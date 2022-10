Usáma bin Ládin. Vedení Ruska vytáhlo na Ukrajinu smrtící kartu

reklama

V posledních týdnech a měsících se v souvislosti s eskalujícím válečným konfliktem na Ukrajině v mediálním prostoru opět oživilo studenoválečné téma hrozby jaderné katastrofy, případně použití jiných, nekonvenčních zbraní hromadného ničení, když vypukly boje poblíž Záporožské jaderné elektrárny. Vrcholní ruští představitelé v čele s prezidentem Vladimirem Putinem dali Západu najevo, že jejich země je ochotna bránit svou existenci a územní celistvost všemi prostředky, jimiž disponuje její vojenský arzenál. Nyní předseda ruské Státní dumy Vjačeslav Volodin v textu, který zveřejnil na svém Telegramu, obvinil kyjevskou vládu z přípravy útoku tzv. „špinavou bombou“.

„Před dvaceti lety Washington odhalil, že teroristé z Al-Káidy pod vedením Usámy bin Ládina získali přístup k radioaktivním látkám a plánovali vytvořit ‚špinavou bombu‘ schopnou zamořit radiací rozsáhlé území. Hrozba útoku v USA a Evropě s použitím takové bomby existovala až do roku 2011, kdy byl Usáma bin Ládin zničen. Metody jaderného teroru se nemění: To, co měl Usáma bin Ládin, má Zelenskyj stále. Kyjevský režim dal jaderným vědcům pokyn k vytvoření ‚špinavé bomby‘. Pokračuje v ostřelování kritické infrastruktury jaderných elektráren – Záporožské a Kurské – a vyvolává tak humanitární katastrofu. Americký prezident a hlavy evropských států se poskytováním finanční a vojenské pomoci Zelenského režimu stávají sponzory a podporovateli jaderného terorismu,“ napsal předseda dolní komory ruského zákonodárného sboru.

Co to ovšem je „špinavá bomba“? Americký úřad pro nukleární regulaci (Nuclear Regulatory Commission) ji definuje jako zbraň fungující na bázi konvenčních výbušnin, jako je například dynamit, která však obsahuje radioaktivní materiál, jenž se důsledkem výbuchu rozptýlí po okolí. Na rozdíl od klasických jaderných zbraní, tyto „špinavé bomby“ nejsou dostatečně silné na to, aby zničily celá města a vyhladily lidskou civilizaci. Nicméně odborníci se domnívají, že psychologický dopad použití takového zařízení by mohl být znatelný a způsobit obrovskou paniku v populaci. Podle zprávy Institutu OSN pro výzkum odzbrojení (UNIDIR) z roku 2002 lze informace potřebné k výrobě takové bomby získat na internetu.

Expert na jaderné zbraně Richard Meserve v roce 2002 v americkém senátu prohlásil, že „špinavá bomba“ odpálená v centru Washingtonu by mohla zabít několik desítek lidí. „Nebyla by to katastrofická událost, jak si mnozí myslí, ale měla by katastrofální psychologický dopad na národ, a co hůř, kontaminovala by město, což by pravděpodobně vedlo k evakuaci a velkým potížím přesvědčit americkou veřejnost, že může být znovu obydleno, přestože zvýšená příčina nebo riziko rakoviny či jiných negativních zdravotních dopadů by byly relativně minimální,“ uvedl tehdy Meserve v souvislosti s tehdejšími obavami použití této zbraně islámskými teroristy.

Nyní se ruští představitelé obávají, že současné ukrajinské vedení následuje ve šlépějích Usámu bin Ládina a plánuje použití této „špinavé bomby“. Obdobně jako Vjačeslav Volodin se již vyjádřil i ministr obrany Sergej Šojgu, který během nedávného telefonátu se svými protějšky ze Spojených států, Británie, Francie a Turecka vznesl obavy o možné připravované ukrajinské provokaci za využití tohoto typu zbraně. Informoval o tom deník The Associated Press.

Oficiální ukrajinské vládní zdroje, stejně jako představitelé západních států, které Kyjevu dodávají zbraně, nařčení ruské strany odmítají. Ministr zahraničních věcí USA Antony Blinken označil obvinění za falešná, Rusko obvinil ze snahy o eskalaci a přislíbil další vojenskou pomoc Kyjevu. Britské ministerstvo obrany ve svém oficiálním prohlášení zase uvedlo: „Šojgu tvrdil, že Ukrajina plánuje akce, které jsou podporovány západními zeměmi včetně Spojeného království, s cílem eskalovat konflikt na Ukrajině. Ministr obrany tato tvrzení vyvrátil a upozornil, že taková obvinění by neměla být používána jako záminka k větší eskalaci.“ Prezident Volodymyr Zelenskyj dokonce v televizním projevu přišel s teorií, že Rusko plánuje provést výbuch jako tzv. operaci pod falešnou vlajkou a svést ji na Ukrajinu.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Maria Zacharovová již dříve tento měsíc prohlásila, že ukrajinská armáda využívá útoky na Záporožskou atomovou elektrárnu jako improvizovanou „špinavou bombu“. „Celou dobu jsme zdůrazňovali, že tyto útoky jsou úmyslné, že jde o skutečné nejasné vydírání, že tyto údery lze kvalifikovat jako teroristické, protože jde o civilní jaderné zařízení, které vyrábí energii pro fungování dalších civilních zařízení. Ideologie byla právě taková – udělat vše pro to, aby se vytvořila hrozba pro toto jaderné zařízení a prostě ho použít jako špinavou jadernou bombu,“ uvedla Zacharovová a jednání Kyjeva označila za jaderné vydírání. Rusko a Ukrajina se již několik měsíců vzájemně obviňují z ostřelování záporožské elektrárny. Ta je dlouhodobě pod kontrolou ruské armády.

Ukrajinská jaderná politika je dlouhodobě zdrojem dohadů v mezinárodní politice. 19. února tohoto roku, pár dnů před začátkem konfliktu, prezident Zelenskyj na konferenci v Mnichově naznačil, že by Ukrajina mohla odstoupit od Budapešťského memoranda z roku 1994, jímž se zavázala, že nebude vlastnit jaderné zbraně. Na jaře roku 2021 ukrajinský velvyslanec v Německu pohrozil, že pokud by Ukrajina nebyla přijata do NATO, mohla by získat jaderné zbraně. Případné jaderné vyzbrojování Kyjeva pak bylo uvedeno ruskými činiteli jako jeden z důvodů pro zahájení invaze 24. února tohoto roku.

