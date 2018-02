V Německu byl zveřejněn průzkum, který šokoval celou zemi, ale i Brusel

Německo i pět měsíců po skončení voleb do Bundestagu žije v nejistotě. Po krachu vyjednávání o vzniku tzv. „jamajské koalice“ sice nakonec došlo k dohodě o pokračování současné koalice, ale její vládnutí ještě mohou zmařit členové SPD. Přes 466 000 jich bude ode dneška až do 2. března ve vnitrostranickém referendu rozhodovat o tom, jestli velká koalice skutečně vstoupí v platnost. Pokud se vyjádří proti koalici, budou pravděpodobně následovat předčasné volby.

Těsný již byl výsledek hlasování o koaličním vyjednávání v rámci hlasování delegátů SPD, kdy pro vládu s křesťanskými demokraty hlasovala jen těsná nadpoloviční většina. Hlasování všech členů strany může dopadnout skutečně „všelijak“. Socialistům společné osmileté vládnutí s CDU příliš velká pozitiva nepřineslo. V loňských zářijových volbách klesli až na pouhých 20,6 %, což byl jejich nejhorší poválečný výsledek.

Stranické vedení jasně avizovalo, že do další společné koalice již vstupovat nehodlá. Po neúspěšném vyjednávání o vzniku koaliční vlády ve složení CDU/CSU, Zelení a FDP však nakonec socialisté změnili názor. To však nelze beze zbytku říci také o širší členské základně a voličích. Podle posledního průzkumu Insa pro deník Bild se socialisté propadli na další historické minimum a v případě nových voleb by je předstihla dokonce i Alternativa pro Německo (AfD).

Socialistům by aktuálně dalo hlas pouhých 15,5 % voličů, zatímco euroskeptické AfD o půl procentního bodu více. Na místě se stále s velkým náskokem drží křesťanští demokraté, kteří by získali 32 %. Na čtvrtém místě se na třetí SPD dotahují také Zelení, které by volilo 13 % voličů. Naopak FDP v čele s charismatickým lídrem Christianem Lindnerem neustále ztrácejí a nyní jsou na devíti procentech.

V rámci průzkumů byli respondenti také dotazování na jimi preferovanou koalici. Čtyřiapadesát procent z nich uvedlo, že by si přáli koalici CDU/CSU, FDP a Zelených. Takové složení koalice by zaručovalo získání parlamentní většiny. To však nelze říci o velké koalici, kterou by podle průzkumu Insa preferovalo jen 47,5 %. O budoucím politickém vývoji v Německu bude rozhodnuto čtvrtého března, kdy by SPD měla zveřejnit výsledky vnitrostranického referenda.

autor: Josef Provazník