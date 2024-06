Únos doputoval až k Ústavnímu soudu. Nevěřím v jeho nezávislost, když to šlo přes manželku advokáta Novotných, tvrdí Buráň

Ale začněme od začátku. Kdysi jednu z největších hazardních firem v České republice vlastnili podnikatelé Pavel Buráň a Jaroslav Novotný. Jejich dlouhodobě ne příliš vřelé vztahy měly vygradovat v říjnu 2014 únosem a vydíráním Pavla Buráně, který tvrdí, že organizátorem byl právě jeho bývalý společník Jaroslav Novotný a jeho žena. Pod pohrůžkou smrti celé rodiny jim pak během únosu měl podepsat dokumenty, kterými na ně de facto převedl veškerý svůj majetek. Jenže několik let trvající soudní tahanice nakonec skončily i přes původní odsuzující verdikt nalézacího soudu úplným a pravomocným zproštěním viny manželů Novotných.

Jenže s tím se Pavel Buráň nehodlá smířit a dodnes se domáhá spravedlnosti. A nejen to. Tvrdí, že za vším stojí, jak sám říká, „olomoucká justiční mafie“, u které si své zproštění uměli manželé Novotní domluvit. Něco takového však popírá jak olomoucké státní zastupitelství, tak tamní vrchní soud, kteří svůj postup v dané trestní věci opakovaně hájí a vysvětlují (ParlamentníListy.cz jejich stanoviska opakovaně publikovaly). Pavel Buráň je však přesvědčený o tom, že především Vrchní soud v Olomouci postupoval v rámci odvolání zcela v rozporu se zákonem a „zosnoval“ to, že manželé Novotní se vyhnuli mnohaletému pobytu za mřížemi.

Právě proto se v dubnu 2023 obrátil se stížností na Ústavní soud. Jenže ani Ústavní soud Buráňovi nepomohl a jeho stížností se odmítl zabývat. Jenže v nedávném rozhovoru pro ParlamentníListy.cz upozornil sám Pavel Buráň na to, že i toto soudní rozhodování provázelo několik velmi kontroverzních souvislostí.

Ústavní stížnost Pavla Buráně byla totiž přidělena ústavním soudcům Radovanu Suchánkovi, Petru Fialovi a Janu Filipovi, kterého později vystřídal soudce Josef Baxa. Jak dokládá oficiální ročenka Ústavního soudu za rok 2023 , až do 26. listopadu 2023 byla dlouholetou asistentskou ústavního soudce Radovana Suchánka doktorka Alena Kandalcová. Na tom by nebylo až tak nic zvláštního, kdyby nevyšlo na povrch, že je manželkou brněnského právníka Pavla Kandalce, který byl v tu samou dobu advokátem manželů Novotných.

„Chápete to? To jsou přeci neuvěřitelné náhody, že moje ústavní stížnost skončí v rukou soudce, jehož asistentka a tedy zřejmě klíčový člověk, který pro daného soudce připravuje veškeré podklady a která má bezpochyby i jistý neformální názorový vliv na daného soudce, je zrovna manželkou advokáta lidí, o kterých se dlouhé roky snažím prokázat, že mě nechali unést a pod nátlakem mě donutili podepsat smluvní dokumenty, na základě kterých bych jim měl vyplatit stovky milionů korun. Ať si kdokoliv myslí cokoliv, ale tohoto náhoda být nemůže,“ nevěřícně ještě dnes kroutí hlavou Pavel Buráň, který vlastně ještě před rozhodováním ústavních soudců podal oficiální námitku z podjatosti, jež mu byla obratem zamítnuta.

„Vlastně mě ani ve výsledku nepřekvapilo, že když Ústavní soud nevyhověl této námitce, že tak neučinil u celé mojí ústavní stížnosti. Tak se mi nedivte, když po těchto zkušenostech nemám daleko od toho, abych veřejně mluvil o justiční mafii. Navíc to smetli ze stolu originálně, když konstatovali, že skutek není závažný, nebudeme se tím zabývat“, dodal Buráň, který nechce znevažovat nebo zlehčovat práci soudců, ale když vidí, jak „závažné kauzy“ někdy Ústavní soud řeší, tak se nestíhá divit. „Byl jsem u falešných policistů, bylo mi vyhrožováno smrtí mých dětí, poté jsem byl čtyři roky chráněn Policií České republiky, včetně mé rodiny … Přijde vám, že to není závažná kauza? Navíc já jen po celou dobu chci, aby se do mého spisu někdo podíval. Důkazů o vině Novotných tam je více než dost. A právě proto justice kličkuje, jak jen to je možné. Někteří lidé za žádnou cenu nechtějí, aby se o případu mluvilo, protože by se přišlo na to, že je moje kauza zmanipulovaná. Já se chci jen obhájit před soudem,“ dodal Buráň s tím, že podle jeho informací celý spis na Ústavní soud vlastně ani nikdy nedorazil.

