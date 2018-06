V migranty zaplaveném Švédsku se blíží volby. V Bruselu se děsí už dopředu

Začíná se švédská politická mapa pomalu měnit? V nejnovějších průzkumech veřejného mínění se do čela dostává strana Švédští demokraté (SD), která zastává silně protiimigrační a euroskeptické postoje. SD by dnes vyhráli volby se ziskem 23 procent. S naprosto minimálním odstupem by druzí skončili aktuálně vládnoucí sociální demokraté. Volby ve Švédsku se blíží.

Ve Švédsku dochází, zdá se, k zásadní změně. Vládnoucí středolevá koalice není schopna pružně reagovat na vzrůstající problémy se zločinností a imigrací a voliči dávají najevo svou nespokojenost. Zatímco v posledních volbách, konaných v září 2014, zvítězili Sociální demokraté se ziskem 31 procent, dnes jim průzkumy přisuzují jen 22,9 %. Podobně je na tom i konzervativní Umírněná strana předsedy Fredrika Reinfeldta, která od voleb ztratila podporu 4 % voličů a nyní by ji volilo 19,4 % dotazovaných. Agregát tří posledních průzkumů zveřejnil server val.digital, který se zabývá průzkumy veřejného mínění.

Kdo si na přízeň voličů nezoufá, to jsou minule třetí na pásce, Švédští demokraté. Strana, založená v roce 1988, lpí především na akcentovaném švédském nacionalismu, tvrdém euroskepticismu a přísném postoji k imigrantům. Za necelé čtyři roky od posledních voleb se podpora této strany mezi voliči takřka zdvojnásobila z 12 % na současných 23,9 %.

Švédští demokraté posilují vůbec nejvíce z celé současné švédské politické scény. Jedinou další stranou, u které lze v aktuální volebním období hovořit o výrazném růstu preferencí, je strana Levice, která posílila od voleb z tehdejších 5,6 % na nynějších 9 %. Tradiční strany naopak sráží zejména nespokojenost obyvatel s migrační politikou země. Například současná vládní strana Zelení by namísto 7,3 % z voleb 2014 obdržela jen 4,7 % a nebezpečně klesá ke švédské čtyřprocentní hranici zaručující vstup do parlamentu.

I budoucnost vypadá pro Švédské demokraty růžově. Server YouGov v březnu letošního roku zveřejnil výsledky ankety, která se na stranické preference ptala mladých lidí ve věku 18-34 let. Vítězem se opět, tentokrát se ziskem 19 procent, stali Švédští demokraté.

Ve Švédsku v současnosti vládne menšinová koalice Sociálních demokratů a Zelených, dohromady má 138 křesel v 349členném švédském parlamentu. Koalici toleruje strana Levice s 21 poslanci. Hlavní opoziční blok drží 140 mandátů, z nichž většinu, celkem 83, patří Umírněné straně. Švédští demokraté, kteří byli tradičními politickými stranami vyobcováni na okraj politického spektra, mají aktuálně v parlamentu 42 svých zástupců.

Pokud by dnes volby dopadly tak, jak naznačuje agregát posledních tří průzkumů, karty ve švédském parlamentu by se velice zamíchaly. Levicová koalice včetně tolerující strany Levice by držela pouze 138 křesel, tedy stejný počet, jako má dnes bez strany Levice. Středopravá opozice by se propadla ze 140 mandátů na 126 a klín by mezi obě síly vrazili právě Švédští demokraté se ziskem 85 křesel. Vypadá to, že mnozí Švédové již mají masové migrace dost.

