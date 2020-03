Úplný zákaz vycházení? Získali jsme detailní pohled na tento extrémní krok

reklama

Anketa Má prof. Roman Prymula, předseda krizového štábu, vaši důvěru? Ano 95% Ne 5% hlasovalo: 11425 lidí

V monitoringu médií se objevil tento titulek: „Bude-li se karanténa obcházet, přijde na řadu úplný zákaz vycházení.“ Šlo o rozhovor s epidemiologem Romanem Prymulou, náměstkem ministra zdravotnictví, a toho času šéfem krizového štábu (KŠ) v době akce korona-virus. Z toho rozhovoru jasně neplyne, jestli to tak Roman Prymula řekl, anebo jestli je to takzvaná „mediální zkratka“ redaktora toho média. Tyhle věci by asi náměstkovi ministra a šéfovi KŠ měl hlídat tiskový odbor ministerstva. Proč? Už z principu a z titulu své existence. Ale hlavně proto, že ten titulek je dvousečnou zbraní a mohl by se jak Prymulovi, tak i vládě nevyplatit.

Z toho titulku vyplývá, že KŠ ví o tom, že někdo obchází karanténu, a za to že KŠ vyhlásí ten úplný zákaz vycházení. To ale má na první pohled přinejmenším dva háčky. Jeden logický a jeden právní. A ty jsou pochopitelně navzájem propojeny.

Právní problém spočívá v tom, že úplným zákazem vycházení z uvedeného důvodu by tu byl uplatněn tzv. princip kolektivní viny, což v našem právním řádu ze zásady nelze. Čili asi deset miliónů lidí by tu bylo úplným omezením svobody pohybu potrestáno za to, že několik tisíc (či desítek tisíc – a tedy několik promile, možná procento) lidí nedodržuje pravidla karantény.

Fotogalerie: - Staň se dobrovolníkem!

Navíc v případě toho trestu „zbytku“ národa by tu byla absence zásadní podmínky, a tou je v obecné rovině (i v každém jednotlivém případě) nutnost prokázané příčinné souvislosti mezi příčinou a následkem – čili mezi tím, že konkrétní delikvent něco porušil a v důsledku toho že něco způsobil. A navíc je nutné prokázat, že trestaný delikt způsobil konkrétní delikvent. Pak za to má nést osobní odpovědnost právě ten konkrétní delikvent. Ale nelze za něho potrestat celou společnost – čili zde tedy bezmála 10 miliónů lidí, kteří nic nezavinili, takže nemohou za delikt někoho jiného nést zodpovědnost a být omezeni na svých právech a oprávněných zájmech. To po právu spravedlivě nelze. A to ani ve stavu nouze. Totiž ty shora řečené právní podmínky plynou jak ze zákona (tak v principu zčásti i z Listiny základních práv a svobod, a ta je součástí tzv. ústavního pořádku), zatímco nařízení vlády není zákonem, čili nemá ani zde právní sílu zákona a už vůbec ne principu z ústavního pořádku.

Psali jsme: Miroslav Kalousek z izolace: Proč je mi na bl*tí? Básničku o Číně napsal také knihovník Žantovský

A ten shora avizovaný logický princip „je tak logický, že už ani logičtější být nemůže“. Totiž těch zbylých bezmála 10 milionů lidí se logicky bude ptát, proč KŠ chce trestat je za někoho jiného a proč KŠ nezajistil kontrolu toho, aby se karanténa nedala beztrestně porušovat. Čili proč KŠ neaktivoval příslušné složky k důsledné systémové kontrole, která by měla jednak represivní efekt (tj. potrestání konkrétních delikventů pokutou) a jednak preventivní efekt (tj. odrazení dalších eventuálních delikventů od porušování pravidel karantény).

Lidé se logicky budou ptát, co dělá Policie České republiky, co dělá Městská policie, atd. Lidé jsou tady čím dál citlivější na to, že celá společnost doplácí na to, co nezpůsobili, co nezavinili, za co ani v nejmenším nenesou žádnou vinu, ale nesou důsledky toho, co se tu už 30 let děje. Lidé jsou tady čím dál citlivější na nefunkčnost právního systému, nevymahatelnost práva, a hlavně na nespravedlnost. Na tom se dá u národa hodně ztratit – a zejména u voličů...

Fotogalerie: - Koronavirová siesta

Takže jestli ten titulek tvrdí něco, ať už je to cokoli, co Roman Prymula coby šéf KŠ neřekl, pak by se to asi veřejnost měla bez odkladu dozvědět. Protože kdo nám zaručí, že nebezpečná mediální viróza nepřeroste v epidemii, anebo dokonce v pandemii?“

Autorem textu je JUDr. Pavel Foltán. Text nebyl redakčně krácen.

Psali jsme: ČT referuje z Bruselu: Ruská propaganda řádí kolem korony. Metody kremelských webů, jak je známe ODS: Navrhneme zvýšení ošetřovného a rozšíření opatření i pro rodiče dětí do 15 let Ministr Havlíček: MPO dočasně pozastavuje přechod na DVB-T2 Prymula na tiskovce krotil vášně: Nemyslím si, že přijde úplný zákaz vycházení. A něco vzkázal chalupářům...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.