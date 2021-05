Už dost! Nebojím se. Očkování? Takhle... Češi odpískali covid

Občanská iniciativa Zdravé fórum přinesla průzkum o tom, jak vnímají naši občané situaci okolo koronavirové krize. Vyplývá z něj, že 51 % lidí u nás se obává ohrožení svobody, zatímco nákazy covidem-19 se obává 27 % lidí. A pouze 29 % lidí se domnívá, že vládní opatření proti šíření tohoto onemocnění mají smysl. Co se týká očkování, v případě, že by bylo „zárukou“ svobodného života, chuť nechat si dát vakcínu by byla vyšší než bez této „záruky“ – uvažovalo by o něm 68 % občanů.

Respondenti průzkumu mimo jiné odpovídali na otázku, zda je u nás ohrožena podle jejich mínění svoboda. Hned 17 % se domnívá, že rozhodně ano, 34 % spíše ano. Rozhodně ne pak odpovědělo jen 9 % dotázaných.

Toho, že nyní onemocní covidem-19, se bojí jen 27 % lidí. 56 % lidí pak v souhrnu odpovědělo, že se nákazy neobává.

Vládní opatření pak nemají smysl podle 46 % obyvatel. 29 % si naopak myslí, že smysl mají a 25 % dotázaných neumí odpovědět. 47 % dotázaných pak vládní opatření vadí.

Co se týče očkování, 60 % lidí se chce nechat očkovat (36 % z nich odpovědělo pouze „spíše ano“), rozhodně ne odpovědělo 9 % dotázaných.

V případě, že by očkování umožnilo cestovat a fungovat bez opatření proti šíření covidu-19, by bylo procento těch, co by se chtěli nechat naočkovat, vyšší. I rozhodné ne o 2 % pokleslo.

Celý průzkum najdete ZDE.

Zdravé fórum je občanská iniciativa, která si klade za cíl spojit rozumně uvažující odpovědné lidi, kteří se nechtějí vzdát svých práv a svobod a kteří se chtějí podílet na záchraně dětí a jejich budoucnosti. „Jsme přesvědčeni, že nepromyšlená opatření Vlády ČR v době koronavirové krize vedou naši společnost do krize mnohem hlubší a mnohem dlouhodobější. Jsme přesvědčeni, že odpovědnost za řešení současné situace by měla být přenechána zejména lidem samotným. A že státní moc by se měla zaměřit na pomoc a podporu, nikoliv na represi a likvidaci demokratických hodnot, postupně se rodících od roku 1989. Jsme pro to, aby se děti vrátily do škol bez jakýchkoliv omezení a aby se Česká republika co nejdříve vrátila k normálnímu životu, samozřejmě společně s cílenou, odbornou a účinnou ochranou těch nejohroženějších,“ uvádí dlouhodobě Zdravé fórum.

Jeho koordinátor Jan Tománek z průzkumu nicméně nejásá. „Z exkluzivního průzkumu, který jsme si nechali udělat, možná pochopíte, proč máme takový problém. 51 % lidí se sice bojí o svobodu, ale přesto 53 % lidí opatření nevadí. 56 % lidí se sice viru vůbec nebojí, ale pouze 19 % lidí se nechce nechat očkovat... A jen 29 % lidí opatření nějak finančně zasáhla a 22 % lidí si dokonce myslí, že opatření by měla být ještě tvrdší... Po politické straně, která by to řešila, poptávka není a lidé chtějí Piráty, SPOLU, nebo ANO, kteří jsou podepsáni pod pandemickými zákony, nebo jedou tvrdou covid linii... Ano, Češi si bohužel nejsou schopni spojit, že pokud platí A, znamená to B a opačně... A to je i důvod, proč nejsou plné ulice demonstrantů a proč se naše děti dusí v rouškách...“ uvedl na sociální síti.

