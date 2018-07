Uznání anexe Krymu a protiruské sankce: Zásadní náznak Donalda Trumpa

Jestli existuje možnost uznání anexe Krymu se v pátek prezidenta Trumpa ptali novináři během letu prezidentským speciálem. „Uvidíme," odpověděl šéf Bílého domu. Podobně se podle serveru Parlamentné listy vyjádřil i ohledně případného zrušení amerických sankcí vůči Rusku, které byly zavedeny v reakci na anexi Krymu. „Uvidíme, co Rusko udělá. Budeme mluvit s Ruskem o mnoha věcech," uvedl Trump.

Možnost uznání anexe Krymu Ruskem Trump už během své kampaně před prezidentskými volbami v roce 2016. Od nástupu do Bílého domu se však v této otázce přidržoval kurzu uplatňování sankcí vůči Rusku, který společně s Obamou zvolila i Evropská unie. V souvislosti s Krymem se pak kriticky vyjádřil na adresu svého předchůdce Baracka Obamy. „Celou situaci - podobně jako i jiné záležitosti - řešil „nešťastným způsobem",“ uvedli jeho vyjádření noviny The New York Times.

Původní zdroj ZDE

S Putinem by Trump rád probral situaci v Sýrii, na Ukrajině, či vměšování se do voleb ve Spojených státech. Schůzka Trumpa s Putinem by se měla konat pouze několik dní po červencovém summitu NATO. Americký prezident chce podle všeho zlepšit napjaté vztahy mezi USA a Ruskem.

Psali jsme: Branislav Fabry: Anexia Východného Jeruzalema verzus anexia Krymu? Podle amerického viceprezidenta USA nikdy nezmění názor na ruskou anexi Krymu Vladimir Putin: Ty takzvané vládnoucí kruhy v zemích Západu to s Ruskem myslí takhle a přejí si toto... Rusko nadále nesmí hlasovat v Parlamentním shromáždění RE

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab