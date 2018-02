V Turnově se z opozice zvedá vlna proti stávající koalici. TOP 09 a Turnov potřebuje změnu se spojily a chystají se na volby

REPORTÁŽ Dvě největší opoziční síly v Turnově – Turnov potřebuje změny a TOP 09 – se spojují do uskupení PROTO s cílem vyhrát komunální volby a změnit poměry na radnici. Jejich lídrem je pekař Jiří Mikula. Do koalice nechtějí jít s komunisty, SPD a ANO. Trápí je například stav turnovské nemocnice. „Jsme rozhodně proti trendu, aby mizela odborná pracoviště z naší nemocnice. Aby tu byla zachována alespoň čtyři pracoviště – chirurgie, interna, ortopedie a rehabilitace. Sledujeme, jak se postupně z turnovské nemocnice stává spíše LDN,“ konstatuje ekonom Jiří Uchytil.

Volební kampaň ke komunálním volbám začíná. I v malebném městě v srdci Českého ráje Turnově. Ve čtvrtek sezvalo novináře do vyhlášené kavárny TurnOff – kde se podávala brazilská káva – nové uskupení PROTO (Pro turnovské občany – Pro Turnov otevřený). Ve městě s necelými patnácti tisíci obyvatel vládne koalice Nezávislého bloku s hnutím ANO s převahou jednoho hlasu. Nezávislý blok, který patří do zavedené stáje Starostů pro Liberecký kraj, má post starosty, jímž je Tomáš Hocke. Nové uskupení PROTO není až tak nové v tom smyslu, že už teď má v turnovském zastupitelstvu sedm zastupitelů. A to opozičních. Spojují se v něm totiž dvě největší opoziční síly ve městě – Turnov potřebuje změny a TOP 09. Topka má ve městě oproti jiným místům České republiky silnou pozici, expředseda Kalousek považoval Turnov za jednu z bašt své strany. Lídrem ambiciózního hnutí je známý místní pekař a opoziční zastupitel Jiří Mikula. „Chceme volby vyhrát, což znamená získat nejméně deset mandátů z celkových dvaceti sedmi,“ tvrdí sebevědomě. „Vznikli jsme proto, že si myslíme, že současné vedení města nepostupuje dostatečně transparentně a otevřeně. Proto jsme se spojili dohromady,“ vysvětlil.

Spolek shání podpisy. Potřebuje jich tisíc

Uskupení založilo spolek. Musí tedy sehnat podpisy sedmi procent oprávněných voličů, což je v Turnově asi tisícovka lidí. Podobným způsobem postupuje tradičně Nezávislý blok. „Jdeme si za našimi občany pro více než tisícovku podpisů, které chceme využít i pro to, abychom zjistili, jestli problémy, které vidíme my jako zastupitelé, vidí i občané,“ upozornil. Větší transparentnost se opoziční zastupitelé snažili prosadit i z opozičních lavic, například záznamy z jednání zastupitelstva na YouTube nebo spuštění rozklikávacího rozpočtu. Pokračovat v tom chtějí i nadále. „Jedním z našich bodů je město on-line. Co nejvíc toho půjde zařídit z domova. Je zbytečné trávit čas na úřadech, když to jde zařídit z domova. Větší transparentnost je také potřeba zavést do městských výběrových řízení a zakázek,“ uvedl Michal Loukota, dvojka na kandidátce. Vzorem je pro ně v otevřenosti Nové Město na Moravě. I proto spolek PROTO zveřejnil svůj transparentní účet, kam jim mohou sympatizanti přispět. „Zveřejněním účtu dáváme najevo, že za námi nestojí žádní tajemní sponzoři,“ prozradil Mikula.

Turnovské opozičníky trápí stav turnovské nemocnice. „Na několik let dopředu jsme se zavázali, že z investičního potenciálu města půjde každý rok sedm milionů dvě stě devadesát tisíc korun, sedmina investičního potenciálu města. V situaci, kdy nám bylo slibováno při vstupu do krajské nemocnice Liberec, že nás jako město Turnov nebude stát ani korunu. Jsme rozhodně proti trendu, aby mizela odborná pracoviště z naší nemocnice. Aby tu byla zachována alespoň čtyři pracoviště – chirurgie, interna, ortopedie a rehabilitace. Sledujeme, jak se postupně z turnovské nemocnice stává spíše LDN,“ konstatoval ekonom Jiří Uchytil.

Koaličně nepřijatelní jsou komunisté, SPD a ANO

Jak je to s koaličním potenciálem spolku PROTO? „Víme, s kým nechceme jít. S KSČM ani s SPD. Přijatelné pro nás není ani ANO. Není to ani o těch lidech, kteří ho tady prezentují, ale je to hodně spojené s celostátní politikou,“ vysvětlil Loukota. Hlasy bude PROTO získávat na kontaktních místech a budou navštěvovat akce, kde bude větší počet lidí. „Budeme je žádat o podpisy, ale nejenom o ně. Budeme se také ptát i na věci, které jim tu nejvíce vadí. Tím se dostaneme k tomu, jestli opravdu to, co si myslíme, že je špatně, cítí i obyvatelé Turnova. Jinak se to nedozvíme,“ uzavřel Jiří Mikula.

autor: Oldřich Szaban