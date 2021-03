V ČSSD se přiostřuje: Hamáček odmítl ze strany dělat „oranžovou TOP 09“

reklama

Ačkoli je Tomáš Petříček (ČSSD) ministrem zahraničních věcí ve vládě Andreje Babiše (ANO), dává hlasitě najevo, že se chce jako možný příští předseda ČSSD vůči Babišovi jasně vymezit.

Stávající šéf strany a ministr vnitra v Babišově vládě Jan Hamáček teď v rozhovoru pro server Aktuálně.cz kontruje, že nechce, aby se pod Petříčkovým vedením stala z ČSSD další TOP 09. Proto hodlá post předsedy strany obhájit a Petříčkovi bez boje neustoupí.

„Ode mě se rozhodně nedá čekat, že ze sociální demokracie udělám oranžovou TOP 09. To určitě nechci. Pokud to někdo dělat chce, tak podle mě míjí čas i prostor, protože zkrátka pro oranžovou TOP 09 na politické scéně prostor není. Samozřejmě oranžová TOP 09 je nadsázka, ale jde o to, že někteří chtějí ČSSD tlačit do politického středu, někam do pozic Milionu chvilek pro demokracii. Nemyslím si, že něco takového je rozumné,“ pravil Hamáček.

Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D. ČSSD



ministr zahraničí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pokud předsedou strany zůstane, hodlá lovit voliče hned ve třech až čtyřech rybníčcích.

Zaprvé si chce udržet 4,5 procenta voličů, kteří v současnosti podporují politiku sociální demokracie tak, jak ji prosazuje v Babišově vládě.

Ale vedle toho chce přilákat zpět k ČSSD voliče, kteří v roce 2017 volili hnutí ANO, ale teď jsou zklamaní z toho, jak Andrej Babiš a šéfka státní kasy za hnutí ANO Alena Schillerová nakládají se státními financemi, když neuváženě snižují daně.

Do třetice chce oslovit liberálnější voliče komunistů a dokázat jim, že pro ně bude lepší volit ČSSD.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nakonec by rád získal i voliče Zelených. ČSSD proto jedná se Zelenými o tom, aby někteří jejich členové kandidovali pod hlavičkou ČSSD.

Jako předseda ČSSD by si Hamáček došlápl na banky a uvalil by na ně sektorovou daň. Zvýšil by i další daně, ale zaměstnance by šetřil. Nenechal by je prý zaplatit dluhy vzniklé v koronavirové krizi. Současně by se podle svých vlastních slov snažil udržet při životě stávající systém veřejných služeb.

Další informace naleznete zde

Psali jsme: Ministr Hamáček: Z obou programů bezpečnostního výzkumu lze získat okamžitý praktický přínos Svobodní: Neexistující úředníci se vyhazují lehce „Lůzo, buďte rádi, že nesloužím.“ Voják a násilí za roušku: Mnozí budou čumět Změnu nečekejte, prozradil Hamáček. A přeladil na uprchlíky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.