Útok na Babiše, Duku a Filipa skrze Gottův skon. Radní ČT to rozjel. A známý novinář se pustil přímo do Gotta

D. Duka,“ píše na svém facebookovém profilu Šarapatka, přičemž se odkazuje na krycí jméno premiéra Andreje Babiše, pod nímž měl být podle dokumentů, zveřejněných slovenským Ústavem paměti národa, evidován jako důvěrník StB. Falmer bylo krycí jméno u Státní bezpečnosti zase předsedy komunistů Vojtěcha Filipa.

„A za plačky budou okázalí ateisti z Hradu. Bude žal, moudro i patos. Mynářovi strpí projednou pod okny lid: přibudou policejní kontroly a ocelové kordóny. Gottovým věrným, profíkům i čučkařům z ulice obrátí naruby tašky i kapsy,“ předpovídá Šarapatka dále, jak podle něho bude zpěvákův pohřeb vypadat. A dodává: „Karel Gott byl prý skromný chlápek, říkali v televizi. C’ est La Vie…“

Šarapatka narážel na rozhodnutí vlády uspořádat zesnulému umělci státní pohřeb. Babiš dopoledne uvedl, že ceremoniál by se mohl uskutečnit v katedrále svatého Víta. Považoval by to za adekvátní vzhledem k tomu, jak významnou osobností Gott byl. „Čekáme na vyjádření rodiny, jestli si to bude přát a jaké měl pan Karel Gott představy,“ řekl po zasedání vlády Babiš.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) novinářům řekl, že dokud není známé stanovisko rodiny, nemá cenu, aby se vláda zabývala detaily. „Nehodí se, abychom tlačili na to, mít stanovisko co nejdřív,“ uvedl. Je rád, že smutek znamená v Česku vyvěšení vlajek na půl žerdi. „Protože si nedovedu představit, že by v rozhlase a televizi zněly pouze nějaké smuteční pochody, jako když zemřel třeba Leonid Brežněv, to by si určitě Karel Gott nepřál, aby se nehrály jeho skladby kvůli státnímu smutku,“ dodal.

Zatím poslední osobností, která měla státní pohřeb, byl 23. prosince 2011 exprezident Václav Havel.

Ostré vyjádření přišlo i od vedoucího projektu Paměť národa Mikuláše Kroupy. „Je mi líto, že umřel Gott, mohl nazpívat ještě nějakou Včelku Máju. Ale svět a náš život jde dál,“ uvádí na sociální síti nejprve.

A následně doplňuje, co by si podle něj Gott „jistě přál“: „Mistr by si jistě přál, abychom dál pokračovali v dokumentování příběhů pro Paměť národa zvlášť těch, co se komunistům statečně postavili.“

Karel Gott zemřel ve věku 80 let v úterý krátce před půlnocí doma v kruhu své rodiny.

