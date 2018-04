Upřímná chvilka exdiplomata Koláře: Samozřejmě, že američtí vyšetřovatelé budou chtít Nikulina vytěžit. A úředník Mynář ať mlčí a raději řeší svou prověrku

Jak je známo, ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) rozhodl o vydání ruského hackera Jevgenije Nikulina do Spojených států, a to i přestože jej prezident Miloš Zeman společně se svým kancléřem Vratislavem Mynářem žádali, aby byl vydán do Ruska. „Zeman by si měl uvědomit, že je prezidentem členské země NATO, a ne hájit ruské zájmy,“ vyjádřil se k postupům prezidenta v rozhovoru pro internetovou televizi DVTV bývalý velvyslanec v Rusku i USA Petr Kolář.

Tiskový úřad Bílého domu v pondělním prohlášení sdělil, že Spojené státy americké jsou České republice vděčné za vydání údajného ruského hackera Nikulina. O jeho vydání však rovněž usilovalo Rusko, které proti českému rozhodnutí bouří a varuje, že to bude mít dopad na vztahy mezi Moskvou a Prahou. „Spojené státy jsou na rozdíl od Ruska zemí, kde vláda práva funguje. Rusko zde tahalo za kratší provaz, jeho argumenty byly ve srovnání s těmi americkými nicotné,“ upřesnil Kolář.

Petr Kolář připomněl, že v rozhodování o vydání hackera se nepostupovalo nijak ukvapeně a také ministr Pelikán vydání Nikulina dlouho zvažoval. „I když byl pod politickým tlakem, rozhodl správně a na základě právních argumentů,“ míní Kolář. Pokud bude Nikulin v Spojených státech odsouzen, hrozí mu více než třicet let vězení a pokuta přesahující jeden milion dolarů.

Bývalý velvyslanec v Rusku a USA se domnívá, že je možné, že se Spojené státy pokusí s Nikulinem dohodnout, jelikož předpokládají, že hacker má vhled do metod, které Rusko používá při své dezinformační kampani proti Západu a při hackerských útocích na západní weby. „Pokud opravdu bude něco vědět a bude s americkou stranou ochoten spolupracovat, může být jeho trest nižší,“ dodal.

Nikulinovo vydání do USA kritizoval prezident Miloš Zeman ústy svého mluvčího. „Prostě jsme do Washingtonu poslali munici na Trumpa. Řečičky o spojenectví jsou jen balast,“ napsal Jiří Ovčáček na svém Twitteru. To vše jsou podle Koláře ale stále jen spekulace. Raději by se podle svých slov držel toho, že jsme postupovali podle pravidel.

Američtí novináři nyní řeší, zda se Nikulin zapojí do vyšetřování případného ruského ovlivňování amerických voleb. „Samozřejmě že vyšetřovatelé, kteří vyšetřují, jak to vše bylo s ovlivňováním amerických prezidentských voleb, se budou snažit Nikulina vytěžit. Ale do jaké míry má informace, které mohou být natolik stěžejní, že mohou do případu kolem prezidenta Trumpa vnést nějakou novou dynamiku, je otázka,“ dodal.

Tlak ze strany Američanů byl v rámci spojeneckého vztahu podle Koláře přiměřený, korektní a důrazný. „Šlo o otázku principu. My jsme přece spojenci a jsme s USA na jedné lodi a jsme spolu v NATO,“ doplnil s tím, že Spojené státy jsou pro nás velmi důležitým bezpečnostně strategickým spojencem.

V zásadě všichni soudní občané podle bývalého velvyslance vědí, že prezident Zeman spíše než naše zájmy hájí dlouhodobě ty ruské a stejně tomu bylo i v případě, když žádal spolu se svým kancléřem Vratislavem Mynářem ministra Pelikána, aby vydal Nikulina do Ruska. „Očividně šlo o to, že se chtěl zavděčit svým přátelům v Moskvě a chtěl jim vyhovět,“ řekl Kolář s tím, že to, co to znamená pro naši zemi, naše spojence, naše závazky, naši pověst a serióznost, mu bylo celkem jedno.

„Navíc pan Mynář se tady plete do právních kauz a ještě napadá ministra spravedlnosti. Ten úředník by měl především mlčet, vyřídit si svou bezpečnostní prověrku a neplést se do věcí, za které není placen z peněz daňových poplatníků,“ uzavřel.

