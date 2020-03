V domácí karanténě je 307 lidí, Babiš nabádá ke klidu

reklama

Premiér na dnešní tiskové konferenci prohlásil, že stát je schopen reagovat. "Není žádný důvod k panice, není důvod. Jsme připraveni," zdůraznil. "Potraviny v obchodech určitě nedojdou," ujišťoval. V pondělí se bude situací opět zabývat Bezpečnostní rada státu. Nový typ koronaviru už v Evropě zasáhl více než 20 zemí a zabil nejméně 19 lidí, z toho 17 v Itálii. Po celém světě se virem, který způsobuje nemoc COVID-19, nakazilo už téměř 84.000 lidí ve více než 50 zemích.

Babiš také uvedl, že kvůli koronaviru je třeba zvážit pořádání Světového poháru v biatlonu. Plánovaný je na druhou polovinu příštího týdne v Novém Městě na Moravě. Čas na rozhodnutí je podle něj do středečního dopoledne. Už se na něj prodaly vstupenky za 22 milionů korun.

Do Prahy se podle Babiše vrátí o víkendu zhruba 20.000 lidí, kterým skončí jarní prázdniny. Větší pozornost by měli svému zdravotnímu stavu věnovat ti, kteří přijedou z regionů Lombardie, Veneto, Piemont a Emilia Romagna. Pět českých turistů, kteří byli kvůli koronaviru od pondělního večera v karanténě v hotelu H10 Costa Adeje Palace na kanárském ostrově Tenerife, už odletělo do České republiky. Šestá Češka, která je ve stejném hotelu od minulého týdne, ho zatím opustit nemůže. Češi opustili hotel nad ránem, cestovní kancelář jim zajistila zpáteční cestu běžným komerčním letem.

Výrazně přibývá občanů, kteří se před odjezdem do zahraničí registrují do systému DROZD. Provozuje ho ministerstvo zahraničí a české zastupitelské úřady ho využívají například k informování českých turistů o mimořádných událostech, jako jsou přírodní katastrofy či teroristické útoky. Od počátku roku se do něj přihlásilo 35.000 občanů ČR. Za celý loňský rok to bylo přes 111.000 lidí.

Obavy z koronaviru se odrážejí i na nižším zájmu o letenky. Například prodeje letenek do Itálie se v posledním týdnu meziročně snížily až o 70 procent. Zájem klesá i u dalších destinací v Evropě a Asii. Asociace hotelů upozorňuje na to, že pokud by se snížila spotřeba turistů z Číny, Jižní Koreje a Itálie o polovinu, znamenalo by to pro ČR pokles příjmů o 7,4 miliardy korun. Zároveň by mohlo ubýt 8000 pracovních míst.

Odborníci míní, že strach, který se mezi lidmi šíří kvůli novému typu koronaviru, je přirozený. Jeho příčinou jsou obavy z něčeho neznámého a pocit nejisté budoucnosti. Psycholog Jiří Šípek z Univerzity Karlovy řekl ČTK, že koho neovládl strach, měl by se snažit své spoluobčany trpělivě uklidňovat.

