Ukrajinci vyrobí dítě na objednávku. A porodí v Praze, tady se nikdo neptá. Geislerová se smála, teď to ukázala ČT

Minulý víkend se v Kyjevě nečekaně objevila Ursula von der Leyenová. Hovořila mimo jiné o „přestavbě Ukrajiny na moderní, prosperující demokracii“.

Ve středu Evropská unie konstatovala výrazný pokrok této země v adaptaci na unijní standardy. A shodou okolností téhož dne se v Událostech ČT objevila reportáž o tom, jak ukrajinské kliniky nabízejí párům z celého světa možnost sehnat si odnošení dítěte náhradní či po anglosasku „surogátní“ matkou.

Ze středečních Událostí České televize jsme se mohli dozvědět, že zájem trvá i v době ruské invaze. Protože ale mnoho Ukrajinek před válkou uprchlo, nabízejí prý teď tamní kliniky mateřství za úplatu ženám z ciziny. Především prý z bývalých republik SSSR, ale také z východní Asie.

„Olga odnosila děti už dvěma párům z Německa. Vydělanými penězi chce vyřešit svojí svízelnou situaci,“ začíná reportáž. Redaktorce profesionální surogátní matka vysvětluje, že po rozchodu s přítelem zůstala sama se dvěma dětmi, neměla vlastní bydlení a chtěla si koupit byt.

Žena s průměrným platem si podle ní na Ukrajině tolik peněz nikdy nevydělá.

„Firma BioTexCom poskytuje služby náhradního mateřství v přepočtu za milion až milion šest set tisíc korun,“ informuje redaktorka Darja Stomatová. Byznys ale prý zasáhl loňský odchod ukrajinských žen do zahraničí.

„Nabízíme jim už 26 nebo 27 tisíc dolarů, ale přesto se s nedostatkem potýkají všechny kliniky,“ postěžoval si majitel firmy Albert Točilovskij. Firma proto začala hledat surogátní matky všude po světě a je v tom prý celkem úspěšná.

Ukrajinské kliniky ovládají téměř čtvrtinu světového trhu s náhradním mateřstvím, i když její populace je menší, než jedno procento. Redaktorka ČT zdůraznila, že je to pro zemi nezanedbatelný zdroj valut.

I na Ukrajině se podle redaktorky praxe obchodu s dětmi některým lidem nelíbí.

Reportáž ale graduje nadšeným výkladem slečny Olgy, líčící svou radost, když může párům z ciziny dopřát radost. „Kdybyste viděli, s jakou něhou berou rodiče své děti do náruče. Kolik je tam emocí, slz. A ty chápeš, že jsi k tomu trochu přispěla“.

Proto se rozhodla stát se surogátní matkou i potřetí, aby tím doplatila zbylé dluhy.

Právě na tento byznys upozornil poslanec SPD a lékař Jan Síla, když se na jaře v Poslanecké sněmovně projednávalo zavedení „manželství pro všechny“, která měla dát plnohodnotná rodičovská práva i sexuálním menšinám.

„Prosazením takzvaného manželství pro všechny bude zrušena poslední legislativní překážka masivnímu rozvoji výnosného byznysu privátních center asistované reprodukce, což jsou lékařské postupy a metody, při kterých dochází k manipulaci se zárodečnými buňkami nebo přímo s embryi. Současná česká legislativa umožňuje, aby se z České republiky stala velmoc pro poskytování umělého oplodnění cizincům. V Česku funguje několik i speciálních agentur, které toto zařizují,“ varoval.

Poté následovala vlna rozčílení na sociálních sítích, kterou ještě přiživila slova poslance Síly, pronesená v rámci faktické poznámky: „Musím upozornit na to, že Praha se stala vlastně střediskem a takovým, jak oni to říkají, teď je to moderní, centrem prodeje dětí do zahraničí ve spolupráci s ukrajinským pracovištěm, jedním jako, takzvané asistované reprodukce, a nechci tady jmenovat nikoho. A tyto děti, které odcestovaly z naší republiky, nikdo neví, kde skončily. Nikdo nezná, kdo si je vlastně koupil. Mimochodem za jedno takové dítě se platilo 60 000 eur. Nikdo vůbec neví, kde tyto děti skončily“.