Redakce ParlamentníchListů.cz se proto obrátila přímo na Ústavní soud se sérii zcela konkrétních otázek. Generální sekretář soudu Vlastimil Göttinger nejdříve upozornil na to, že ústavní soudce Radomír Suchánek nebyl v případě Buráňovi stížnosti tzv. soudcem zpravodajem, tedy tím z trojice soudu, který kauzu zpracovává a připravuje podklady pro své kolegy, kteří pak společně rozhodují v tříčlenném kolektivu. „Námitku na podjatost již stěžovatel uplatnil v průběhu řízení. Námitkou podjatosti se proto zabýval jiný senát Ústavního soudu a neshledal, že by byl soudce Suchánek podjatý. Právnímu zástupci stěžovatele bylo rozhodnutí o námitce podjatosti řádně doručeno. Lze ostatně odkázat i na odůvodnění dřívějšího usnesení Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 2754/17, podle něhož „poměr nikoliv přímo soudce, ale pouze jeho asistentky, která se na přípravě rozhodnutí v posuzované věci nijak nepodílí ani nepodílela, nevzbuzuje objektivní pochybnosti o jeho podjatosti,“ uvedl na dotaz redakce Vlastimil Göttinger, generální sekretář Ústavního soudu.

Na to, jestli toto osobní propojení nebylo protekcí pro manžele Novotné, jsme se zeptali také přímo jejich advokáta Pavla Kandalce. Jenže ten ani přes urgence na naše e-mailové dotazy do vydání tohoto článku vůbec nereagoval. Opakovaně mlčí také jako klient Jaroslav Novotný, bývalý společník Pavle Buráně. Ani ten na žádný dotaz a ani nabídku na rozhovor neodpověděl.

Jenže tím ani zdaleka alespoň podle Pavla Buráně pochybnosti o přístupu Ústavního soudu k jeho případu nekončí. Jak teprve nedávno vyšlo najevo, Ústavní soud, a dokonce přímo ústavní soudce Radovan Suchánek, jen tři měsíce předtím, než posuzoval Buráňův případ, rozhodl podle některých v nápadně podobné kauza zcela opačně (sp. zn. IV. ÚS 2980/22). Tehdy Ústavní soud dokonce velmi tvrdě pokáral odvolací soud za přístup k provádění důkazů, jakož i nedovolenému zasahování do nezávislého hodnocení nalézacího soudu.

„Kde je pak nějaká spravedlnost? Když jde o můj únos, tak odvolací soud může překrucovat, ba dokonce i lhát a nalézacímu soudu nezákonně nařizovat, jak má hodnotit důkazy a rozhodovat? Když de o jiný případ, tak Ústavní soud zasahuje, ruší verdikty soudů a tvrdě kritizuje odvolací soud za praktiky, které jsou de facto totožné s těmi, které Vrchní soud v Olomouci nezákonně použil v mé kauze,“ zlobí se Pavel Buráň. „Těch nálezů soudu o tom, že odvolací soud nemůže nalézacímu soudu, jež vyslýchá svědky a provádí důkazy, nařizovat, jak má hodnotit důkazy, je celá řada. Odvolací soud, v mém případě tedy olomoucký vrchní soud, když by něco takového chtěl, musí sám provést dokazování. A právě o to mně šlo celou dobu, aby totiž museli vzít v potaz mé odmítnuté důkazy a také mně vyslechnout. Pouze chci mít možnost hájit se, když už to nedělají státní zástupci“ zlobí se Pavel Buráň.

Jak vyplývá z jejich článku, tak Ústavní soud zrušil rozhodnutí nižších soudů, protože v tomto případě odvolací krajský soud zasáhl nepřípustně do procesu hodnocení důkazů a skutkových zjištění okresního soudu, čímž došlo k porušení základních práv stěžovatelky. Ústavní soud proto zrušil vydaná soudní rozhodnutí, protože tím došlo k porušení základních práv stěžovatelky na soudní ochranu a principu presumpce neviny. Podle názoru mimo jiné taky ústavního soudce Radovana Suchánka, krajský soud opakovaně nutil okresní soud k odsouzení stěžovatelky, což bylo považováno za neústavní tlak na nezávislost soudního rozhodování. Ústavní soud tedy doporučil, aby odvolací soudy v případech pochybností o skutkových zjištěních důkazy zopakovaly, „tedy provedli samy“ nebo doplnily při zachování všech práv na obhajobu a kontradiktornost řízení.

