V Česku si lze trestní stíhání objednat, udeřila exradní osvobozená v kauze Opencard

Vorlíčková přesto byla odsouzena.

Teprve nedávno vyšlo najevo, že soudce Alexandr Sotolář, který měl kauzu na starosti, manipuloval s protokoly a vypouštěl z nich části informací, které mluvily ve prospěch obžalovaných. Soudce Sotolář si do protokolů dokonce vymýšlel celé věty. Vorlíčková na to upozornila poté, co si je sama prošla a našla v nich nesrovnalosti. „Já jsem si to prošla a byly tam takové věty, že jsem si říkala ‚my musíme být opravdu zločinci‘. A pak jsem si říkala, ‚ale tohleto přece ten svědek neřekl‘, já jsem si to pamatovala,“ prozradila Vorlíčková.

Sotolář v protokolech upravil desítky věcí. Sám Sotolář se bránil, že úpravy nenarušily celkový proces, ale Vorlíčková to vidí jinak. „Já si opravdu myslím, že v tom byl úmysl nás odsoudit,“ konstatovala.

Kárný senát Nejvyššího správního soudu uznal pražského soudce Alexandra Sotoláře vinným a soudce přišel o post předsedy senátu. Podle informací ČTK však řadovým soudcem zůstal.

„On se v mých očích stal podezřelým již třetí den jednání. Prvního září jsme začali a již třetí den mně bylo jasný, že tam sedíme jen proto, abychom byli odsouzeni. Zeptáte se mě, jak jsem na to přišla. První věc je ženská intuice, nad kterou se může leckdo pousmát, ale ona funguje. Ale druhá věc byl rozdíl ve způsobu kladení otázek,“ prozradila Vorlíčková s tím, že strana obhajoby byla pod větším tlakem, než strana žaloby.

Někdejší radní má za to, že se spolu s kolegy stala obětí jednoho z pražských kmotrů, který si přál, aby radní byli příkladně odsouzeni. Pro své přesvědčení hledá důkazy a až je bude mít, přislíbila moderátorce Daniele Drtinové, že s nimi vyjde na světlo. "Vím, že to skutečně byl jeden z pražských kmotrů, který to dokonce i zaplatil, ale bohužel na to zatím nemám důkaz,“ poznamenala. Je ale přesvědčena, že v Česku lze objednat trestní stíhání. „Jsem o tom bytostně přesvědčená,“ zdůraznila. Jeden z pražských kmotrů jí prý totiž ještě jako radní vzkázal, ať už v oddělení IT nehledá úspory, protože on pak nemá z čeho platit svoje lidi.

Právní služby jí stály asi 1,6 milionů a Vorlíčková dala jasně najevo, že bude požadovat náhradu škody.

„Po tý mojí zkušenosti musím říct, že už nevěřím ničemu,“ poznamenala na konto české justice. „Já už nevím, čemu mám věřit a nechápu, proč soudce Sotolář, když proti sobě viděl sedět inteligentní lidi, tak proč takto ohrozil svoji kariéru,“ kroutila hlavou.

Zdá se jí, že dnešní česká justice umí zmanipulovat případy podobně, jako bylo zmanipulováno odsouzení Milady Horákové v 50. letech. Soudci, kteří takto postupují, v justici podle Vorlíčkové nemají co dělat.

