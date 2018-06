Uřvaní vůdci, falešné národovectví, čecháčkovství, účtuje herečka Daniela Kolářová. Čtyřicet let komunistické uzavřenosti nás dovedlo k tomu, že dnes odmítáme pomáhat potřebným

Dnešní doba jí připomíná 80. lét minulého století. „Co se kolem nás reálně odehrává, je velice nebezpečné. Mám dost podobný pocit jako na konci osmdesátých let. Intuitivně cítím silné znepokojení," varovala herečka.

V politice se dnes často pohybují lidé, kteří se netrápí nějakými morálními normami a obcházejí je. Obcházejí i Ústavu a nade vše staví své osobní ambice. Bohužel se nám dnes na politické scéně často pohybují uřvaní vůdci a mnoha lidem to vyhovuje. Kolářová to přičítá falešnému národovectví nebo čecháčkovství. Místo toho bychom měli dbát na větší vzdělání. V tom, kam se dnes společnost ubírá, mohlo sehrát i čtyřicet let komunistické uzavřenosti naší společnosti. Tato uzavřenost nás dovedla až k odmítání lidí, kteří by potřebovali naši pomoc.

V prezidentských volbách Kolářová otevřeně podpořila Jiřího Drahoše a nevidí na tom nic špatného. Hovořila sama za sebe a vyjádřila svůj názor. Nemluvila za uměleckou obec nebo za jinou skupinu, zkrátka sama za sebe. Ono rozdělování společnosti na umělce a ostatní jí přijde nesmyslné. Drahoše podpořila v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz. A pro příště si prý podobné rozhovory zakázala.

„Už jsem si podobné typy rozhovorů zakázala a nechci na této platformě vůbec komunikovat. Nemám pak možnost rozhovor autorizovat, nevidím výsledek. Nemám důvod lhát ani se přetvařovat, ale podobná „popularita“ mě příliš netěší, nejde o skutečnou zpětnou vazbu," prohlásila.

autor: mp