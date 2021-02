Uzavření průmyslu není vhodné, ať si o podnicích manažeři rozhodují sami, říká ekonomka Zamrazilová

Vláda připravuje další omezení života v Česku. Může si opět dovolit na pár týdnů tvrdý lockdown? Předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová uzavření průmyslu rozhodně nakloněna není. V pořadu Interview ČT24 promluvila o tom, jaké negativní důsledky by to mělo pro už tak upadající českou ekonomiku. Měli bychom se snažit držet krok s obchodními partnery, jak jen to bude možné. Zdůrazňovala chování nezodpovědných lidí, ti, pokud přijde lockdown, doma stejně nezůstanou.

Hlavní slovo mají podle ekonomky epidemiologové. Pokud jasně řeknou, že s dostatečným testováním ve firmách nebude epidemiologicky nutné uzavírat průmysl, byla by to podle ní ekonomicky vhodnější varianta než na dva týdny vypnout, co se dá. „Určitě by testování bylo levnější než uzavírat průmysl,“ domnívá se ekonomka.

Jedním dechem dodává, že bude velmi záležet na tom, jak se budou chovat lidé. „Za většinou nepěkného příběhu v České republice stojí chování lidí a nedodržování opatření,“ myslí si.

Varovala před tím, že pokud by se průmysl vypnul s výjimkou kritické infrastruktury, zatímco naši obchodní partneři, jako jsou Německo, Polsko, Slovensko a Británie, budou schopni fungovat, nebude to pro Česko žádné plus.

„Loni jsme byli všichni ve stejné nejistotě, ve stejné situaci, ale teď vidíme, že Británie měla včera naočkovány dva miliony obyvatel. I z toho důvodu se nedomnívám, že by vypnutí průmyslu kromě kritické infrastruktury pro nás bylo rozumné,“ dodala docentka ekonomie.

„Jen si představte, že lidé zůstanou doma. Jsou to pořád ti lidé, co nedodržují opatření. Myslíte si, že zůstanou doma?“ vyjádřila Zamrazilová obavy z chování nezodpovědné části české populace.

Vypnutí průmyslu tak podle Zamrazilové představuje daleko horší ekonomické následky v podobě ztráty trhu, nezaměstnanosti, ztráty odbytišť pro výrobky, či dopady pro státní rozpočet. „Fungování průmyslových podniků bych nechala i na těch manažerech, oni nejlépe vědí, jak může jejich podnik fungovat, věřím, že pro svůj podnik chtějí dělat to nejlepší,“ dodala ekonomka.

Bude vládě stačit na podporu uzavřených sektorů 500miliardový schodek? „Bylo velmi předčasné a velmi nešťastné opatření v podobě daňové reformy. Stát se prakticky dobrovolně připravil o 100 miliard korun u velmi spolehlivě vybírané daně,“ řekla kriticky k daňovému balíčku.

Nestačí jí ani argument, že minimálně část těchto peněz půjde zpět do ekonomiky. „Teď máme zavřeno. Do ekonomiky půjde velmi malá část přidaných peněz. Peníze, které zůstávají ve větší míře příjmovým skupinám, půjdou buď na běžné účty, do bank, nebo nemovitostí,“ zmínila spíše investice do aktiv, jejichž cena neustále roste.

Zároveň dodala, že jakmile se ekonomika otevře, pak je zde velký potenciál oživení ekonomiky. „V momentě, kdy budeme mít proočkováno, pandemie poleví, zdravotnímu systému se uleví, vyrazí lidé nakupovat, budou využívat služby a další,“ dodala optimistický odhad na závěr.

