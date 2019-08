Umaštěnci, pomstil se Klaus ml. A přidal zážitek s „jedním dědkem" a Piráty

Václav Klaus mladší sdílel onehdy fotku z hor a na Forum24 už se tetelí, že fotka je z Turecka a elektorátu Trikolóry by to asi vadilo. „Pár umaštěných nerdů si léčí mindráky za monitorem,“ zhodnotil radost lídr Trikolóry. A přidal příhodu s „dědkem“, který ho udal na radnici kvůli třídění odpadu. „Hned to v kopii psal starostce Prahy 4 a Pirátům,“ říká Klaus a dodává: „Smáli jsme se tomu v kanceláři, kde se bere v lidech ta udavačská a nenávistná mentalita. S tou fotkou jde o něco podobného.“

Před nedávnem sdílel Václav Klaus mladší toto foto z dovolené jednoho ze svých přátel. „Takhle si představuju ráj na dovolené. Žádná lehátka, bílý písek a resort. Hory,“ poznamenal pro jednou nepoliticky.

O sdílené fotografii psal například Vilém Besser na Forum24: „Fotografie nepochází od kamarádů šéfa hnutí Trikolóra, nýbrž ze sociální sítě reddit.com. Snímek byl pořízen v Turecku a kromě prostřeného stolu nabízí také pohled do krajiny a na mešitu u jezera Uzungöl.“ A spekuluje: „To už ale Klaus nezmiňuje, zřejmě proto, aby si to ‚nerozházel‘ se svými fanoušky, kteří mají stejné smýšlení jako voliči SPD. Ale třeba jen o původu snímku neví. Kdo má také zkoumat každou fotku od ‚přátel‘.“

„Původně fotku tedy sdílel můj fb kamarád a rocker Martin Šimandl a napsal k tomu ‚úžasná dovolená‘ nebo tak něco. Fotka byla fakt krásná a já mám hory rád, tak jsem někdy na víkend jí dal taky na Facebook (s tím, že je to fotka jednoho kamaráda z dovolené, aby si lidi nemysleli, že jsem to fotil já; a napsal k tomu, v jádru to samé – že takhle si představuju dovolenou radši než u moře.) Fotka byla původně z nějaké série ‚Nejkrásnější místa světa‘,“ vysvětlil Klaus mladší.

Opřel se do kritiků: „A (nová doba) nějací trollové z toho začali dělat scénky, že to je z Turecka (jako by v Turecku nebyly hezké hory), že je tam dole mešita (velká asi 1 mm na mém monitoru a na fotce to nehraje žádnou roli) a takový ty ‚legrace‘, že jsem asi sdílel něco, co jsem sdílet nechtěl a hahaha – ‚to je ale debil‘.“ Fotogalerie: - Československo v Darney

„Ale já jsem to sdílet chtěl – ta fotka je krásná a líbila se tisícům lidí, kteří mají taky rádi hory,“ prohlašuje Klaus. A dodává: „Tak OK, pár umaštěných nerdů si léčí mindráky za monitorem – mně to nijak nevadilo. Ale teď už jsou z toho asi tři články normálně v tisku. Vzkaz: Normální je třeba, když se vám líbí hory nebo moře nebo hezká fotka...“

A přidává příhodu: „Psal mi tuhle mail jeden dědek (teda byl to anonym), že mě viděl třídit odpad a že ať to tam neházím, že je to u jejich domu, že tam jenom oni mohou třídit odpad a hned to v kopii psal starostce Prahy 4 a Pirátům. Smáli jsme se tomu v kanceláři, kde se bere v lidech ta udavačská a nenávistná mentalita. S tou fotkou jde o něco podobného.“

