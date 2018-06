V Británii oficiálně vyhlásili „měsíc islámu a multikulturalismu“. A tady je otřesná bilance, co se během něj odehrálo

Anketa Je dobře, že Zeman jmenoval Babiše znovu premiérem? Ano 79% Ne 21% hlasovalo: 7762 lidí

Gatestone Institute v New Yorku je think-tank, který informuje veřejnost především o tom, co před ní mainstreamová média tají. Autorem následujícího textu, který vyšel 12. března a v anglickém originále je k dispozici zde, je Soeren Kern, vedoucí pracovník Gatestone Institute v New Yorku. Jde o přehled toho, jak v únoru vypadal ve Velké Británii měsíc islámu a multikulturalismu. O český překlad se postaral Josef Janeček a ParlamentníListy.cz ho v nezkrácené podobě zveřejňují.

1. února. Úředníci ministerstva zahraničí vyzvali 1 800 zaměstnankyň ministerstva, aby si při příležitosti Světového dne hidžábu vyzkoušely, jaké to je nosit islámský šátek. Příslušný odbor potřebné šátky, financované daňovými poplatníky zajistil a tvrdil, že symbolizují „osvobození, respekt a bezpečnost“. Kritici připomněli povinné zastrašování žen v islámských zemích, jako je Írán a Saúdská Arábie, a uvedli, že ženský oděv je symbolem mužského útlaku. Konzervativní poslanec Andrew Bridgen prohlásil: „Chtěl bych vědět, čí skvělý nápad to byl. Je to směšné, je to naprosté plýtvání penězi daňových poplatníků a nikoliv práce příslušející vládnímu úřadu. Neznám žádné ministerstvo zahraničí, které by propagovalo křesťanství, nebo rozdávalo křížky“.

1. února. Max Hill, QC ( Queen's Counsel , poradce královny), nezávislý posuzovatel protiteroristických zákonů, prohlásil , že je „zásadně špatné“ používat k popisu útoků uskutečněných v Británii i jinde výraz „islamistický terorismus“. Hill řekl, že slovo terorismus by nemělo být spojováno „s žádným ze světových náboženství“ a že místo toho by se měl používat termín „terorismus inspirovaný Daešem“. Konzervativní poslanec Philip Davies obvinil Hilla z „navádění“ k politické korektnosti: „Možná to je přijatelné v módních metropolitních kruzích, ve kterých se pohybuje, ale všechno, co dělá, ukazuje, že je úplně mimo kontakt s veřejností. Domnívám se, že politicky korektní sluníčkář by byl srozumitelnější“.

1. února. Ministerstvo vnitra uveřejnilo zprávu o 18 měsíců trvajícím nezávislém průzkumu uplatňování zákonů šaría v Británii tzv. soudy šaría. Průzkum, kterému předsedala Mona Siddiqui, profesorka islámu na univerzitě v Edinburghu, navrhuje legislativní změny požadující, aby muslimské páry podstoupily občanský sňatek před nebo současně s islámským obřadem. Takový požadavek by poskytl ženám právní ochranu podle britského práva. V průzkumu se uvádí, že téměř všechny ženy oddané podle práva šaría usilují o rozvod. Vzhledem k tomu, že „značný počet“ muslimských párů nezaregistruje své manželství podle občanského práva, „nemají některé muslimské ženy možnost získat občanský rozvod“. Zpráva rovněž doporučila regulaci soudů šaría.

Nejlepším místem pro ukrytí stromu je les

4. února. Paul Song, 48letý pastor, pracující jako kaplan ve vězení Brixton v jižním Londýně, byl vyhozen z práce poté, co jeho nadřízený kaplan, imám Mohammed Yusuf Ahmed, obvinil Songa z propagace „extrémních“ křesťanských názorů. Song řekl, že byl vyloučen na základě falešných tvrzení muslimského vězně a prohlásil, že imám chce ve věznici změnit „křesťanskou dominanci“.

4. února. Britský zpravodajský agent varoval , že stovky britských islámských džihádistů se vrátily do Británie a mají v úmyslu získávat další džihádisty k útokům ve Spojeném království. Sdělil, že většina navrátilců se ukryla v oblastech s velkým počtem muslimského obyvatelstva, včetně Birminghamu, Leicesteru, Londýna a Lutonu. „Nejlepším místem pro ukrytí stromu je les a přesně to dělají bývalí bojovníci ISIS,“ prohlásil. „V podstatě jen přemístili své velitelské stanoviště ze Sýrie do Spojeného království. Jsou obavy, že zahájí nábor a rozpoutají teror na britské půdě“.

