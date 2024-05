Úlet Jakuba Voráčka, hvězdy ČT po boku Záruby. Hrubé

reklama

Doslova jako blesk z čistého nebe vlétl do hokejových komentátorských kruhů bývalý hokejista Jakub Voráček.

„Nasaďte si brýle, aby vás neozářil ten jas, a nastražte uši! Na mediálním nebi svítí nová hvězda, která po boku svědomitého ‚profesora‘ Záruby chrlí při hokeji jednu perlu za druhou,“ napsal o čtyřiatřicetiletém Voráčkovi deník Blesk a nutno poznamenat, že nebyl sám a nový komentátor tak sklízí jeden pozitivní ohlas za druhým.

A je třeba říci, že Voráček si chválu zaslouží a že svým komentátorským stylem oživil na současném MS v ledním hokeji už řadu zápasů a spojil fanouškovskou obec, která jeho komentování z valné většiny kvituje.

Čím ale Jakub Voráček fanoušky – a nejen je – může rozdělovat, to je jeho názor na dění v politice, který se také nikdy sdělit neostýchal.

„Když vidím toho člověka, který by to nedej bože zase vyhrál, tak… Nevím, co by se dělo do budoucna, když všichni vidíme, co se děje teď,“ řekl třeba Voráček v rozhovoru pro Deník Sport těsně před posledními volbami do Poslanecké sněmovny na adresu předsedy hnutí ANO.

„Ale lidi to tomu Babišovi bohužel pořád žerou! On je na něco naláká, pak hned všechno dementuje, lidi jsou z toho zblblí. Podívejte se na všechny ty průsery kolem něj,“ doplnil ještě s tím, že je třeba se premiéra konečně zbavit, což se tedy nakonec povedlo a Babiš nakonec zasedl v opozičních lavicích.

O tom, co si myslí o Andreji Babišovi, nenechal Voráček nikoho na pochybách ani svým příspěvkem na sociální síti Twitter (dnes X), ve kterém reagoval na zjištění, že byl Roman Berbr (bývalý fotbalový funkcionář – pozn. redakce) spolupracovníkem StB.

„To je přesně to, když máte agenta STB ve funkci. Je to pro český fotbal další rána!!! 31 let a lidi bohužel zapomínají. Ještě tam je jeden. Já nic, já muzikant!!! Nebojte, pane premiére, na každou svini se vaří voda,“ napsal tehdy na adresu Babiše.

To je přesně to když mate agenta STB ve https://t.co/k64gLbPdf9 to pro český fotbal další rána!!31.let a lidi bohuzel zapominaji.jeste tam je jeden.ja nic já muzikant!!!!nebojte pane premiére na každou svini se vaří voda. — Jakub Voracek (@jachobe) October 16, 2020

Jaký pohled má Jakub Voráček na současné vládnutí pod vedením Petra Fialy (ODS), či jeho místopředsedy Víta Rakušana (STAN), prozatím není známo a nelze ani předpokládat, že by se k tomu Voráček ze své nové pozice komentátora ČT vyjádřil.

S aktuálně probíhajícím šampionátem v hokeji má souvislost i vyjádření další legendy českého hokeje a kapitána olympijských vítězů z Nagana Vladimíra Růžičky, který rozvířil mediální vody svým prohlášením, že lituje toho, že na něm nebudou startovat ruští hokejisté.

„Vadí mi to. Sportovci nemůžou za to, jaká je situace mezi Ruskem a Ukrajinou,“ uvedl pro CNN Prima NEWS před šampionátem, který se nyní koná v Česku.

Růžička tím zastává diametrálně odlišný názor, než který hlásá jeho kolega z naganské party Dominik Hašek. Ten mimo jiné odsuzuje i nejlepší hokejovou ligu světa NHL za to, že v ní nezakázala ruským hokejistům hrát. „NHL je liga, která svým postojem dělá obrovskou reklamu na ruskou válku a ruské zločiny a je odpovědná za spoustu ztracených životů a za hmotné škody na Ukrajině.“

Na druhou stranu právě Hašek vydělal spousty peněz v ruské lize KHL a na dotaz CNN Prima NEWS, zda je vrátí, reagoval negativně: „Ty jsem si tam vydělal za odvedenou práci, klub mi nic nedluží a já jemu také ne.“

Dodejme, že politice se v minulosti nevyhnul ani náš nejslavnější hokejista Jaromír Jágr, který – na rozdíl od jiného kladenského odchovance Jakuba Voráčka – veřejně deklaroval svoji podporu šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi. Velmi slavnou se v této souvislosti stala třeba reklama na Vodňanské kuře, kterou legendární útočník natočil právě spolu s šéfem současné největší opoziční strany.

„Sympatie hnutí ANO vyjádřil i Jaromír Jágr, který s Babišem spolupracoval při natáčení spotu firmy Vodňanské kuře, jenž spadá pod Agrofert,“ komentoval tehdy fotografii z natáčení reklamy server iDnes.cz.

Aktuálně probíhající mistrovství světa v ledním hokeji, které hostí Česká republika v Praze a Ostravě, má dnes na programu klíčové zápasy, které rozhodnou o tom, které týmy se o víkendu utkají o medaile.

V Ostravě se od 16.20 utkají Švýcarsko s Německem a od 20.20 pak v severském derby týmy Švédska a Finska. Pražský program zahájí v 16.20 zápas Kanady se Slovenskem a jeho prozatímním vrcholem bude večerní boj našich hokejistů s americkými.

Zápas Česko–USA začíná ve vysočanské O2 areně také od 20.20 hodin.

