií zveřejněných na Telegramu. Tehdy se ještě zřejmě nejednalo o plně naváděnou variantu, pouze byl modifikací zvýšen dolet a bomba by mohla být použita k útoku na města.

Meet Russia's newest aerial bomb: The 'JDAMski'. pic.twitter.com/YKaZhRxkc3 — Oryx (@oryxspioenkop) January 4, 2023

O tři měsíce později byla zbraň evidentně vypilována. V Černihivské oblasti byl touto bombou zničen most.

Russian Aerospace Forces taking out a bridge between the villages of Novoselovka & Gremyach in Chernigov oblast. pic.twitter.com/qlkYbCZz4m — Russians With Attitude (@RWApodcast) April 9, 2023

„Chápu to tak, že tyto útoky v Černihivské a Sumské oblasti jsou způsob, jak udržet ukrajinskou protivzdušnou obranu pod tlakem, aby se nemohla koncentrovat na frontě a krýt tak případnou ofenzivu,“ uvádí analytik z podcastu Russians With Attitude. A dodává, že se pravděpodobně také jedná o testování nových modifikovaných kluzákových bomb, jejichž sériová výroba začala teprve nedávno.

Also, field testing the new UMPK glide bombs - which have only entered serial production recently - as much as possible, I guess. Fine-tuning the use of these before they become crucial during the hypothetical Ukrainian 'Spring offensive' is important, too. — Russians With Attitude (@RWApodcast) April 9, 2023

Shoda panuje na jedné věci. Kluzákové bomby jsou pro Ukrajinu problém. Jurij Ihnat, mluvčí ukrajinského letectva, uvedl, že ruské letectvo je aktivní a bombarduje ukrajinské území za použití naváděných bomb s doletem až 70 kilometrů.

„Nepřítel každý den použije na celé linii dotyku 10, 15 nebo až 20 takových bomb, které shazuje ze stíhaček Su-35 a Su-34 mimo dosah našich systémů protivzdušné obrany. To je pro nás hrozba a musíme na ni urychleně reagovat. Zatím nemáme žádné zbraně, které by nám umožnily na tuto hrozbu účinně reagovat. Abychom tyto stíhačky vytlačili dále od našich hranic, potřebujeme systémy protivzdušné obrany s dlouhým dosahem, jako je Patriot, a samozřejmě také moderní víceúčelové stíhačky,“ uvedl.

Pokud Rusko dokáže spolehlivě sestřelovat HIMARSy, ale Ukrajina nemá jak sestřelit stíhačky, které modifikované FAB500 vypouští nebo tyto kluzákové bomby samotné, které jsou asi pětkrát silnější než hlavice v HIMARSu, tak to je problém,“ usuzuje účet Defense Politics Asia (politika obrany v Asii).

If Russia can constantly intercept HIMARS, but Ukraine have no idea how to intercept either the fighters jets that drops gliding FAB500 or the glide bomb itself... which is at least 5 times more explosive power than the bigger unitary HIMARS warhead... this is gonna be… https://t.co/RiaI53rP7J — Defense Politics Asia (@DefensePolitics) April 6, 2023

Bomby byly nedávno nasazeny také u Vuhledaru. „Pokud Ukrajinci mluví pravdu a bomba má dolet 70 kilometrů, tak jsou úplně namydlení. Jejich nejpoužívanější střela S-300 je 5V55R a její dosah je asi jenom 75 kilometrů. Ukrajina v podstatě nemůže chránit frontu před útoky ze vzduchu,“ míní další účet zabývající se válkou na Ukrajině.

If the Ukrainian claim that the Russian glide bombs have a range of 70 km is true, then they are entirely screwed.



Their most common S-300 missile is the 5V55R, and its range is only 75km or thereabouts. Ukraine basically cannot defend the contact line from these aerial attacks. pic.twitter.com/GqHAJPrCsG — Fennec_Radar (@RadarFennec) April 4, 2023

O Ukrajinu se obává i americká vláda, alespoň podle článku New York Times. Ruské útoky totiž značně oslabily ukrajinský arzenál protivzdušné obrany. Dle uniklých dokumentů totiž zásoby střel S-300 a raket do Buků, které tvoří 89 % ukrajinské protivzdušné obrany, dojdou mezi půlkou dubna a třetím květnem. Dokument vychází ze současné průměrné spotřeby. A pokud jde o ochranu jednotek na frontové linii, ta se dle odhadů kompletně vyčerpá okolo 23. května. Což by dle amerických představitelů znamenalo, že Rusko bude moci použít své stíhačky a bombardéry a tím zvrátit poměr sil na zemi.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.