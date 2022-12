V Libavé se cvičí Ukrajinci. „Dopředu říkáme, že nechceme tvořit žádnou paniku,“ řekla nám starostka

„Naši obyvatelé jsou zvyklí na výcviky různých armád.“ ParlamentníListy.cz oslovily obce, které sousedí s výcvikovým prostorem Libavá, kde začal výcvik ukrajinských vojáků. Pokud k nějakým sporům došlo, spíš se týkaly klasické averze vůči cizím armádám. „Netýká se to jen ukrajinské armády. Většinou jsou to stejní občané, kteří nadávají, když tady cvičí vojáci NATO,“ uvedl starosta Vítkova Jakub Cihlář. Starostka města Libavá upozornila: „Tady se nic neděje. Tatrovky, vojenská vozidla a pohyb na území naší obce je běžný. Dopředu říkáme, že nechceme tvořit žádnou paniku!“

Ve výcvikovém prostoru Libavá v Olomouckém kraji už začalo cvičení ukrajinských vojáků. „My sousedíme s vojenským výcvikovým prostorem Libavá. Byla jsem informovaná o tom, že bude výcvik probíhat, byl mi předán kontakt, na který se mohu obrátit, kdyby se cokoli stalo,“ popsala pro ParlamentníListy.cz starostka města Libavá Štěpánka Tichá. I když bydlí v těsné blízkosti, cvičení by se města nemělo příliš dotknout. „Nicméně vzhledem k tomu, že cvičení probíhá ve vojenském výcvikovém prostoru, tak se to nás přímo netýká. Jako obec máme vlastní režii. Ukrajinští vojáci jsou ubytovaní ve výcvikovém prostoru, ne u nás na našem katastru. Na našem katastru jsou sice ubytovací kapacity Ministerstva obrany, ale zde jsou ubytovaní pouze a jedině vojáci české armády. Ukrajinští vojáci se zdržují ve výcvikovém prostoru. Zatím jsem neviděla, že by se po obci pohybovali ani že by tady chodili do místního restauračního zařízení. Tady je klid a nic se tu neděje,“ dodala.

Místní už mají své zkušenosti. „Naši obyvatelé jsou zvyklí na výcviky různých armád i na střelbu. Nějakým způsobem s tím počítáme. Jak na místo vojáci najíždějí, přesně nevím,“ konstatovala Tichá s tím, že se výcvik obce téměř nedotkne. „Zatím neslyším, že by tu někdo jezdil, potuloval se atd. Ze začátku jsme byli v komplikované situaci, někteří lidé a různá média tvořili paniku. Na druhou stranu, vždyť tady si může přijít každý nakoupit! To nelze ovlivnit. To je, jako by Poláci museli dopředu vědět, že tam přijedou Češi nakupovat. Tady se nic neděje. Tatrovky, vojenská vozidla a pohyb na území naší obce je běžný,“ dodala. „Dopředu říkáme, že nechceme tvořit žádnou paniku!“ zdůrazňuje starostka.

„Žádný problém není.“ Hlavně ať skončí válka

Přímo s vojenským prostorem například sousedí i obec Jívová. Starosta Jan Pewner z uskupení Vše pro Jívovou odmítá, že by lidé měli nějaké obavy. „Neslyšel jsem vůbec nic. Ptal jsem se i zaměstnanců. Žádný problém s tím není,“ uvedl. Ani sám starosta se konfliktů neobává a disponuje potřebnými informacemi. „Volali mi z armády, dostal jsem číslo, že kdyby byl nějaký problém, mám zavolat. Bylo mi řečeno, že vojáci snad ani nesmějí opouštět výcvikový prostor a neměli by vyjíždět mimo katastr. Neviděl jsem, že by se tady v obci pohybovali cizí vojáci v uniformách. Nevím, jestli mají s sebou civilní oblečení. Ale takto v uniformě jsem nikoho neviděl,“ dodal.

Jen kopec dělí vojenský výcvikový prostor od Moravského Berouna. „Většina občanů o tom ještě ani neví. Je to přes kopec od nás. Od těch, kdo to ví, nemáme žádné negativní informace. Spíš by všichni uvítali, aby válka skončila. A pokud toto může pomoct, tak jedině dobře,“ říká starosta Moravského Berouna za ČSSD Jan Hicz. „My žádné informace ani nemáme, že by něco poslali z kraje, Ministerstva vnitra, tak to vůbec ne. Nás se to vůbec nedotýká. Pouze kdyby přes obec přejížděla jejich vozidla,“ dodal. Uvítal by oficiální stanovisko, odkdy dokdy cvičení bude probíhat. „Jinak to jde úplně mimo nás. Armáda má svůj vlastní prostor a maximálně přes nás přejíždějí, maximálně slyšíme nějaké rány, když mívají cvičení. A teď nemyslím jen ukrajinské vojáky, ale i Armádu České republiky,“ dodal.

Rozpory? Jen klasická averze vůči cizím armádám

V blízkosti výcvikového prostoru se nachází také obec Vítkov. „Na mě osobně se obrátila Armáda České republiky a řekli, že kdyby bylo cokoli potřeba, můžeme se ozvat. Dali mi číslo přímo na stálou posádku na Libavé,“ popsal starosta Jakub Cihlář, který vyhrál volby se sdružením nezávislých kandidátů Správná volba. „Co se týká názorů lidí, je to stabilní jako v celé České republice. Někteří jsou pro, jiní proti. Vítkov je jedním z mála větších měst blízko Libavé, jsme roky zvyklí, že tady jezdí vojenská technika a probíhá výcvik,“ popsal starosta Vítkova, který upřesnil, i jaké výhrady se mezi lidmi objevovaly. „Byla to klasická averze vůči cizím armádám. Netýká se to jen ukrajinské armády. Většinou jsou to stejní občané, kteří nadávají, když tady cvičí vojáci NATO,“ dodal. Hluk roky, co výcvikový prostor existuje, je běžnou součástí života místních. Lidé mají strach spíš z pohybu většího počtu osob a s tím spojených rizik. „Cvičení na Libavé nejsou ale nic extra výjimečného, takže lidé z Vítkova nejsou úplně vyplašení, když je tu větší pohyb,“ dodává Cihlář.

Cvičení ukrajinských vojáků má probíhat do konce příštího roku v pěti čtyřtýdenních turnusech. Každého by se tak mohlo zúčastnit až 800 vojáků. Cvičení v prostoru Libavá schválili poslanci minulý týden. Náklady na výcvik se odhadují na 975 milionů korun.

Záměr schválil i Senát. Nesouhlasné stanovisko vyjádřila senátorka Jana Zwyrtek Hamplová, která řekla, že výcvik ukrajinských vojáků by měl být prováděn na území Ukrajiny. Ministryně obrany Jana Černochová ale ihned varovala, že právě takto by hrozilo zapojení České republiky do válečného konfliktu. „Výcvik ukrajinských vojáků je v zájmu úspěšného boje proti ruskému agresorovi,“ řekla senátorům ministryně Černochová.



