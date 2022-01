Umělý covid? Profesor Turánek vážně: Umíte si představit, co by přišlo, kdyby to řekli?

Imunolog a vakcinolog, nanotoxikolog a nanotechnolog, profesor lékařské imunologie Jaroslav Turánek se pokusil odpovědět na otázku, zda vlády nenapáchaly víc škody covidovými zákazy a tlakem na očkování, než samotný covid. Zamyslel se také nad tím, zda by covid mohl být umělého původu, tedy zda byl záměrně vytvořen v laboratoři. „Já to čtu takto...," jal se vysvětlovat.

reklama

Profesor Turánek má za to, že se veřejnost nikdy nedozví, zda byl covid vytvořen uměle. Nebude jí to dovoleno.

„Když se podíváme, co nám sdělily tajné služby, alespoň na to, co bylo v novinách, v médiích, tak nám sdělily, že se pravdu pravděpodobně nedozvíme, asi jako o atentátu na Kennedyho. Takže já to čtu takto: Vy se tuto pravdu nikdy nedozvíte, protože vám ji nikdy neřekneme, protože ji vědět nesmíte,“ poznamenal Turánek v rozhovoru pro server Kupředu do minulosti. Anketa Jste pro zrušení Benešových dekretů? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 7160 lidí

„Já jsem jenom chtěl říct, že to je, což každý ví, atomová politická bomba. Ve chvíli, kdyby se ukázalo, že to opravdu má souvislosti s institutem ve Wu-chanu, že v tom hraje nějakou roli americká a čínská strana, tak si představte, co se ve světě bude dít, kdo všechno bude chtít kompenzace? Úplně všichni, a je schopen takové kompenzace vůbec někdo dát? Není! Čili je to tak politická věc, že je lepší říct, že to vyskákalo z netopýrů, a je to uklizeno. Ale nejpravděpodobnější vysvětlení je, že to bylo opravdu z Wu-chanu, protože tam se s tímto virem pracovalo, tam byly záměry vytvořit vektorovou vakcínu na bázi koronaviru, která by byla zaměřena proti některým infekčním chorobám. V Číně je aktuální třeba HIV,“ pokračoval profesor.

Poté znovu zdůraznil, že už se lidé pravdu nikdy nedozví, protože ve Wu-chanu se nepochybně dlouho uklízelo, takže důkazy se už nenajdou.

Poté zdůraznil, že každý epidemiolog by měl říci jasné ne očkování proti konkrétní epidemii ve chvíli, když tato epidemie ještě probíhá. Protože pokud jsou lidé očkováni v průběhu epidemie, virus se očkování přizpůsobí a vyrobená vakcína může přijít vniveč.

„A my jsme mu nastavili to, co odsuzuje každý epidemiolog, a to je vakcinace uprostřed pandemie. Virus, pokud má přežít, tak se musí adaptovat, to znamená, že ve chvíli, kdy jsou protilátky proti určité formě viru, tak se vyselektují mutanty viru, které protilátce nějakým způsobem utíkají, a my jsme pořád krok za virem,“ konstatoval Turánek.

Pár slov řekl také o rozdílné odpovědi lidského těla poté, co se virem nakazí a proti tomu postavil odpověď lidského těla, které je očkované.

„Ale pozor, přirozená infekce má ještě jiné složky, které jsou indukovány imunitní odpovědí, a teď mluvíme o protilátkové, která nikdy, a to dvakrát podtrhuji, nevede ke sterilizaci, ale jenom usnadňuje snížení virové nálože, zatímco uzdravení vede ke sterilizaci buněčnou odpovědí, kdy buňky imunitního systému, ať už NK buňky, nebo potom T-lymfocyty, které jsou zabíjecí, vedou ke zničení infikovaných buněk, a teprve potom může nastat, že jste viru prosti,“ upozornil profesor.

Proto platí, že očkovaný člověk, který nemoc sám neprodělal, může nemoc dál roznášet.

K hodnocení epidemie a toho, kolik lidí vlastně zemřelo na covid. Turánek má za to, že jde o respirační onemocnění, které odhalí, kdo je v jaké kondici, To, že v Česku je v poměru na počet obyvatel poměrně hodně úmrtí spojených s covidem, prý ukazuje, že česká společnost na tom po zdravotní stránce není úplně dobře. Podle profesora Turánka to platí především o seniorech.

Přesto by podle něj neměli lidé být tlačeni do očkování. To, zda se člověk nechá očkovat, či nikoli, prý musí vždy zůstat jen a pouze na něm. A pokud jsou k tomu lidé nuceni, podle profesora za tím stojí byznysové zájmy, protože neočkovaní lidé představují pro výrobce vakcín celou zásobárnu klientů.

„Tady máme skupinu, která je potenciálním zákazníkem, což jsou neočkovaní, kteří se nám nechtějí nechat očkovat po dobrém. Utíká nám tady spoustu klientů, tak se na ně zaměříme, ale nemůžeme to dát zákonem, to dobře vědí, že nemohou, tak, jak říkala paní ministryně financí, musíme jim tak znepříjemnit život, aby to do sebe dostali „dobrovolně“. A tady jsme u první milníku. Co je to za politiku?“ zeptal se rozzlobeně.

Celý rozhovor naleznete zde

„Když to uzavřeme, tak nátlak, a tento vakcinační jarmark, nemá žádné opodstatnění. A není to nic jiného, než vakcinační jarmark, protože toto není vakcinační kampaň, když vás budou odchytávat na nádraží, a slibovat tenisky, iPhony, nebo další věci, na které vás nalákají. To je vakcinační kampaň, že kdyby to slyšeli odborníci typu profesora Rašky, profesora Zdeňka Jirsáka, nebo dalších významných vakcinologů, tak by chytali za hlavu,“ konstatoval Turánek.

Psali jsme: Válek představil nový institut proti pandemii. Možná prý trochu složitý, ale funguje perfektně Babiš chtěl od ledna přidat 1400 státním zaměstnancům. Stanjura byl proti. Co bude dál? Dáma z ministerstva umlčela i Prymulu. Lékařům hrozila zákazem činnosti, nadávala „Máně ze sociálních sítí“ Vy... Maďar, Prymula, Chlíbek, Tachezy, Konvalinka, Vojtěch. Kam jste to Česko přivedli? ptá se Vávra. Rusko, Itálie, Brazílie, všichni lépe

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama