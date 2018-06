Upálit Ztohoven spolu s trenkama? Ladik Větvička či Zdeněk Troška o show Miloše Zemana

ANKETA „Všichni čekali, co se bude dít, a on spálí trencle. To je pro mne krásná recese,“ říká k brífinku, na kterém Miloš Zeman spálil obří červené trenýrky, herec Ivan Vyskočil. K akci, jež rozdělila názorově národ a vyvolala bouřlivou diskusi, se pro ParlamentníListy.cz vyjádřili i režisér Zdeněk Troška, moderátor a skladatel Slávek Boura, spisovatelé Jan Bauer a Hynek Klimek a známý bloger Ladislav Větvička.

„Žumpa, ostuda, ale i povedený vtip a krásná recese!“ Takové jsou už několik dní reakce na brífink, který nechal pro novináře uspořádat minulý týden ve čtvrtek prezident Miloš Zeman. Zatímco veřejnost i novináři očekávali, s jakou „bombou“ prezident přijde, a to od jeho abdikace až po svatbu dcery Kateřiny, Miloš Zeman spálil červené trenýrky, které před časem pověsila nad Hrad skupina Ztohoven. Zemanův „žertík“ vyvolal opět okamžitě bouřlivou diskusi.

Humor, který pražské kavárně nevoní

Za humorný považuje Zemanův brífink například herec Ivan Vyskočil. „Já si myslím, že ať prezident udělá cokoliv, tak jeho odpůrci na tom vždycky najdou něco hrozného, aby to mohli pomluvit,“ vyjádřil se právě k oné bouřlivé diskusi na téma Miloš Zeman a pálení trenýrek a k samotnému brífinku dodal. „Pro mne to je úžasný vtip. Oceňuji, že pan prezident má smysl pro humor. Sice pro svůj humor, který určitě pražské kavárně nevoní, ale zkrátka smysl pro humor má,“ směje se známý herec s tím, že vtipné je i to, jak se všichni dohadovali, co důležitého se na brífinku vlastně dozvědí. „A on spálí trencle. Tak to pro mne je prostě krásná recese. Já v tom nic jiného nevidím,“ směje se Ivan Vyskočil a dodává, že je nakonec dobře, že tyto trenýrky pan prezident spálil.

V té souvislosti se vyjádřil i k více než dva roky staré akci, kdy obří trenýrky skupina Ztohoven pověsila nad Pražský hrad. „Nelíbí se mi znevažování státních symbolů, nelíbí se mi, že prostě vylezou na střechu Hradu. Pražský hrad je zkrátka nějaký symbol státnosti, tam se nevěší červené trenýrky. A nerozstříhává se prezidentská standarta! Já si myslím, že za Husáka by si to určitě netroufli a už vůbec ne za říšského protektora Heydricha. To by takoví hrdinové nebyli,“ říká Ivan Vyskočil s tím, že podobné věci opravdu neschvaluje. „Ono to pak končí i tím, že si nějaká s prominutím tedy husa vytahuje českou vlajku odněkud, kam patří úplně jiné věci,“ říká s humorem sobě vlastním známý herec.

Zakopání válečné sekery

K pálení trenýrek se pro ParlamentníListy.cz vyjádřil i režisér Zdeněk Troška. I on uvedl, že je podle jeho názoru vidět, že má pan prezident smysl pro humor a že zůstává nad věcí.

„Beru to jako smířlivé gesto, že ten problém zlikvidoval, zakopal válečnou sekeru,“ říká režisér řady filmů a pohádek a vyjádřil se i k bouřlivé diskusi a slovním útokům na prezidenta, které pálení trenýrek vyvolalo. „Vůbec mne to nepřekvapuje. Protože pan prezident, kdyby udělal cokoliv, tak prostě všichni budou řvát,“ míní režisér.

Spíše za hapenning než brífink označil čtvrteční akci spisovatel a dávný přítel Miloše Zemana Jan Bauer. Prezidentovo konání tentokrát příliš neschvaluje. „Miloš Zeman je tak trošku zlomyslný, tak se při tom náramně baví. Já si ale myslím, že to moc zábavné není. Podle mne by prezident měl ctít svůj úřad a nezabývat se blbostmi,“ vysvětluje spisovatel s tím, že podle jeho názoru by měl být prezident nad tím, co před časem udělala skupina Ztohoven, povznesen. „Prostě pověsili trenýrky, byli potrestáni, takže oč mu navíc jde?“ ptá se Jan Bauer.

Raději bonmot než pálení trenýrek

Ani další spisovatel a dlouholetý novinář Hynek Klimek není tímto konáním prezidenta příliš nadšen. „Přestože mi vyvěšení monstrózních červených trenýrek nad Pražský hrad vzhledem k symbolice nepřipadá jako dobrá recese, neméně nepovedená mi připadá jejich likvidace nedůstojná prezidenta republiky,“ vyjádřil se Hynek Klimek a na adresu prezidenta dodal. „Z jeho strany bych považoval za mnohem vhodnější určitý nadhled, případně doplněný vtipným bonmotem, které Miloši Zemanovi nebyly cizí“.

Slunkofilové a nahrazení státního symbolu rudou hadrou

Svůj názor na to, co se dělo na čtvrteční akci, vyjádřil i známý bloger Ladislav Větvička. „Pálení trenýrek je naprosto v pořádku. Pokud někdo ukradne státní symbol a nahradí ho rudou hadrou, nemůže očekávat, že se o ten hadr v depozitáři bude někdo za naše peníze starat. Může být rád, že zloděj nebyl s rudou hadrou upálen taky,“ nebral si servítky Větvička a pokračoval. „Pokud se slunkofilům líbilo umělecké vystoupení ve formě ukradení státního symbolu a vyvěšení rudé hadry, pevně věřím, že se jim líbilo i zakončení této umělecké performance v obdobném stylu.“

Stručně k pálení trenýrek promluvil i moderátor a skladatel Slávek Boura. „Mně se líbí, že žijeme ve státě, kde zažíváme takovou legraci, kterou bychom jinde na světě nezažili. Ale on nás ten humor může nejenže přejít, ale může nám ten úsměv i zmrazit. Vivat trenýrky!“ zažertoval Slávek Boura.

