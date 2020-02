Únosy, mučení, vynucená přiznání. Ukrajina pod vlivem oligarchů a radikálů v jejich žoldu. Svědectví z místa?

REPORTÁŽ Muž, co se přiznal k zastřelení dvou policistů. Muž, co zabránil zabíjení policistů na Majdanu v Kyjevě. První je hájen, druhý vězněn. Ukrajina opravdu není zemí, kde se dodržují lidská práva. To vysvětlil právník Valentin Rybin. Ukrajinská kontrarozvědka je prostředkem represe. Toto píše novinář, kterému kontrarozvědka zakázala přístup na území Ukrajiny.

„Služba bezpečnosti Ukrajiny (SBU) úzce spolupracuje s radikálními organizacemi," prohlásil ukrajinský právník Valentin Rybin a vyjmenoval několik případů únosů a mučení na Ukrajině, které byly tajně řízeny tamní civilní kontrarozvědkou, a to jen za posledních pár let. Ukrajina není právním státem, ale stále územím bezpráví a bojů mezi oligarchy. To bylo mimo jiné řečeno na přednášce Kdo střílel na Majdanu?

Eldorádo oligarchů

Konala se v pondělí v domě Českého svazu vědeckotechnických společností na Novotného lávce v Praze u příležitosti šestého výročí událostí na takzvaném euromajdanu. „A také slavíme třetí narozeniny časopisu !argument,“ řekla hned na začátku ekonomka Ilona Švihlíková, která jmenovaný webový časopis založila s historičkou Veronikou Sušovou-Salminen. Druhá z tandemu na přednášce hned z kraje požádala, aby se skoncovalo s binárním přemýšlením o dění na východě v intencích pro a protiruský či pro a protiukrajinský. Trochu podivné přání na přednášce, kde byl host bez názorového protivníka a ideově prorusky spřízněné publikum, takže se akce podobala metalovému koncertu jako třeba debaty v Knihovně Václava Havla. Všichni v extatické jednotě kývali v souhlasu hlavou do rytmu, až hrozily bolesti páteře. Žádná tříšť názorů se nekonala.

Podle Sušové-Salminen se i na postmajdanské Ukrajině odehrávají oligarchické hry. A právě destabilizace tamní politiky je výsledkem bojů oligarchických klanů a jejich spojenců z řad radikálních nacionalistů, kteří – přestože nejsou zastoupeni v oficiální politice – mají na Ukrajině velký vliv. Právě jejich cílem je destabilizace společnosti. Na název přednášky Kdo střílel na Majdanu? si však Sušová-Salminen hned odpověděla: „Na to se nám nepodaří najít odpověď! Dodnes nevíme, kdo střílel.“

Podle právníka Valentina Rybina zahynulo při událostech od listopadu 2013 do února 2014 v Kyjevě třiadvacet příslušníků pořádkových sil. „Ukrajina tyto útoky nevyšetřuje. Ostatně neprovedla vyšetřování ani v případě útoků ze strany pořádkových sil proti protestujícím,“ dodal. Jak sdělil, házení kameny, Molotovovými koktejly či střílení na pořádkové síly je v rozporu se zákonem. Žádné překvapení.

Případy bezpráví

Nadnesen byl případ Ivana Bubenčika ze Lvova, který do médií sdělil, že na Majdanu zabil dva policisty. „Říká se, že jsem zabil ranou do zátylku, a je to pravda... Nemohl jsem čekat, až se rozvinou,“ prohlásil. Při procesu proti němu došlo k výměně prokurátora, který Bubenčikovi nadržoval a zamítl jeho vazbu. „Mocenské orgány kryjí ty, co stříleli na policisty,“ doplnil Rybin. Jako protipól právník uvedl případ bývalého náčelníka bezpečnostní služby v Kyjevě Alexandra Ščegoleva, který nechal zablokovat laboratoř v pátém patře tamního Domu odborů. Vyráběly se tam totiž nástražné výbušné systémy a Molotovovy koktejly. Za to byl obviněn z nezákonné protiteroristické akce a strávil ve vazbě čtyři roky.

Režim Viktora Janukovyče byl podle právníka Rybina legitimní a při Majdanu šlo o státní převrat podložený násilím. Janukovyč totiž v roce 2010 zvítězil v prezidentských volbách a jejich výsledek uznalo mezinárodní společenství. Mimořádné předčasné prezidentské a parlamentní volby pak měly legitimizovat elity, které přišly násilnou cestou Majdanu k moci. Také upozornil na masové vyhazování úředníků Janukovyčovy éry z práce a věznění či vyhánění ze země opozičních novinářů či bloggerů.

Dalším případem činnosti protivící se lidským právům byla Darja Mastikaševová. V srpnu 2017 byla unesena a mučena. Na video pak únosci natočili její přiznání, což připomíná praktiky československého režimu padesátých let či Islámského státu. V něm se přiznala k trestné činnosti. Pak bylo video ukázáno na tiskové konferenci. Když chtěl advokát Rybin video vidět, bylo mu to zamítnuto a SBU ani nevysvětlila, odkud ho má. Advokát mluvil dál. O starostce, kterou unesly neznámé osoby a v držení USB se objevila až dlouho poté. Když ji uviděl, byla špinavá, otrhaná, po těle modřiny a na rukou stopy umělohmotných pout.

Válka na Donbasu

Podle Valentina Rybina se na Donbasu odehrává občanská válka. Střílejí tam totiž po sobě lidé, kteří mluví stejným jazykem a bydlí na stejném území, tedy na Ukrajině. Rusko má, jak řekl, zájem na konci tamního konfliktu a dodržování minských dohod jedné strany tomu nasvědčuje. Nyní je však zadáním nového ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a parlamentu, aby byla obnovena kontrola nad územím Donbasu. „Obyvatelé Donbasu jsou občané Ukrajiny a je třeba bojovat za to, aby chtěli na Ukrajině žít. Aby to chtěli – a ne, aby k tomu byli donuceni,“ dodal právník.

V roce 2017 se stal právník Valentin Rybin cílem útoku radikálů z Pravého sektoru. Oficiální orgány podle něj takhle využívají šedou armádu extremistů. Prostě to byl vzkaz, po němž si hodně advokátů rozmyslí obhajovat lidi s opozičními názory. Když autor tohoto článku zveřejňoval svědectví o nezákonných praktikách nového ukrajinského režimu, byl mu tam zakázán vstup. Takto se chovala Ukrajina k cizím novinářům. Doufejme, že se to zlepší!