Následně byl poslanec Síla pozván do pořadu Události, komentáře, kde proti němu vystoupila herečka Anna Geislerová, rázná obhájkyně manželství pro všechny.

„Rovnoprávnost spočívá právě v tom, že stejná práva jako muž a žena bude mít muž a muž, a žena a žena. Proč se tam ale v té souvislosti objevuje slovo obchod? Nebo říkáme adopci pro různopohlavní páry obchod? Že je to obchod s dětmi? To je nesmysl,“ vykládala rozhořčeně poté, co smíchem a grimasami vstupovala do slov svých oponentů.

Pak ještě několikrát zopakovala, že adopcím se nemá říkat „obchod“.

Debaty se účastnil i senátor Marek Hilšer, který na adresu poslance Síly poznamenal: „Když chybí argumenty, tak se prostě lidi straší, straší se tím, jaké se budou děti kupovat a tak dále“.

Kuriozitou v kontextu reportáže z Ukrajiny jsou lamentace Aňy Geislerové, že nás odpor proti rodičovským právům pro všechny „strašně posunuje jakoby směrem na Východ“.

Nyní o východním obchodě se ženami a dětmi pochvalně referuje Česká televize a poslanec Jan Síla nechápe, jak může veřejnoprávní vysílatel dělat takovému byznysu ještě reklamu. „Zůstává rozum stát, proč to dělají. Netuším, jestli už se do té Ukrajiny zamilovali tak moc, že to nevidí, ale do budoucna to může být naprosto katastrofální problém. Naše civilizace může dopadnout tak, že si kasta nadlidí bude platit potomky takových vlastností, jaké si vyberou. Biotechnologicky tomu nic nebrání už dnes, otázkou pouze je, zda to umožníme provádět,“ říká pro ParlamentníListy.cz.

Poslanec Síla připomíná aféru z loňského roku, která bez většího zájmu proběhla několika médii. Jde o policejní vyšetřování ukrajinské kliniky, která posílala své klientky rodit do Prahy. Za tři roky se v pražských nemocnicích mělo narodit přes třicet dětí, které byly ve věku několika dní odebrány od své biologické rodičky a zamířily do celého světa. Mezi „kupci“ měly být homosexuální páry i muži žijící bez partnerky. Ukrajinská legislativa umožňuje náhradní mateřství pouze pro sezdané páry, zatímco česká to nijak neřeší. Konkrétně má jít o reprodukční kliniku z východoukrajinského Charkova. Jejím majitelem je lékař Alexander Feskov, na Ukrajině uznávaný odborník na umělé oplodnění.

Koncem roku 2021 tamní policie zatkla šest lidí v souvislosti s aktivitami, které poskytováním náhradního mateřství měly fakticky krýt obchod s lidmi. Přijít si tím měli na 1,2 milionu eur.

Klinika ve zprávě ministerstva nebyla jmenována, ale bylo v ní uvedeno, že ženy odjely rodit miminka do Česka, kde byly následně přinuceny se vzdát rodičovských práv ve prospěch cizinců, uvedených v rodném listě v kolonce otec.

Jak v červnu loňského roku psaly Seznam Zprávy, podle jejich informací zátah na byznysu charkovské kliniky příliš nezměnil. Firma stále na webu nabízí katalog, ve kterém si mohou zákazníci definovat, jaké dítě by si přáli. Problémem není rasa, barva pleti, odstín vlasů, dokonce ani dvojčata s rozdílným pohlavím.

Klinika podle objednávky vybere dárkyni vajíčka, a pak naverbuje ženu, která embryo odnosí. Ženy z chudých poměrů si podle článku Seznam Zpráv v loňském roce měly přijít za odnošení dítěte na deset tisíc dolarů, nyní se, jak České televizi sdělil majitel konkurenční kliniky pan Točilovskij, cena zvýšila na 26 až 27 tisíc dolarů.

Před porodem byly ženy přesunuty do Prahy, kde se o ně postaral dobře organizovaný tým, včetně osoby proškolené pro jednání s úřady.

Zde má také doktor Feskov s manželkou založenou firmu, která nevyvíjí žádnou dohledatelnou činnost a sídlo má v činžáku v Nuslích. Firma podle obchodního rejstříku stále existuje.

A podle webu kliniky profesor Feskov stále poskytuje své služby i na Ukrajině, objednávky přijímá v angličtině i v ruštině. Jen svou činnosti z ostřelovaného Charkova přesunul do Kyjeva.

