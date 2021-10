Už vidí zradu! Zemana posoudí experti a kavárna má zas řeči

O tom, jaký je ve skutečnosti zdravotní stav prezidenta Zemana, rozhodne lékařské konzilium. Už se rýsuje, kdo se ho zúčastní, dle zjištění SeznamZpráv to bude například rektor Karlovy Univerzity Tomáš Zima, kterému někteří nemohou zapomenout jeho názory na covid-19, jiní zase to, že původně přijal sponzorství od Kellnerova Home Creditu. Podle popularizátora vědy Stanislava Mihulky by dokonce prý mělo vzniknout „stínové konzilium“. Právník Chmela už se směje, že v něm bude Džamila Stehlíková, Jiří Drahoš, Miloš Vystrčil, Jaroslav Kmenta, Jan Hřebejk a Václav Moravec.

Anketa Myslíte, že Parlament nakonec Zemana zbaví pravomocí? Jde o předpověď, ne přání. Zbaví 5% Nezbaví 94% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 2493 lidí SeznamZprávy zatím zjistily, že jedním z členů orgánu, který má posoudit Zemanův zdravotní stav, bude rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. „Ano, jsem členem konzilia. Až se sejdeme a poradíme, vydáme vyjádření. Myslím si, že je to správné,“ řekl serveru. Poslanec Válek z TOP 09, který je horkým kandidátem na ministra zdravotnictví vznikající vlády, se raději účastnit nebude, aby nebyly závěry napadány. Celkem by v něm mělo zasednout přibližně devět lékařů z různých odvětví, dle serveru např. Zemanův lékař Miroslav Zavoral.

To, že se konzilia účastní právě Tomáš Zima, už má své kritiky. „Biochemik a popírač covidu Tomáš Zima bude v lékařském konziliu Miloše Zemana. Tak jo, to dává smysl,“ rýpl si internetový glosátor Jie. A přidal se šéfredaktor popularizačního webu Osel.cz, biolog Stanislav Mihulka. „Kéž by vítězové voleb tohle nenechávali být a hlídali si to. Jsou si jistí, že to není konzilium, které uzná za schopnou prezidentování i mumii?“

Jie byl ovšem skeptický a Mihulka prohlásil: „Úplně by stačilo se mediálně vyjádřit ke složení konzilia, v případě potřeby ho zkritizovat a kupříkladu sestavit vlastní, řekněme stínové konzilium.“ A ještě dodal: „Být já Hradem, udělám všechno možné. Sehnat si konzilium z ‚odborníků‘ jako je Zima, je úplně prostinké.“

Kéž by vítězové voleb tohle nenechávali být a hlídali si to. Jsou si jistí, že to není konzilium, které uzná za schopnou prezidentování i mumii? — Stanislav Mihulka (@MihulkaS) October 26, 2021

Úplně by stačilo se mediálně vyjádřit ke složení konzilia, v případě potřeby ho zkritizovat a kupříkladu sestavit vlastní, řekněme stínové konzilium. Nebo čekat, že to Hrad s Babišem vzdají, jasně... — Stanislav Mihulka (@MihulkaS) October 26, 2021

Být já Hradem, udělám všechno možné. Sehnat si konzilium z „odborníků“ jako je Zima, je úplně prostinké. — Stanislav Mihulka (@MihulkaS) October 26, 2021

Kromě Mihulky se ozval proevropský aktivista Tomasz Peszyński: „Takže lékařské konzilium a první kandidát je agent Pekingu Zima. Well, well, well... myslel jsem, že nic horšího než prezidentování Zemana být nemůže, ale Mynář a spol. se evidentně chystají, že to tady povedou.“

Takže lékařské konzilium a první kandidát je agent Pekingu Zima. Well, well, well... myslel jsem, že nic horšího než prezidentování Zemana být nemůže, ale Mynář a spol. se evidentně chystají, že to tady povedou. — Tomasz Peszyński (@PeszynskiTomasz) October 26, 2021

„Popírač covidu T. Zima má nový kšeft. Ubohý Miloš,“ pravil krátce soukromý lékař Pavel Poštulka.

Popírač covidu T. Zima má nový kšeft. Ubohý Miloš https://t.co/M8UHIbd2YH — Pavel Poštulka (@Postulka) October 26, 2021

„Zima přichází z Hradu. S odborným konziliem pro dovoz Sputniku to nevyšlo. Tak teď to zkusí s konziliem pro uschopnění prezidenta,“ kopl si do rektora komentátor Info.cz Martin Schmarcz.

Mihulkův nápad o stínovém konziliu už parodoval právník Martin Chmela. „Zdravotní stav prezidenta posoudí nové lékařské konzilium. Z ‚demobloku‘ se ale začínají ozývat pochybnosti o odborných kvalitách jeho členů. Hmm, tak to můžeme očekávat vznik stínového konzilia, ve kterém zasedne Džamila, Drahoš, Vystrčil, Kmenta, Hřebejk a Václav Moravec.“

Zdravotní stav prezidenta posoudí nové lékařské konzilium. Z „demobloku“ se ale začínají ozývat pochybnosti o odborných kvalitách jeho členů.



Hmm, tak to můžeme očekávat vznik stínového konzilia, ve kterém zasedne Džamila, Drahoš, Vystrčil, Kmenta, Hřebejk a Václav Moravec. — Martin Chmela (@chmelamar) October 26, 2021

A přidal se i entomolog a aktivista Martin Konvička. „Docela by mě zajímalo, co by dělali Vystrčil a spol., pakliže by se zjistilo, že se ‚Starej‘ pomalu uzdravuje. Třeba se to brzy dozvíme. To bude v Senátu mrzení,“ předpovídá.

Docela by mě zajímalo, co by dělali Vystrčil a spol., pakliže by se zjistilo, že se „Starej“ pomalu uzdravuje.



Třeba se to brzy dozvíme.

To bude v Senátu mrzení. https://t.co/Zu6dr3A3bx — Martin Konvička (@konva333) October 26, 2021