8. února. Podle oficiálních statistik se počet ovcí zabitých v Británii bez omráčení zdvojnásobil na více než tři miliony. Tento nárůst se připisuje muslimské komunitě, která jí více skopového masa, a „striktnějšímu dodržování náboženských rituálů“.

8. února. Mohammed Farooq, 44letý muž z Croydonu, který vyhrožoval, že „vyhodí do povětří“ základní školu The Crescent Primary School v Selhurstu, byl soudem osvobozen poté, co jeho obhájkyně přesvědčila soud, že „nevěděl, co dělá“. Obhájkyně soudu řekla, že pije v důsledku rozpadu svého 18letého manželství a byl „vystresován“, protože dlouho neviděl své děti. Farooq dostal podmíněný trest odnětí svobody na čtyři měsíce.

9. února. Ahmed Abdoule, 33letý Somálec, žijící v East Hull, byl odsouzen na 11 let do vězení za znásilnění dospívající dívky. Korunní soud v Hullu si vyslechl, jak Abdoule vyhrožoval oběti, že ji zabije, pokud by to někomu řekla. Soudce Mark Bury řekl Abdoulovi: „Říkala ti, že je panna, aby se pokusila tě zastavit. Ty jsi jí odpověděl: To nemůžeš být, jsi přece bílá“.

10. února. Bylo zjištěno , že 31letý Mohamed Abdullahi Mohamud, podezřelý z terorismu a používající 17 různých falešných jmen, pracuje na londýnském letišti Heathrow. Vyšetřováním se zjistilo, že Mohamud lhal o své zločinecké minulosti – byl několikrát odsouzen za loupež, sexuální násilí a praní špinavých peněz – ale před tím, než mu byl umožněn přístup na letiště, nebyla provedena žádná prověrka jeho minulosti.

Džihádisty Beatles nestvořil islám, ale Británie

11. února. Brian Walker, 63letý skautský vedoucí z Bristolu, byl vyhozen , protože přirovnal muslimskou vedoucí skautek, která nosila nikáb zakrývající i obličej, k padouchovi z Hvězdných válek Darthu Vaderovi. Walker si stěžoval na časopis Scouting, oficiální časopis skautského hnutí poté, co časopis citoval tuto ženu, která prohlásila, že „v úplném islámském závoji vynikne její úžasná postava, když odvádí děvčata z kanoistiky“. Walker odporoval e-mailem: „Kanoisté se takto neoblékají, potřebují neomezeně vidět na všechny strany, aby měli přehled o celém svém oddílu. Takto by se velmi pravděpodobně sami utopili v tomto stanu Dartha Vadera!“ Walker rovněž obvinil skautskou asociaci ze zvyšující se podpory politické korektnosti a z upřednostňování mezináboženských otázek na úkor křesťanských hodnot.

13. února. Britská vláda uvedla, že má k dispozici nástroj, pomocí kterého lze přesně detekovat džihádistický obsah na internetu a blokovat jeho zobrazení. Ministryně vnitra Amber Rudd řekla v BBC, že nevylučuje použití zákona, který by umožnil technologickým společnostem tento nástroj používat.

Psali jsme: Zdrcující přehled: Sexuální zločiny „jižanů“, „severoafričanů“ a „mužů jižanského vzhledu“ v Německu. Podrobné zpracování Ubodal. Vytáhl nůž. Sekeru. Mačetu. Nárůst 1200 procent. Nejtvrdší popis stavu v Německu, který jsme kdy vydali Výměna obyvatelstva. Italský novinář spočítal, jak se bude vyvíjet podíl imigrantů v populaci a je to děsivé Místo toho, abyste trestali imigrační zločiny, trestáte odpůrce islámu. Ničíte Evropu, vzkazuje bojovný novinář

13. února. Maajid Nawaz, aktivista pro boj proti extremismu, obvinil Británii, nikoli islám, ze stvoření „džihádistů Beatles“, skupiny čtyř Britů, kteří v Sýrii mučili a popravovali zahraniční humanitární pracovníky a novináře. V rádiu LBC prohlásil:

„My, Spojené království, jsme vyprodukovali džihádistu Johna. My, Spojené království, jsme kolem něho vyprodukovali jeho další komplice, se kterými společně utvořil džihádistickou skupinu Beatles. Něco v našich velkoměstech a městech, něco v atmosféře uvnitř naší společnosti v této zemi vyprodukovalo nejstrašnější teroristy, přinejmenším během mého života. Musíme se začít ptát: Co se to nachází v naší kultuře, v našich velkoměstech a v našich městech, že to produkuje takové druhy příšer?“

14. února. Sir Michael Wilshaw, bývalý ředitel školní inspekce Ofsted, uvedl , že v Británii existuje 150 škol, které vyžadují, aby dívky nosily do školy hidžáb, a že vláda je příliš politicky korektní, aby se dokázala s tímto problémem vypořádat.

