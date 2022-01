Už konečně odtajněte ty studie! Lékař a hygienik popsal, co mRNA vakcíny provádí v těle

reklama

„Provádí stát pokusy na lidech?“ ptá se Vašek v rozhovoru samého se sebou, který zaslal ParlamentnímListům.cz. „Odpověď může být ano,“ dodává a vysvětluje, proč je o tom přesvědčený. Jde prý hlavně o to, že stát posoudil a povolil léčbu v rámci jiného schvalovacího řízení.

„Mám důvodnou obavu, že k tomuto špatnému posouzení došlo při schvalování očkování proti covidu-19. Domnívám se, že tato léčba měla být posuzována jako genová terapie, ale byla nesprávně posuzována v režimu klasického očkování,“ píše Vašek.

Problém je podle něj v rozdílu mezi klasickou léčbou a genovou terapií. Celou problematiku Vašek popisuje na příkladu městečka, ve kterém jezdí dodavatelská auta různých tvarů a velikostí, kdy městečko nahrazuje lidské tělo, silnice krevní oběh a auta jednotlivé buňky, které v krvi proudí celý tělem.

„Klasická léčba spočívá v tom, že co nejpřesněji vyhledáte auta určité velikosti a značky. V těchto autech najdete chybnou součástku a tu se snažíte opravit. Opravujete mechanické části vozidla, nikdy se nevrtáte v programu, který auto řídí. Genová terapie naproti tomu spočívá v tom, že se snažíte auto opravit tím, že nějakým způsobem měníte jeho program a mechanických částí vozidla si nevšímáte,“ vysvětluje hlavní rozdíl Vašek.

Když pak do města přijede nebezpečné auto, v případě klasického očkování jsou obyvatelé města varováni před nebezpečnými auty, a když takové uvidí, auto zničí. V případě genové terapie, tedy mRNA vakcíny, ale podle Vaška dochází k tomu, že jsou obyčejná auta programově změněna na nebezpečná auta a teprve poté si na taková auta ostatní dají pozor a budou je ničit. Programová změna auta ale podle něj může působit velké problémy do budoucna, o kterých se nemluví.

Hlavním nebezpečím je podle něj to, že se mRNA i vektorové vakcíny dostanou do celého těla, kde mohou působit škodu. „Společností Pfizer byla provedena studie, která toto zkoumala po dobu dvou dnů. Největší množství vakcíny zůstalo v místě vpichu, což bychom očekávali. Dalším významným místem, kam se vakcína dostávala, byla játra a slezina. Za povšimnutí ale stojí i to, že například ve vaječnících došlo během dvou dnů, po které tato studie trvala, ke 118násobnému nárůstu množství vakcíny. K postupnému zvyšování množství vakcíny docházelo i v jiných tkáních v těle. Za dva dny trvání studie dokázala vakcína proniknout do všech testovaných tkání v těle, a to včetně srdce, slinných žláz, plic i mozku. Co se týče druhého typu genetických vakcín, tzv. vektorových, např. Astra Zeneca, tak i ty se šíří do těla výrazně, a to včetně mozku,“ varuje lékař.

Vašek připomíná, že obavy z dopadů přítomnosti těchto modifikovaných forem genetické informace ve vakcíně Pfizer vyjádřila i Evropská léková agentura, která ale později konstatovala, že kvalitu vakcíny lze v kontextu naléhavosti pandemie považovat za dostatečnou. „Co si pod tímto představit, nemám netušení,“ píše ironicky Vašek.

Problém je také to, že modifikované buňky z vakcíny v těle mohou zůstat i několik let. „Toto je velice závažná otázka, která by měla být součástí každé diskuse o očkování. A nechápu, proč tomu tak není. Již na jaře roku 2020 se začaly objevovat studie, které naznačovaly, že stejná bílkovina, jaká se tvoří po očkování, obsahuje části, které se vyskytují u bílkovin spouštějících nemoci typu Alzheimerovy choroby. Navíc se ukázalo, že tyto části hrají určitou roli v infekčnosti viru. O rok později se otázky, zda je, či není tato bílkovina schopna nastartovat stejný proces, jaký pozorujeme u Alzheimerovy choroby, chopil tým expertů z Indie a Británie. Výsledkem bylo, že tento tým prokázal, že stejná bílkovina, jaká se vyskytuje ve viru a která se tvoří v těle po očkování, tuto schopnost má,“ přidává další varování lékař.

„Nyní se budu opakovat, ale při zvažování možných dlouhodobých rizik očkování, která se mohou projevit roky i desítky let po podání této vakcíny, je nutné si opětovně připomenout, že studie zveřejněná japonským lékovým úřadem a provedená společností Pfizer jednoznačně prokázala, že se vakcína po aplikaci dostává do všech tkání a těla včetně mozku. Po očkování tedy dochází k tvorbě této bílkoviny ve všech tkáních těla, a ne jen v některých buňkách, jak je tomu při infekci,“ opakuje varovně Vašek.

Vašek podle svých slov nechce zbytečně strašit, ale svým postojem naopak vyzvat k širší odborné debatě a k podání odpovědí od Ministerstva zdravotnictví a SÚKL. „To, že odpověď neznáme, neznamená, že to nutně musí vést ke katastrofě, ale rozhodně to znamená, že na tuto otázku musí mít odpověď SÚKL a Ministerstvo zdravotnictví. Stejně tak tuto odpověď musí mít Česká lékařská komora, která tlačí na povinné očkování zdravotníků. Mým cílem je, aby SÚKL, Ministerstvo zdravotnictví a Česká lékařská komora už konečně odtajnily studie, aby zveřejněním studií tyto instituce prokázaly, že vždycky byl a že nadále je zájem o zdraví občana nad zájmy politickými a ekonomickými,“ tvrdí Vašek.

Ten také zároveň vyzývá všechny lidi, kteří sdílejí podobné obavy, aby se nebáli ozvat se svým voleným zástupcům, Státnímu úřadu pro kontrolu léčiv, Ministerstvu zdravotnictví a vyzvat je k transparentnímu přístupu a okamžitému zveřejnění všech studií, které mají v souvislosti s očkováním proti covidu-19 k dispozici. „Všichni občané mají právo vědět, jaká látka a s jakými vlastnostmi jim a jejich blízkým byla aplikována, a není nejmenší důvod se domnívat, že by naše instituce tyto informace v plném rozsahu neměly,“ uzavírá Vašek.