Podle obou právníků, Ústavní soud ve svém nálezu také konstatoval, že krajský, v této kauze tedy odvolací, soud při svých rozhodnutích nevykonal vlastní dokazování, ale přesto zasahoval do skutkových závěrů okresního, tedy nalézacího soudu. Tento postup byl označen za neústavní, protože odvolací soud neměl na základě neprovedených důkazů zasahovat do nezávislého hodnocení okresního soudu.

Právě tento nález Ústavní soudu je pak vodou na mlýn podnikatele Pavla Buráně, který v nedávném rozhovoru pro ParlamentníListy.cz velmi podrobně popisoval, jak v jeho případě odvolací Vrchní soud v Olomouci nepřipustil podle jeho slov žádné nové dokazování, přesto jen převzal argumenty obhajoby manželů Novotných a navíc údajně měl nařídit krajskému soudu ve Zlíně, že na základě obecné nedůvěryhodnosti Pavla Buráňe má uplatit zásadu, že v případě pochybností ve prospěch obžalovaného a tedy má zprostil manžele Novotné viny.

Tomu se brání jak představitelé olomouckého vrchního soud, tak interpretaci Pavla Buráně jednoznačně odmítá také Ústavní soud. „Ústavní soud nemůže - ani na žádost novinářů - hledat paralely, odlišnosti nebo jiné možnosti výkladu svých dřívější rozhodnutích, tím méně o těchto rozhodnutích vést polemiku anebo svá rozhodnutí dodatečně obhajovat. Rozhodnutí Ústavního soudu je konečné, nelze jej změnit a nelze proto ani diskutovat o jakékoliv alternativní podobě takového rozhodnutí. Tím spíše, když členové senátu Radovan Suchánek, Jan Filip a Jaroslav Fenyk již ve svých funkcích skončili,“ uvedl na dotazy naší redakce Vlastimil Göttinger, generální sekretář Ústavního soudu, který zároveň upozornil na to, že obě porovnávání řízení před Ústavním soudem se lišila ve vymezení věci, v účastnících řízení, právním i skutkovém stavu a dokonce i v namítaném spektru porušení základních práv.

„Už proto se domnívám, že mezi obě rozhodování nelze položit rovnítko a nešlo o stejné věci. Není tedy patrný žádný důvod, proč by měla být zpochybňována nestrannost Ústavního soudu, protože nešlo o stejného soudce ani o stejné případy,“ dodal Vlastimil Göttinger.

Přestože si někdy připadá, jako by házel hrách na stěnu, Pavel Buráň je připraven ve svém snažení dosáhnout spravedlnost vytrvat. „V mém odhodlání prokázat pravdu mě nikdo nezastaví. Lidé, kteří mě znají, moc dobře ví, že se nevzdávám. A naopak lidé, kteří celou dobu stojí za touto lumpárnou, už asi tuší, že jim ani taláry nemusí stačit k tomu, aby jednou neskončili sami tam, kam patří, tedy před soudem. Věřím tomu, že se najde síla, která s justiční mafií konečně zatočí, změní pravidla a umožní všem těm dalším normálním a svědomitým soudcům, státním zástupcům a policistům zodpovědně vykonávat svoji funkci“. Lidé z Justice mají být elitou naší společnosti jsou dobře zaplaceni a musí se podle toho chovat. Nesmí vyhrát kamrádšofty, klientelismus nebo přímo úplatky,“ domnívá se Pavel Buráň, který se přiznal také k tomu, že ho odpovědi mluvčích nejrůznějších institucí přivádí k šílenství.

„Obrátil jsem se proto do zahraničí. Pro naši republiku, jejíž představitelé se rádi dávají za vzor demokracie, úzkostlivě chránící lidská práva, to bude velká ostuda. Minimálně v mém případě nic takového neplatí a nezbývá mi nic jiného, než hledat cesty, jak se bránit. Stojí mě to další peníze za překlady a znalecké posudky, ale bojím se, že u nás se spravedlnosti nedočkám,“ uzavřel Buráň.