V ukrajinské metropoli služby stále nabízí i BioTexCom, jehož majitel pan Točilovský se na webu prezentuje jako občan Německa, nabízející „mimořádné evropské zkušenosti v kombinaci s unikátními schopnostmi ukrajinských specialistů". Firma prý poskytla radost z rodičovství tisícům párů po celém světě.

Jinde se o kyjevské společnosti můžete dočíst, že je lídrem oboru i ve světovém kontextu.

O společnosti BioTexCom letos v červnu psalo i bruselské Politico, a to ve zcela jiném kontextu, než reportovala Česká televize. Článek byl uveden příběhem Američanky, která klinice zaplatila 10 000 dolarů a odeslala dvě svá vajíčka k odnošení, prý ženou z Oděsy. Vajíčka ani děti nikdy neviděla.

Redaktorka ČT Darja Stomatová v laboratoři firmy BioTexCom

Německý Welt shromáždil několik svědectví nespokojených německých zákazníků, včetně dvou dvojic, kterým měly být děti vyměněny.

Domoci se spravedlnosti prý v ukrajinském „chaotické právním systému“ bylo nemožné. Přesto tam proti panu Točilovskému mělo být několikrát zahájeno trestní stíhání.

Lidé to neví...

Senátorka Daniela Kovářová pro ParlamentníListy.cz nedávno vzpomínala, že když byla v letech 2009 – 2010 ministryní spravedlnosti v úřednickém kabinetu Jana Fischera, snažila se problém náhradního mateřství, se kterým byla obeznámena už ze své praxe rodinné advokátky, nějak právně upravit. Reakcí prý bylo, že půjde o pár případů ročně a kvůli tomu to nemá smysl.

„Během oněch třinácti let se ovšem praxe velmi posunula. Kdysi typickou náhradní matkou byla sestra nebo kamarádka, která chtěla pomoci své neplodné kamarádce nebo příbuzné. Dnes si naopak stejnopohlavní dvojice objednávají děti přes e-shop a zahraniční páry si k nám jezdí pro děti jako do zásilkovny. To považuji za šílené,“ říká senátorka, která prý dokonce slyšela, že se oficiálně mluví o „množírnách“.

V Česku byznys s náhradním mateřstvím několik let vyšetřovala Národní centrála proti organizovanému zločinu, podle prvního odhaleného nesl případ název Operace Španěl.

„Ohledně případu Španěl mohu uvést, že v minulých měsících byla trestní věc předána do ciziny,“ uvedl mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej na dotaz ParlamentníchListů.cz po aktuálním stavu vyšetřování.

Během vyšetřování měli policisté narazit na zákazníky z Číny, USA, Norska, Švédska, Německa nebo Řecka. Policisté podle Seznam Zpráv připustili, že u některých z dětí není známo, kam s nimi „otec“ odletěl. S jinými zase odlétali lidé, o kterých nikdo netušil, zda se dokáží o dítě postarat a zda třeba nejde o pedofily.

O tom mluvil i poslanec Síla ve sněmovně a vyslechl si kvůli tomu nadávky.

„Přitom já jsem to uvedl pouze hypoteticky, jako nebezpečí, kam může vést absence regulace. A všichni se do mě pustili, co si to vymýšlím za nesmysly. Přitom pedofilie je diagnóza,“ dodává k tomu pro ParlamentníListy.cz lékař.

Janě Jochové z Aliance pro rodinu to připomíná knihy Sophie Lewis. Autorka ministerstvem kultury podpořené knihy Zrušte rodinu již před několika lety v knize „Full Surogacy Now: Feminism against family“ představila konstrukt „kolektivního mateřství“. V ní by vybrané ženy odnášely děti, které by následně byly vychovávány kolektivem.

„V té knize se hovoří o továrnách, kde se vyrábějí děti, a všichni si mysleli, že je to nějaká utopie. Tady vidíte, že industrializace vzniku lidského života je realita,“ poznamenává k reportáži Jana Jochová.

„Ono je to tak šílené, že tomu lidé, co to nesledují, ani nevěří. Já když přijedu na debatu, tak na mě prvních pár minut vždy koukají, že jsem spadl z měsíce, a pak jim to začne docházet,“ vypráví poslanec Síla.

