Už začal řev: 5000 paralýz po vakcínách, padlo v Rozhlase. A ještě víc

že každá léčba má svá pro a proti a u všech léků byly doposud dělány studie, které zkoumaly jak účinnost, tak nežádoucí účinky. A to nejméně 8 let nebo i déle. „Aby se zjistil jejich efekt, ale také aby nedošlo k větším škodám než užitku," objasnil a dodal, že u vakcín na SARS-CoV-2 k tomu nedošlo, a to proto, protože nejdříve panovaly obavy, že smrtnost covidu-19 bude stejná jako u prvního SARS, tedy v řádu deseti až dvaceti procent. Proto byly vakcíny schváleny v nouzovém režimu.

Podotkl, že zaslali dotaz společnosti Pfizer, zda je schopna sdělit nežádoucí účinky. A ta odpověděla, že první studie budou dokončeny v roce 2023. Gocál řekl, vakcíny jsou tedy stále schváleny v nouzovém režimu, studie budou prý u Pfizeru a Moderny dokončeny na konci roku 2023. Podle něho je otázkou lékařské etiky lidem o nežádoucích účincích říct. Krátkodobé jsou už částečně známy z dat z Izraele či z Velké Británie a USA. Například v americkém systému VAERS, který shromažďuje data o negativních reakcích na vakcíny. „Jenom ve VAERS bylo do konce července hlášeno jenom asi 5000 závažných onemocnění nervové paralýzy, které jsou velice vážné, s nutností hospitalizace, některé končí i smrtí,“ uvedl a dodal, že se jedná o oficiálně zjištěné a dohledatelné informace.

Zmínil také prohlášení CDC k zánětům srdečního svalu u mladých lidí. „Došli k závěru, a to je přímo sdělení CDC, že u očkovaných mladých lidí dochází k pětkrát většímu riziku toho, že dostanou tento zánět srdečního svalu, než že jako neočkovaní dostanou covid, že budou hospitalizováni. A teď si představte toho dvacetiletého člověka, který dostane tu očkovací látku, a nemusí mít nutně těžký průběh zánětu srdečního svalu, může mít lehký průběh. Ale bude to sportovec, půjde běhat, nebo bude po nějakém alkoholickém zátahu, kdy dojde k rozvratu minerálů, hořčíku, draslíku a v té chvíli může dojít k velice závažným komplikacím právě u tohoto zánětu, o kterém vlastně on v tuto chvíli neví,“ varoval internista. A dodal, že je opravdu třeba porovnat účinky u všech skupin, zda účinky převažují nad možnými negativními efekty. Zdůraznil, že se jedná o oficiálně zjištěná data, tedy pokud ho někdo nařkne z šíření dezinformací, je připraven se bránit i soudní cestou.

Řekl také, že existují hypotézy, že u lidí, kterým nefunguje správně imunitní systém, tak protilátky nerozeznají spike protein viru od např. nervové tkáně či něčeho jiného. A imunitní systém pak „střílí“ nejen po viru, ale i po tkáních. Dále je zde prý riziko prionových onemocnění. Jedná se o nepotvrzené hypotézy, jak uvádí Gocál. „My také nevíme, jestli to tak může být, nebo ne. Ale to jsou ta rizika, která se mají zkoumat spoustu roků, aby se těmi vědeckými pracemi potvrdila, nebo vyloučila. Aby lidé věděli, jestli jim ta komplikace hrozí, nebo ne. A na toto dneska neumí nikdo na světě odpovědět.“

O tom, zda vakcínu ano či ne se raději bavit nechtěl, ale podle něho je tvrzení, že vakcína je tečka a jediný způsob boje s nemocí, nesmyslné. „My dneska víme, že zhruba 60 % lidí je očkovaných, máme tady obrovské množství, 1,6 milionu lidí, kteří tím prošli. To znamená, že kdyby tato vakcína plus všichni co tím prošli, vytvořili kvalitní imunitu, tak v té chvíli se nemusíme ani obávat přeplnění nemocnic, protože tito lidé by se neměli do nemocnic dostávat nebo výjimečně, takže zůstává jenom 20 % lidí, kteří by se mohli dostat do nemocnice, pokud to dostanou, a budeme místo na čísle 9000, jak to bylo v té nejhorší vlně, na čísle 2000. Takže já si myslím, že to strašení lidí je naprosto bezpředmětné a škodí to zdraví,“ uvedl.

Moderátorka se zeptala, co tedy mají dělat neočkovaní, kteří se očkovat nehodlají, aby byli na podzim a v zimě zdraví. Gocál nejdříve uvedl, že by si každý měl spolu se svým lékařem vyhodnotit riziko, pokud dostane covid. Dále je prý důležitý dostatek vitamínu D3, zinku, selenu, vitamínu C a omega 3 mastných kyselin, který dle Gocála zajišťuje dobrou ochranu jak pro neočkované, tak pro očkované v jakýchkoliv věkových kategoriích. Dostatek těchto vitamínů a dalších prvků údajně snižuje úmrtnost při covidu až o 90 % a až o 84 % snižuje riziko, že se pacient dostane na JIP. „To jsou data z Izraele, Spojených států, Švédska, Itálie, Španělska, takže všechny se shodují,“ řekl.

Jako další doporučení dal, aby lidé nebyli vystrašeni. „Nebojte se, je to virus, dnes víme, že smrtnost není tak velká, jak se původně očekávalo a jak jsme se obávali. Samozřejmě, u řady lidí může proběhnout jako vážné onemocnění, u řady lidí může být smrtelné. Ale tyhle faktory už to ovlivňují, ale strach to ovlivňuje strašně hodně. Protože strach je vypínač imunitního systému, nebojte se, máte spoustu možností, jak si pomoci,“ řekl internista a jmenoval např. procházky v přírodě, pohyb, dobrou náladu a dobré vztahy s lidmi.

Moderátorka zmínila, že by se lidé neměli nechat vystrašit novinovými titulky. Gocál souhlasil, že po jarních vlnách mohou i titulky vyvolat strach, který paradoxně může vést k tomu, že lidé onemocní, a to nejen covidem. Má za to, že je to od deníků novinářsky neetické. Nemluvě o tom, že boj očkovaných s neočkovanými také zdraví nepřidá. „Nebuďte přece kvůli tomu nepřáteli,“ apeluje lékař.

Rozhovor s Radanem Gocálem v ostravském studiu popudil Vojtěcha Gibiše, novináře a autora knihy Pandemie, který, řečeno ve zkratce, považuje covid-19 za závažný problém a je zastáncem očkování. Ironicky gratuloval ostravskému studiu, že tento rozhovor je nový hit mezi dezinformátory a odpůrci očkování. Prohlásil, že rozhovor je plný dezinformací o vakcínách a o infekcích srdečního svalu. „Redaktorka, která lékaři z Frenštátu dala v ČRo prostor opakovaně, naprosto nepřipravená,“ prohlásil a přidal se také epidemiolog Rastislav Maďar, podle kterého by tento rozhovor mohl stát někoho život, pokud by se kvůli němu nenechal očkovat.

Uf, to je tedy síla! Nedalo se to doposlouchat. Někoho to může stát život následkem špatného rozhodnutí se neočkovat, stačí slyšet pár minut těchto výplodů. Co na to vedoucí programu ČRo Ostrava, Richarde? @RPiskala pic.twitter.com/9dSOK1cFHs — Rasti Madar (@RastiMadar) October 31, 2021

