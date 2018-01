Už teď jsem si jistá, že zprávu OLAF nezveřejníme celou, odhalila v ČT Schillerová

Kdy by mohla být zpráva OLAF zveřejněna, zatím konkrétně ministryně financí neuvedla. „Já nebudu předjímat. My teď rozhodujeme o celé řadě žádostí podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. První rozhodnutí vydáme do konce tohoto týdne. Správní řízení není ukončeno. Slibuji, že do konce týdne se každý, kdo má zájem, dozví, jak jsme se rozhodli. Nyní se zhodnocují právní úprava, zákonné výluky a všechny okolnosti,“ upřesnila a dodala, že ona sama úředníky, kteří o zveřejnění rozhodují, neovlivňuje. „Myslím si, že zprávu nebude možné zveřejnit v celém rozsahu,“ dodala.

Zda se ve zprávě píše o tom, že šlo o podvod, nechce Schillerová v žádném případě komentovat. „Nebudu zveřejňovat nyní žadné informace ze zprávy, ještě jsem ji ani jako celek nečetla. Nechala jsem si udělat rešerši a četla jen závěrečná doporučení,“ uvedla.

Ministryně financí Schillerová uvedla, že ministerstvo svůj postoj oznámí i příslušným institucím, jako je například ROP Střední Čechy, který dotaci na projekt v srpnu 2008 schválil. Teď bude spolu s ministerstvem financí rozhodovat, jestli o ni farma nepřijde. Členové klíčového výboru regionální rady potřebují zprávu OLAF, kterou však doposud od středočeských úředníků nedostali.

„Ředitel říkal, že to musí nechat prověřit právníky a že z ministerstva financí přišlo, že by se zpráva neměla zveřejňovat. Já a kolegové jsme odpověděli, že my přece nejsme veřejnost,“ uvedl člen výboru Regionální rady ROP Střední Čechy Dan Jiránek.

„Naskenovali jsme zprávu a celou jsme ji včetně příloh poslali všem těmto kompetentním orgánům bez jakéhokoliv doporučení,“ reagovala ministryně financí.

Úřad plánuje mimořádné jednání výboru na přelom ledna a února, do té doby chtějí mít jeho členové zprávu OLAF prostudovanou. Ministryně financí se přiklání k vyjmutí peněz z evropských fondů, padesát milionů pak může být prý použito na jiné projekty. „Můj názor je, že budeme spíše navrhovat to vyčlenění,“ řekla ministryně. Dotační peníze na Čapí hnízdo by pak zřejmě stát vymáhal po příjemci peněz zpět.

O zprávu OLAF stojí i poslanci imunitního výboru. Příští úterý jim budou Andrej Babiš s Jaroslavem Faltýnkem objasňovat svůj pohled na kauzu.

„Teoreticky se může stát, že část lidí dojde k závěru, že je to celé objednaná, politická prasárna a zaplacená,“ řekl první místopředseda hnutí ANO Faltýnek.

To, co ve zprávě OLAF stojí, shrnul předseda klubu TOP 09 a bývalý ministr financí Miroslav Kalousek, který na svém twitterovém účtu napsal, že měl již možnost si zprávu přečíst. „Zpráva OLAF jasně formuluje fakt, že byl spáchán kriminální čin, a úřad doporučuje Evropské komisi 100% korekce. Přeloženo – byl to podvod. EU ať to neplatí a členský stát ať to trestně stíhá,“ uvedl Kalousek. Později dodal, že ji nemá k dispozici a člověka, jenž mu dál zprávu OLAF přečíst, nechce vystavovat riziku.

Psali jsme: Jan Ziegler: Zpráva OLAF ke kauze Čapí hnízdo by měla být zveřejněna Babiš předstoupil před novináře a spustil: Pozdravujte Kalouska! OLAF ani Evropská komise se nechtějí vyjádřit ke stížnosti v kauze Čapí hnízdo Kalousek: Zprávu OLAF jsem četl. Je to podvod

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab