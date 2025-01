Ukrajinské síly začínají s novou ofenzivou v Kurské oblasti. Analytik poznamenává, že je naplánovaná na stejnou dobu, kdy do úřadu nastoupí prezident Donald Trump, konkrétně aby v Kursku zbývala nějaká výspa a Zelenskyj měl alespoň něco v ruce, až bude Trump „vyjednávat“ s Putinem. Což ale také znamená, že tento krok byl ze strany ukrajinských sil předvídaný několik týdnů dopředu.

„Jediné nebezpečí spočívá v tom, že existuje určitá možnost, že tento začáteční útok je stále jen odvedením pozornosti pro větší posun na jiném směru, například na Brjansk, směrem na Bělgorod, nebo dokonce na Záporožskou linii,“ podotýká. Zdůvodňuje to tím, že útok vedly odhadem jen dva prapory, s vojáky z nejméně čtyř různých brigád a z 225. speciálního praporu. Útok byl veden ze Sudži, kterou Ukrajinci stále kontrolují, směrem na vesnici Berdin. Cílem dle analytika bylo rozšířit předmostí a zabránit Rusům, aby uzavřeli kapsu s opevněnou Sudžou. Velitel čečenského útvaru Achmat na videu uvedl, že Ukrajinci použili pro přesun tanky a obrněná vozidla, přičemž se jim povedlo některá zasáhnout.

Mapa oblasti a útoku

zdroj: militarymaps.info

Vzhledem k tomu, že útok byl očekávaný, přichystali Rusové dle analytika v Kurské oblasti své vlastní útoky, aby Ukrajince odřízli nebo překvapili. „Takže se objevily zprávy o ruském útoku ze směru Malá Loknaja, Sverlikovo a Leonidovka, i když v tuto chvíli nejsou k dispozici žádné další informace,“ uvádí. Uznává, že se Ukrajincům povedlo umístit vojáky v Berdinu a okolo něho, tedy malé územní zisky zde jsou, nicméně podle ruských zdrojů jsou tam Ukrajinci zaseklí a opuštění, protože jejich obrněná technika byla zničena a ruské jednotky likvidují poslední zbytky.

Den předtím pak měli Rusové úspěch, protože dobyli zbytek Kurachova a umístili ruskou vlajku na nejzápadnější budovu ve vesnici. Kromě toho také skoro dobyli Toreck a dobytá je větší část Časov Jaru. Také rozšířili své pozice okolo Pokrovsku, kde Ukrajinci prý vybudovali opevnění.

Obranné linie kolem Pokrovsku

Podobně cíle operace v Kurské oblasti popisuje i amatérský historik Big Serge. „Je těžké být velkorysý. Ztratili polovinu území, které uchvátili koncem léta, přičemž Rusové je ničí z obou boků. Zvolená osa útoku zde, směrem na severovýchod, přináší naději hlubšího průniku, aniž by udělali cokoli pro rozšíření nebo stabilizaci boků – snaží se prorazit hlouběji do těžké výspy. Podél této cesty se jim v srpnu nepodařilo prorazit ani s výhodou strategického překvapení – je velmi těžké si představit, čeho by mohli dosáhnout proti pohotové obraně.

Je možné, že se prostě snaží oživit tuto frontu v předvečer Trumpovy inaugurace, aby si vytvořili silnější politickou základnu pro požadky na větší pomoc od nové vlády,“ řekl a dodal, že Ukrajinci se také mohou snažit prostě rozšířit frontu, protože vědí, že se jim situace na křídlech rozpadá pod rukama.

The AFU is doubling down on the Kursk salient, trying to break out from Sudzha with armor towards Bol’shoe Soldatskoe.



Hard to put a generous construction on this. They have lost half of the territory that they grabbed in the late summer, with the Russians crumpling both… pic.twitter.com/aM95kYs3rE — Big Serge ?????????? (@witte_sergei) January 5, 2025

The other possibility is that they know the flanks are caving in and they decided to stretch the front simply to delay. — Big Serge ?????????? (@witte_sergei) January 5, 2025

Analytik si také všímá článku Washington Post, který uvádí, že bývalý vrchní velitel ukrajinských sil Valerij Zalužnyj chtěl povolat do zbraně 500 000 mužů, ale Zelenskyj to považoval za příliš vysoké číslo, takže nakonec bylo povoláno „jen“ 200 000. Z výpovědí ukrajinských vojáků i dalších představitelů přitom vyplývá, že Ukrajina dokáže přinejlepším nahrazovat ztráty každý měsíc, v horším případě se počet vojáků kvůli nekompenzovaným ztrátám snižuje. „Vzhledem k tomu, že v roce 2024 bylo nabráno 200 tisíc jako náhrada, jediný možný závěr je, že to představuje ztráty ukrajinských sil za tento rok,“ uvádí analytik.

Ministr obrany Ruské federace Bělousov pak nedávno zveřejnil ukrajinské ztráty za rok 2024 jako 560 000, tedy mrtvých i zraněných. Simplicius z toho odvozuje, že mrtvých bude mezi 120 až 180 tisíci, což není daleko od dvouset tisíc, které Ukrajinci odvedli. „Buďme milosrdní, řekněme, že 200 tisíc je zabito a postiženo, což by znamenalo, že striktně zabitých je 100 tisíc. To by znamenalo 8 333 mrtvých za měsíc nebo 277 mrtvých za den, což se blíží hodnotě, kterou jsem stanovil pro ukrajinské síly. Již před několika články jsem uvedl, že se domnívám, že Rusové mají 100–150 denně zabitých v boji, někdy i více, přičemž Ukrajinci 250–400, plus minus.“ Dodal, že existují mnohem vyšší odhady, které u Ukrajinců mají 920 tisíc lidí zabitých nebo zmrzačených od počátku války.

Opět se odkazuje na článek Washington Postu, ve kterém si velitel jménem Taras stěžuje na to, že náhrady za zabité a zraněné jsou nedostatečné. Mimo jiné také zhodnotil šance na vyjednávání: „O čem můžeme teď jednat? Můžeme jen kývnout a přistoupit na jejich požadavky, a to, co budou požadovat, bude zcela jasně něco, co se nám nebude líbit.“ Dotyčný také popsal taktiky, které Rusové používají. Tedy že se pohybují pěšmo, v malých skupinkách, a tím shromažďují síly pro útok. Obrněná vozidla se používají zřídka. „Myslíte si, že je všechno v pořádku, protože jste neviděli moc nepřátel, a pak najednou z jednoho sklepa vyběhne deset lidí,“ uvedl Taras s tím, že právě to se jim nedávno stalo a divili se, odkud se nepřátelé vzali.

Článek „samozřejmě“ zmiňuje i velké ruské ztráty, nicméně analytik se ptá, proč takové ztráty nezmiňují v rozhovorech ruští vojáci. A pochybuje, že Ukrajina je, co se týče vyjadřování o ztrátách, svobodnější než Rusko. Koneckonců v článku přiznávají, že kvůli neustálému „dohledu“ dronů je obrana nákladnější než útok a nejnebezpečnější je dostat se na obrannou pozici.

Ruská rozvědka pak hlásí, že se na Ukrajině chystají snížit věk odvodu na 18 let. Podle analytika čeká Zelenskyj a Andrej Jermak na to, až selžou Trumpova vyjednávání a budou moci snížení věku odvodu svalit na „zradu“ z USA.

