Už se to sype? ČSSD podepsala vládu s Babišem, ale hned přišly zlé zprávy. Jde o Chovance, nejen o něj

Andrej Babiš je zase o jeden krůček blíže k funkční vládě. S ČSSD podepsal koaliční smlouvu, s KSČM smlouvu o toleranci vlády, díky které by komunisté neměli ani vyvolat hlasování o nedůvěře. Ale v ČSSD se začínají ozývat disentní hlasy.

Středeční jednání poslanců o důvěře se uskuteční 263. den od parlamentních voleb loni v říjnu, z nichž nynější složení dolní komory vzešlo. Pokud by vláda důvěru nezískala, musela by podat demisi podobně jako první Babišův kabinet letos v lednu. Třetí pokus o sestavení vlády by pak náležel předsedovi Sněmovny, kterým je Radek Vondráček z ANO. Zástupci zbývajících šesti stran a hnutí zastoupených ve Sněmovně dnes deklarovali, že budou hlasovat proti vládě. Tolik zpráva ČTK.

Babiš by chtěl, aby vláda fungovala lépe než za panování Bohuslava Sobotky. Ani Jan Hamáček, ani Andrej Babiš na koaliční dohodě už nechtějí nic měnit. Předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka se nechal slyšet, že to, že má ČSSD své ministry, garantuje, že dojde k plnění jejích programových priorit.

ANO také podepsalo dohodu s komunisty, za což bylo kritizováno opozicí. Komunisté nevyvolají hlasování o nedůvěře vládě, ale jejich předseda, Vojtěch Filip uvedl, že jde pouze o iniciaci. Pokud nebude dohoda naplňována, zaniká a KSČM může s klidem hlasovat pro nedůvěru. KSČM si za podporu vyžádala včasný návrh zákonů, na kterých se shodla s vládou.

Ale uvnitř ČSSD to začíná vřít. Krajská organizace sociální demokracie v Plzni v úterý vyzvala bývalého statutárního místopředsedu a exministra vnitra Milana Chovance, aby ve středu nepodpořil menšinovou vládu ANO a ČSSD. Pro deník Právo to potvrdil hejtman Plzeňského kraje za ČSSD Josef Bernard.

Právě Josef Bernard spolupráci posvěcenou komunisty nechce přenést přes srdce. Na svém facebooku píše: „Je asi 10 důvodů proč nepodpořit vládu. Ten právně významný je nenaplnění koaliční smlouvy. Nemáme 5 členů vlády. Teď ale to podstatné. Strana, která byla jako první zlikvidována komunisty, její členové byli vězněni a vražděni komunistickou soldateskou, poté, co žijeme konečně bezmála 30 let ve svobodě, má umožnit plnou morální rehabilitaci KSČM. Pro mě nepřijatelné.“ A slibuje pokračování.

Chovanec zatím neřekl, jak se zachová. Na jednu stranu vždy patřil k tvrdým kritikům vstupu ČSSD do vlády, na stranu druhou podepsal koaliční smlouvu a v rozhovoru s Právem řekl: „Pokud sociální demokraté podpoří vstup, tak se nebudu bránit vůli členské základny a vládu podpořím.“

K poslušnosti ho vyzývá i stranický kolega Michal Hašek. „V ČSSD se účast ve vládě (včetně programu a podmínek koaliční spolupráce) diskutovala řadu týdnů a demokraticky rozhodla celá členská základna v ČR většinou 58 %, že se máme zapojit do vládního projektu. Věřím, že si to Milan Chovanec jako bývalý statutární místopředseda ČSSD uvědomuje a bude tento demokratický verdikt respektovat. Usnesení KVV ČSSD Plzeňského kraje je neúctou k rozhodnutí členské základny ČSSD v celé ČR, argument o KSČM je velmi zvláštní.

Potom, kdy v Plzeňském kraji v minulých letech vládla krajská koalice ČSSD a KSČM (dohodnutá na podzim 2012 pod vedením Milana Chovance). Pro pořádek připomínám, že před 4 lety pro Sobotkův koaliční kabinet zvedli ruku bez remcání Hašek, Zimola, Tejc a další a prokázali tak loajalitu k ČSSD, i když předchozí bitvu o další směrování po říjnových volbách prohráli. Předpokládám, že se Milan Chovanec zachová stejně a bude při zítřejším hlasování o důvěře vládě loajální k celé ČSSD,“ napsal na svém profilu.

