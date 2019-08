V 89. nám zapomněli říct důležitou věc, hřímal odborář Středula. Jde o mzdy lidí

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula v poslední době zaujímá vůči premiérovi Andreji Babišovi kritičtější postoj než dosud. To potvrdil i v rozhovoru s Pavlem Štruncem na serveru Info.cz. Pustil se do stylu politického marketingu hnutí ANO. „Vadí mi, že se věci říkají jinak, než ve skutečnosti jsou,“ říká Středula, jemuž vadí i to, že naše republika je bez dlouhodobé vize.

„V hnutí ANO vůbec nevědí, co chtějí prosazovat, je to spíše touha po moci než po spravování věcí veřejných,“ uvedl před nedávnem Středula v rozhovoru pro server Echo24.cz. „Ne vše je nám u této vlády sympatické,“ připouští nyní a dodává, že od odborů je přirozené kritizovat, stejně jako pochválit, když je za co.

Nedávno projevil názor, že „hnutí ANO využívá politický marketing k tomu, aby zamaskovalo své skutečné zájmy a to, co v politice reálně prosazuje. Pomocí tohoto marketingu se snaží vytvářet dojem, že mu jde úplně o něco jiného. ... Mně vadí to, když se věci neříkají tak, jak ve skutečnosti jsou. V tomto případě jde o zneužití politického marketingu k tomu, že se něco říká a věci jsou skutečně jinak,“ míní Středula.

„Pouštějí se jen různé balónky. Ve smyslu, že nějaká věc je extrémně pozitivní, pustí se ven v marketingové zprávě, ale skutečnost je zase jiná,“ zopakoval, jak hnutí ANO používá zakrývací mechanismy.

Jako příklad, kde je možné tento lživý marketing sledovat, poukázal na celou situaci kolem zdravotnictví. „Jednu stranu říká ministr zdravotnictví, druhou stranu říkají organizace působící ve zdravotnictví včetně odborových svazů,“ zmínil existenci zásadního rozporu v této oblasti. „V tomto případě je marketing z mého pohledu za hranou použitelnosti, kdy se věcí přetvářejí jinak, než jak je znají přímí hráči v dané problematice,“ zkonkretizoval Středula.

Nelíbí se mu, že místo, aby se přiznalo, že situace v daných oblastech zdravotnictví není vůbec dobrá, dochází k dehonestování partnera. „Tady se dělá pak z partnera trhací kalendář jen proto, že se třeba vyhodnotilo, že by na takovou tenkou strunu mohl potenciální posluchač slyšet,“ popsal Středula.

Vyvrátil domněnky předsedy vlády Andreje Babiše o tom, že některými svými vyjádřeními rozjel prezidentskou kampaň. „Jsem odborový předák, mám před sebou úplně jiné priority a rozhodně se netýkají prezidentské kampaně,“ zdůraznil předseda Českomoravské konfederace odborových svazů. Zmínil například otázku výše mezd. „Jak to bude či nebude s prezidentskou kampaní, tak to je věc úvahová za dva roky, možná více,“ podotkl k možnosti získání prezidentského mandátu.

Své řekl k údernému sloganu ČMKOS „konec levné práce“. Spokojeně hodnotí, že tato kampaň přinesla přesně to, co na jejím počátku očekávali – lidé si uvědomili, za jakou cenu pracují. „Otevřela se díky tomu diskuse, jakou jsme vlastně ekonomikou, že jsme ekonomikou levnou,“ poznamenal.

Právě otázka konce levné práce je podle Středuly nenapadnutelná z pohledu toho, co jsme si v roce 1989 přáli. A sice, abychom za zhruba pět až osm let byli na úrovni Rakouska. „Tehdy někdo zapomněl lidem ale říct, že to není za pět až osm let, ale za padesát, možná osmdesát let na úrovni Rakouska,“ uvedl Středula, co považuje za závažnou diskusi, jež by v tuzemsku měla rezonovat.

Vidí ve vládě partnera, který pomůže naplnit tuto hospodářskou strategii? „My si myslíme, že Česká republika vizi do budoucna nemá. Takovou strategii jsme dosud nepřipravili,“ konstatoval Středula.

Nezapomněl zmínit, že česká minimální mzda k průměrné mzdě je absolutně nejnižší ze všech zemí Evropské unie. „Právě zde máme s vládou spor o to, jak a na jakou úroveň by měla dynamicky růst,“ dodává odborář Středula.

„Žijeme v kotlině, kde jsme poměrně poklidní a upřednostňujeme jednání. Není to vůbec špatná cesta. Nejsme v naturelu podobni Francii. Neznamená to ale, že bychom neuměli vyjednávat a nebyli sebevědomí,“ odpověděl Středula na otázku, zda jsou Češi v Evropě spíše ideální levnou a šikovnou pracovní silou za malé peníze. Minimální mzda by se měla podle návrhu odborů od ledna 2020 zvýšit o více než šestnáct stovek, tedy ze 13.350 na 15 tisíc korun hrubého měsíčně.

autor: nab