Ředitelka školy zakázala šátky, přirovnali ji k Hitlerovi

16. února. Ministr školství Damian Hinds uvedl , že je „naprosto nepřijatelné“, aby bylo ředitelce přední základní školy nadáváno za to, že zakázala nosit hidžáb dívkám mladším osmi let. Jeho intervence přišla poté, co Neena Lall, ředitelka základní školy svatého Štěpána v Newhamu, byla podrobena ostré osobní kritice, která ji přirovnala k Adolfu Hitlerovi poté, co zakázala mladým žačkám nosit ve škole islámský šátek. Pro odpor rodičů muselo být její rozhodnutí zrušeno. „Školy rozhodují o tom, jak se mají děti do školy oblékat a nikdo by neměl být kvůli tomu předmětem nadávek a obtěžování. Ani ředitel školy, ani školní inspektor,“ prohlásil Hinds.

18. února. Více než 200 mešit v Británii otevřelo své dveře nemuslimům, aby mohli označit akci „Visit My Mosque Day“ za mezináboženskou iniciativu Muslimské rady Británie, zastřešující organizace napojené na „Muslimské bratrstvo“.

18. února. Londýnský „Modest Fashion Week“ předvedl nejnovější styly hidžábu, abáji a dlouhých sukní. Akce byla zaměřena na „rozbití stereotypů“ v módním průmyslu.

19. února. Katedrála v Blackburnu oznámila , že uspořádá seminář nazvaný „Ježíšův džihád“, jehož cílem je „vytvořit bezpečný prostor pro zkoumání společného základu a diskuse o rozdílech mezi muslimskou a křesťanskou vírou“. Oznámení uspořádání semináře přišlo poté, co BBC odvysílala dokument o vztazích mezi náboženskými komunitami v Blackburnu. Vedoucí členové anglikánského duchovenstva prohlásili, že televizní program BBC Panorama „White Fright“ (Bílá panika) nevystihl přesný obraz severoanglického města Blackburnu.

20. února. Aweys Shikhey, 38letý nizozemský státní příslušník původem ze Somálska, byl shledán vinným ze snahy přidat se k Islámskému státu. Soud vyslechl, jak Shikhey, londýnský doručovatel, který má dvě manželky, jednu v Holandsku a jednu v Keni, plánoval uprchnout se svou somálsko-norskou džihádistickou snoubenkou a odcestovat z Londýna do Turecka a poté do Sýrie. Soud si také vyslechl, jak hovořil s jinými džihádisty o útoku na královnu Alžbětu, o střelbě na Židy ve Stamford Hill v severním Londýně a na fotbalové fanoušky při opouštění stadionu Tottenhamu Hotspur. Shikhey čeká na soud.

Islámské předpisy jsou neslučitelné s britskými zákony

22. února. Zana Abbas Sulieman, 27letý žadatel o azyl žijící v severozápadním Londýně, byl odsouzen k devítiletému trestu odnětí svobody za různé teroristické trestné činy, včetně držení a sdílení videa o sestavení bomby. Policie uvedla, že našla 32 odkazů na Facebooku spojených se Suliemanem, obsahujících materiál týkající se terorismu.

23. února. Arcibiskup z Canterbury Justin Welby uvedl ve své nové knize Reimagining Britain (Představme si novou Británii), že právo šaría by se nikdy nemělo stát součástí britského právního systému. Justin Welby je toho názoru, že islámské předpisy jsou neslučitelné s britskými zákony, které se vyvíjely více než 500 let na principech úplně jiné kultury. Arcibiskup Welby také uvedl, že příchod velkého počtu muslimů do Británie vede k mnohým rozporům s hodnotami majoritní populace:

„Šaría má silné a starobylé kulturní kořeny hluboce zakotvené v systému víry a chápání Boha. Je tedy zvláště silná ve formování identity a proto se nemůže stát součástí nějakého jiného vývoje“.

„Její přijetí zčásti znamená přijetí jejích hodnot týkajících se povahy lidské bytosti, postojů vůči cizincům a k božímu zjevení jako základu pro život v právu, což je v kontrastu s formujícím slovem křesťanské kultury, jímž je milost“.

Welbyho názory jsou naprostým opakem názorů jeho předchůdce lorda Williamse, který podporoval začlenění šaríe do britského právního systému.