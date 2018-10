Ušetřit na dovolené lze i tam, kde byste to nečekali

Při plánování dovolené je důležité si ze všeho nejdříve ujasnit, jaký druh dovolené vlastně chceme. Když už máme jasno, plánujeme a intenzivně hledáme tak, aby nás dovolená vyšla finančně co možná nejméně.

Pomoc s úsporou finančních nákladů vynaložených za dovolenou lze přitom najít tam, kde by to většina z nás nečekala. Ptáte se kde? U svého dodavatele plynu a elektřiny. Nejde vám dohromady spojení dovolené s dodavatelem energií? Někteří z nich nabízejí svým zákazníkům věrnostní programy, jejichž prostřednictvím lze získat zajímavé slevy u cestovních kanceláří nebo přímo v ubytovacím zařízení.

Zajímavý věrnostní program nabízí svým zákazníkům například jedna z největších tuzemských energetických společností Pražská plynárenská. Ta má pro své zákazníky zdarma zákaznickou kartu, jejímž prostřednictvím je možné získat slevy a výhody u více než devadesáti nejrůznějších partnerů. Mezi ně patří mimo jiné i již zmíněné cestovní kanceláře, dále hotely, penziony apod., takže dovolenou lze pořídit až o několik tisíc levněji. Aby byla nabídka pro cestovatele úplná, zajistí jim společnost navíc i 60% slevu na cestovní pojištění. Ušetřit lze se zákaznickou kartou dále třeba i za sport, v restauracích, v kinech, divadlech nebo při nákupech nejrůznějšího zboží. Navíc její držitelé mohou několikrát ročně soutěžit i o zajímavé ceny, jako jsou letecké zahraniční zájezdy, tuzemské víkendové pobyty či finanční poukazy na výběr dovolené dle vašeho vlastního uvážení. Právě nyní až 20. listopadu probíhá soutěž, jejímž výhradním partnerem je cestovní kancelář Blues Style, která jako hlavní cenu poskytla letecký zájezd pro dvě osoby do hotelu Fort Arabesque Resort and Spa 4*+ v Egyptě s all inclusive.

Pokud chcete na dovolenou vyrazit po vlastní ose, ale chybí vám potřebný dopravní prostředek, pomohou pražští plynaři i s tímto problémem. V jejich autopůjčovně si totiž můžete vypůjčit vozidlo s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG), se kterým budete jezdit nejen ekologicky šetrně, ale hlavně jen přibližně za korunu na kilometr. Dlužno říci, že všechna vozidla v nabídce jsou sériově vyráběna renomovanými výrobci a jsou dvoupalivová. Kdyby Vám tak na cestách náhodou plyn došel, k nejbližší plnicí CNG stanci můžete bez jakýchkoli problémů pokračovat na benzín. Navíc, zákazníci Pražské plynárenské mají na jejích plnicích stanicích CNG levnější, než ostatní.

