Útok na ČT, noc dlouhých nožů?! Rakušan a Drahoš narazili. Jejich hlásání zastavil radní ČT. Šíří mezi lidmi lži. Vyvráceno černé na bílém

„Je možné, že radní ČT kritizují spolupráci veřejnoprávní TV se společností Člověk v tísni? Je možné, aby radní ČT chtěli seznamy redaktorů ČT, kteří jsou nejvíce kritizováni v médiích?“ podivoval se.



Zmínil, že dle něj Rada ČT nenaplňuje své poslání: „Začíná ‚noc dlouhých nožů‘? A nečekané – a i pro některé radní ČT příliš náhlé – odvolání dozorčí komise mě nenaplňuje přesvědčením, že by Rada ČT v tomto složení naplňovala své poslání: hájit zájem veřejnosti, diváka, voliče.“

Psali jsme: Hluboké obavy, noc dlouhých nožů. Rakušan se bojí o Českou televizi

Podobně reagoval i senátor Jiří Drahoš. „Vypadá to, že právě začal útok na Českou televizi,“ komentoval. Ve svém vzkazu taktéž zmínil kritiku Rady ČT ohledně spolupráce ČT se společností Člověk v tísni a varoval, že se média nesmí kontrolovat „na politickou objednávku“.

Radní Pavel Matocha tato slova obou politiků považuje za lživá. „Největší bojovníci s fake news a největší proponenti fact-checker agentur šíří po netu největší lži,“ zhodnotil.



„Výkon“ Drahoše pak dle něj aspiruje i na nějakou cenu, jelikož se mělo dle radního sejít „tolik evidentních lží na tak malém prostoru“.



„Nešlo o odvolání dozorčí komise ‚bez varování‘ – nespokojenost Rady ČT s tímto poradním orgánem trvá řadu měsíců, opakovaně řešeno nejen na veřejných jednáních, ale i na speciální pracovní poradě k tématu dozorčí komise, teď to vyvrcholilo jejich diletantismem v kauze ostravských pozemků,“ podotknul.



Narážel tak na kauzu pozemků pod ostravským studiem. Část z nich totiž v minulosti získala paní Linda Jane Avram a paní Patricia Nicola Jobbits. Část těchto pozemků od nich letos v červenci odkoupil obchodník s nemovitostmi jménem Simon Pelikán. Česká televize má na pozemky uzavřenou předkupní smlouvu, ovšem předkupní právo má vypršet již 19. 11. 2020 a Rada ČT teď dostala ke schválení koupi pozemků. Součástí je i zajištění práva průchodu přes pozemky sousední, bez kterého by se mohlo stát, že by majitelky zamezily zaměstnancům ČT přístup do studia.

Překvapila jej i informace o kritice známé neziskovky: „Člověka v tísni ani jeho spolupráci s ČT na jednání Rady ČT nikdo nekritizoval. Jak na to Drahoš s Rakušanem přišli?“ Politikům doporučil, aby si poslechli záznam z jednání: „Proč si nejprve nepustí audiozáznam z toho jednání (je volně k dispozici na webu Rady ČT), když o tom chtějí psát? Tam by zjistili, že ani náznakem nebyl v Radě ČT nikým kritizován.“



Nikdo, podle Matochy, ani nevyzýval ke „sběru materiálů na problematické redaktory“. „Jen v replice na vystoupení ředitele komunikace ČT Víta Koláře, že nejvíce kritizujícími ČT jsou Zeman, Klaus, Okamura a Klaus Jr., jsem se zeptal, kdo jsou tedy těmi nejvíce kritizovanými. Je to snad nepřípustná otázka, nebo je zcela logická v kontextu předchozí věty Koláře? Podotýkám, že na ni Kolář odpovědět neuměl, že prý takovou statistiku nemá,“ připomenul.



Na závěr svého příspěvku ještě shrnul, že nejde o „nic dramatického“: „V humbuku kolem dozorčí komise by nemělo zapadnout, že to je jen poradní orgán Rady ČT. Rada ČT je nástrojem, kterým se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu veřejnoprávní televize, radní nesou odpovědnost za svá rozhodnutí a dozorčí komise jim má poskytovat odborná právní a ekonomická stanoviska a podklady pro rozhodování. Protože většina členů Rady ČT svým poradcům nevěřila, tak se rozhodla je vyměnit a naprostou většinou 10 hlasů ze 13 přítomných stávající DK odvolala. To je přece zcela srozumitelné a není to nic dramatického.“

Odvolání dozorčí komise navrhla radní Hana Lipovská. Dozorčí komise je podle vedení České televize odborným garantem Rady při kontrole hospodaření a vyjadřuje se zpravidla ke všem důležitým ekonomickým otázkám.



Dozorčí komise je též servisním orgánem Rady ČT, pro kterou má zpracovávat odborná stanoviska v oblasti hospodaření. Rada ČT je jejím zřizovatelem a vedení ČT s ní oficiálně nemá nic společného.



Radní práci komise kritizovali dlouhodobě. Na srpnovém jednání se radní Kratochvíl v rozčílení ptal předsedy komise, zda si z něj dělá šoufky. Stalo se tak poté, co komise označila mnohamilionové výběrové řízení na nový provozní systém (výměnu systému SAP za systém Helios) jako bezvadné, načež po dotazech radních předseda připustil, že ani nekontrolovali požadovanou dokumentaci.



Radní Kratochvíl také opakovaně vyjadřoval pochybnosti, zda komise působí v zájmu svého zřizovatele, tedy Rady, nebo někoho jiného.

