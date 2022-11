Úplně jiný Babiš. Totální změna. Soupeři musí zbystřit

reklama

Šéf hnutí ANO za krátkou dobu stihl objet možná až několik desítek měst a vesnic. O Babišovi se ví, že mu kontakt s lidmi nejen nevadí, ale naopak ho miluje. Přímou konfrontaci na rozdíl od některých jiných politiků šéf hnutí ANO vždy vyhledával a setkával se s lidmi po celé zemi i během svého premiérského působení.

Anketa Skončí válka na Ukrajině v roce 2023? Ano 67% Ne 33% hlasovalo: 3770 lidí

Po zahájení prezidentské kampaně ale pro Babiše přišla novinka. Delší diskuse s občany, kdy mu na mikrofon kladou otázky a on odpovídá. Dříve šlo spíše o neformální krátké rozmluvy během podepisování knih, rozdávání propagačních materiálů a společného focení.

Na prvních debatách s občany v Ústeckém kraji mohli zkušenější pozorovatelé vidět, že je to pro Andreje Babiše nová situace, zvláště tehdy, kdy se lidé ptali na specifická témata a do otázek rovnou promítali své názory. Třeba v oblasti zahraniční politiky a konfliktu na Ukrajině. Některým stačily obecnější odpovědi, jiní mohli působit lehce zklamáni, že jim kandidát na prezidenta odpověděl nepřímo. Jenže na tom není nic podivného. Kupříkladu Miloši Zemanovi nikdy nečinilo problém občanovi odpovědět hrubě nesouhlasně k jeho otázce, ale vždy svou odpověď důkladně vyargumentoval.

Pouhé tři týdny později na Vysočině byl vidět velký rozdíl. Andrej Babiš reagoval pohotově a klidně na veškeré dotazy, dokonce i ty nepříjemné. Při dotazech na citlivější nebo kontroverzní témata uměl Babiš říct, že by raději přímou odpověď vynechal, protože si chce zachovat slušné a nevýbušné vystupování. Lidé to přijímali a chápali.

Setkání a debata s občany Třebíče v mnoha ohledech připomínala návštěvu hvězdy showbyznysu. Lidé předsedu hnutí ANO objímali, s pohnutí v hlase mu děkovali za návštěvu, vyjadřovali sympatie a absolutní důvěru nebo velké naděje, že se stane prezidentem a bude protiváhou vůči “nenáviděné vládě”. Tento moment byl častý a výrazný, lidé se nejčastěji ptali na to, proč pro ně Fialův kabinet dělá tak málo a vyjadřovali obavy z vážných existenčních problémů.

Na aktuálních cestách po republice je vidět i jiná změna. Jde o samotného Andreje Babiše. Už to není ten divoký opoziční lídr nebo premiér, který se občas nechával unést emocemi. Je to úplně jiný Babiš. Klidný, rozvážný, veselý, naslouchající. Je to Babiš, který na rozdíl od dřívějška s klidem vyslechne tvrdý a kritický názor vůči sobě, bez vytočení se klidně odpoví a dokonce uklidňuje publikum, aby nechali kritika domluvit.

Někteří komentátoři dříve psali, že Babišovi může u voličů ublížit právě jeho mnohdy emocionální a divoké vystupování, protože lidé chtějí prezidenta klidného a rozvážného. Je možné, že si z toho Andrej Babiš něco vzal a pochopil, že je potřeba vystupování proměnit.

Potvrzuje to politolog Jan Kubáček. „Je vidět vysoká sebedisciplína a musí se nechat, že Andrej Babiš umí dobře rozeznat poptávku a cílovou skupinu a podle toho se propaguje. Zřejmě pochopil, že při ucházení se o prezidentskou funkci k tomu musí přistupovat jinak, jako by tím prezidentem už byl. Již v minulosti se ukázalo, že volič spíš podpoří kandidáta, u kterého má pocit, že je připraven a vystupuje jako by už prezidentem byl. Andrej Babiš si to buď uvědomil, nebo mu to bylo jasně řečeno. Faktem ale je, že se mu to daří a chce být úspěšný. Z toho důvodu jsem přesvědčený, že se bude hodně držet i v televizních debatách, jeho poloha se hodně promění. Důvod je zřejmý, pro něho je to buď a nebo. Kdyby zůstal starý vznětlivý a naštvaný Babiš, prohraje. Mnozí lidé by to nechtěli, protože konfliktní politika tu byla dlouho a lidé jsou jí přejedení,” míní.

„Andrej Babiš si to podle mého soudu dobře uvědomuje a ví, že sebedisciplínou může plno lidí pozitivně překvapit, může dostat na svou stranu zejména ženy a voličky teď budou nesmírně klíčové. Babiš si už teď cvičí polohu pro druhé kolo, musí už nyní vystupovat jako by byl v druhém kole, musí být konstruktivní a dovedl nalákat voliče, kteří budou ve druhém kole rozhodovat. To je volič konsenzuálnější, vyznává klidnější sílu. Babiš si zřejmě velmi dobře přečetl situaci a usoudil, že jiná poloha by byla neúspěšná a kdyby zůstal tím starým Babišem, nemusel by se ani dostat do druhého kola, natož aby měl šanci se prezidentem stát,” vysvětluje Kubáček.

Zajímavé také je, že o sobě Andrej Babiš hodně mluví jako o outsiderovi, opakuje, že se snad dostane aspoň do druhého kola apod. I tohle mu podle Jana Kubáčka může pomoci. „Je to chytře zvolené, protože dobře ví, že potřebuje zmobilizovat voliče a je známé, že nejen ti váhaví voliči mají obecně rádi pokornější kandidáty, kteří se netváří jako že snědli veškerou moudrost světa a že je všechno dané a volič vlastně není potřeba. Andrej Babiš dobře vnímá, že pokorné vystupování a poloha, kdy se staví spíš do role outsidera je dobře vnímané a hodně voličů, zejména pak voliček, na to dobře slyší,” dodává pro ParlamentníListy.cz politolog Jan Kubáček.

