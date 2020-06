V NATO nás mají rádi, jsme spolehliví, jezdíme na mise. Ale neutrácíme, řekl ministr Metnar

reklama

Úvodem ministr obrany Lubomír Metnar hovořil o české armádě a její činnosti v době vrcholu koronavirové krize. „Potvrdím, že jsme objevili, a nejenom objevili, ale i se potvrdilo to, že armáda je vždy připravena pomáhat v jakýchkoliv krizích a pracovat i pod tlakem. Protože dneska vidíte to velké zapojení, které bylo, i když krize vrcholila, kolik tisíc vojáků pomáhalo při zvládnutí této epidemie. Když vrcholila epidemie, tak jsme měli víc než 3,5 tisíce vojáků nasazených v rámci České republiky a více než dvě stě kusů techniky. Vojáky jsme mohli vidět v těch rouškách a v těch oblecích, na hranicích. V nemocnicích, v domech sociálních služeb a další – rozvoz ochranných zdravotních pomůcek, takže to byla celá řada činností, které vojáci ČR zajišťovali,“ podotkl Metnar. Anketa Je Nora Fridrichová kvalitní novinářka? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 7642 lidí

„Bez armády a vojáků by nebyl projekt chytré karantény,“ zdůraznil také Metnar. Poukázal na IT specialisty, chemiky, studenty vojenské medicíny a další. Nyní se podle jeho slov pracuje na druhé verzi, první verze je předávaná Ministerstvu zdravotnictví.

Následně Metnar hovořil o konkrétním příkladu práce armády. „Když začala koronavirová krize, tak bylo asi 16 hodin odpoledne, kdy jsme byli svoláni na Úřad vlády a tam vznikl požadavek, aby vojáci při této krizi pomáhali. A druhý den v šest hodin už byli na hranicích včetně vybudovaných těch pozic, kontroly a kontrolovalo se, zdali tam nejsou příznaky této nákazy. Takže takto to vypadá v reálu,“ řekl Metnar s tím, že primárně se vždy nasazují profesionální vojáci. „Pakliže by byla někde potřeba, nebo řekněme nedostatečnost kapacity, tak bychom zvažovali povolání aktivních záloh. Ale je třeba si uvědomit, ža každý ten voják těch aktivních záloh má nějaké zaměstnání. Někteří byli zdravotníci, někteří pomáhali jinde při těch rozvozech. A my kdybychom je povolali a šli tou cestou nejdřív povolat aktivní zálohy a nechat profesionální vojáky, řekněme, až ta situace bude horší, tak odčerpáme tomu průmyslu, nebo hospodářskému odvětví,“ dodal. V aktivních zálohách je v současné době asi 3 000 lidí. Podle Metnara je o činnost v zálohách velký zájem.

A jaký je aktuální stav armády, je třeba ji modernizovat? „My v současné době, naše armáda, naši vojáci, stále používají zastaralou sovětskou techniku. A nejhorší je to v té oblasti těžké brigády, to znamená pásová bojová vozidla, co se týče tanku, protivzdušné obrany, to jsou ty radiolokátory MADR, které už jsme podepsali s Izraelí, tu smlouvu. Ale dneska chceme, aby ta schopnost byla celková, v té protivzdušné obraně, tak chceme vyměnit i ty ruské baterie, nebo respektive sovětské baterie, 40 let staré za nové, a to jsou teď v současné době ty strategické projekty. To znamená pásové bojové vozidlo pěchoty, dělo ráže NATO, baterie protivzdušné, protiraketové obrany a samozřejmě dneska máme ještě ta vozidla, terénní vozidla, o kterých se také často mluví...,“ uvedl Metnar s tím, že česká armáda stále jezdí těmi UAZ a vétřieskami, které znají naši dědečkové.

Metnar přiznal, že v současné době čeká na dostatek financí. „A to je problém, který tady byl a je letitý,“ sdělil. Kde se však armáda posunula, je podle něj v oblasti výzbroje a výstroje. „Jak víme, tak v naší zemi je to tak, že lidé začnou šít. Bude to jako s rouškami. Řekněte, že vojáci nemají trička, a Lucie Bílá ještě dneska večer sedí u stroje,“ poznamenal moderátor Veselý. „To už nemusí, protože v této oblasti jsme se opravdu posunuli,“ odvětil Metnar. „Jsme podepsali rámcovou smlouvu na pět let s Českou zbrojovkou, s českým výrobcem, na 39 tisíc kusů zbraní, tak stejně jsme podepsali s českou firmou balistické vesty i balistické přilby. Takže tady je asi výstroj za pět miliard,“ řekl Metnar. „V případě, že stát musí šetřit a musí škrtat, tak vždycky na prvním místě byla armáda. A to se stalo i v roce 2009 a až v roce 2017 se s tím ta armáda začala vyrovnávat,“ postěžoval si Metnar.

Jakou roli hraje podle Metnara NATO? „NATO je aliance, která zajišťuje kolektivní obranu členským zemím Aliance s tím, že se snaží, aby národní členské země přispívaly příspěvky do NATO. Aby budovaly schopnosti a obměňovaly tu techniku,“ podotkl Metnar na otázku, zda NATO nevadí naše stará výbava. „O těch závazcích, o té modernizaci se dlouho mluvilo, ale nic se nerealizovalo...,“ posteskl si však Metnar. Podle jeho slov jsme však dobře hodnoceni z hlediska účasti na misích. „Jsme vemi dobře hodnoceni jako spolehlivý partner. Jsme velmi dobře hodnoceni, jaké máme modernizační plány. Byli jsme dobře hodnoceni, ale už ne tak z hlediska příspěvku plnění závazku dvou procent, takže tohle je všechno součástí hodnocení,“ dodal.

