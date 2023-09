Úrokové sazby dolů nepůjdou. Brzdíme inflaci, vzkázal šéf ČNB

reklama

Guvernér ČNB hned v úvodu pořadu přišel s dobrou zprávou. „Očekáváme, že inflace v příštím roce poklesne ke dvěma procentům. Když jsem nastupoval do funkce, bylo to 17 procent,“ upozornil Michl. A zároveň dodal, že Bankovní rada ČNB „zůstane přísná“.

A vzkaz poslal také obchodníkům. Sdělil jim, že dokud si nesáhnou na marže, tak ČNB na ně bude dál tlačit a že bude tak činit až do chvíle, než inflace opravdu klesne.

Nakonec celému Česku nabídl cestu ven z ekonomických problémů.

„Musíme všichni pracovat, mít ty nápady, a ono to jednou přijde a tu ekonomiku to nakopne, Ale my chceme být ekonomickou kotvou, já nevymyslím tady ten nápad třeba na pilulku, který by nakopl tu ekonomiku,“ poznamenal guvernér v narážce na pilulku pro hubnutí od jedné dánské firmy, díky které teď ona dánská firma tvrdě šlape na „ekonomický plyn“.

