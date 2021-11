Už byl dán termín, kdy zbaví Zemana pravomocí. Na základě dopisu?! Šmucler ve varu

reklama

Úvodem Šmucler reaguje na nedávná slova exprezidenta Václava Klause, jenž zhodnotil vřavu kolem Zemana slovy: „Zeman je supertěžce nemocný, ale jeho odchod urychlují, společnost je nafoukaná.“

Jeho slova Šmucler kvituje a na jeho adresu nešetří superlativy: „Jsem známý a profláknutý Klausovec z 90. let a i pana prezidenta, řekněme, vídám. To všechno, co říká, má jakoby jádro – to znamená: asi stav pana prezidenta Zemana není jednoduchý; to, jak se k němu chová veřejnost, je úplně odpudivé. Klaus je důležitý maják české společnosti.“

Původní zdroj ZDE

„Ukázalo se, že v České republice nemáme etiku. Čili etika je v Česku problém a to, co se děje kolem pana prezidenta Zemana – ať ho někdo má rád, nebo nemá rád –, tak spíš vypovídá o těch lidech. Když sleduji, co tam na sociálních sítích píší o prezidentu i slavní lidé, tak si říkám: Vždyť ty sobě tak ubližuješ a ukazuješ, že nemáš žádný lidský rozměr,“ říká docent a připomíná, že novináři často kopali i do nemocného Havla.

Psali jsme: Zlo Pekarové. Ukáže své skutečné já, tuší Klaus. Tvrdě popravil Senát. Za Zemana

Anketa Myslíte, že Parlament nakonec Zemana zbaví pravomocí? Jde o předpověď, ne přání. Zbaví 6% Nezbaví 91% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 8321 lidí

Podobně ho zarážejí silné snahy některých politiků o aktivaci článku 66 Ústavy ČR, který řeší mimo jiné zbavení prezidenta pravomocí.

„Úplně jsem nepochopil, jaké se tu dělaly veliké kroky ústavní. Už byl daný termín, kdy zbavíme prezidenta republiky jeho pravomocí na základě nějakého dopisu z ÚVN. Čili bych opravdu čekal, že to je ústavní znalecký posudek. Prezidentův stav ale nelze posoudit na základě nějakého dopisu, měl by to být znalecký posudek. To, co říkají o panu prezidentovi, tak pravděpodobně je to nějaký znalecký posudek z oboru psychiatrie. Zcela nepochybně by mělo být svoláno konzilium z mnoha úhlů nad zdravotním stavem pana prezidenta a zcela nepochybně, jestli někdo chce dělat nějaké kroky, tak by to mělo být na základě soudních znaleckých posudků,“ prohlásil Šmucler.

Psali jsme: Panáčkové. Konec dřív, než tuší. Jan Schneider ví své o Fialovi a spol. To snad ne, Vystrčile. Zbořil nechce věřit vlastním očím Kancelář prezidenta republiky: Prezidenti cizích států blahopřáli prezidentu Zemanovi ke státnímu svátku 28. října „Trapné.“ Fiala odbyl Klause jedním slovem. Zemanovi popřál zdraví, brzdil Vystrčila

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.