V Německu se perou Zelení. Noviny píší o zápasech v bahně

Zatímco v Česku to vře u Pirátů, v Německu se svádějí politické boje uvnitř Zelených. Dva spolupředsedové Ricarda Langová a Omid Nouripour po sérii porážek v nedávných zemských volbách ve třech spolkových zemích oznámili svůj odchod z čela strany. Spolu s předsedkyní a předsedou končí i další členové vedení strany. O rezignaci celého vedení německých Zelených informoval německý magazín Der Spiegel.

Ministr hospodářství a klimatu Robert Habeck vnímá pád svých kolegů z vedení strany jako příležitost pro sebe. „Vicekancléř sní o ‚Zelené lidové straně‘. Nyní ji chce uskutečnit,“ napsal Der Spiegel.

V pořadu Tagesschau veřejnoprávní televize ARD Habeck zdůraznil, že teď není správné rozbít koalici sociálních demokratů, liberálů z FDP a Zelených.

Vře to přitom nejen mezi zkušenými stranickými pardály, ale také v mládežnické organizaci strany. Rozbroje mladých zelených popsal deník Bild dokonce jako „zápasy v bahně“. Zápas v bahně se měl odehrát mezi vedením mladých zelených a 400 členy během online konference. Část mladých zelených má pocit, že se organizace posouvá až příliš doprava a opouští politickou loď. A to je podle druhé skupiny mladých zelených problém, protože čím víc levicově smýšlejících mladých zelených odejde, tím bude organizace slabší, zatímco mládežnická organizace AfD šlape na plné obrátky.

Podle Bildu je mládežnická organizace zelených zkrátka a dobře v troskách. Federální mluvčí Katharina Stolla (26) a členka představenstva Magdalena Schulz (25) organizaci opustili. A sklidili za to pořádnou porci kritiky.

„Všichni jsme nespokojeni s tím, co dělá Strana zelených. Myslím, že je zbabělé, že odcházejí ze strany, a považuji za hloupé, že se vydávají na své mediální turné (...) Myslím, že je to špatné pro politickou scénu v Německu. Ne proto, že odcházejí, ale tím, jak to udělali (...) Jen opravdu, opravdu zbaběle a myslím, že je to od nich opravdu, ale opravdu hloupé. A jsem nesmírně zklamaný,“ zaznívá mezi mladými zelenými.

