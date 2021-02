V přímém přenosu: Drolení koalice Pirátů a STAN. Asi se teď nevyplatí

reklama

Anketa Měl by být ministr Blatný odvolán? Ano 14% Ne 24% Je to úplně jedno 62% hlasovalo: 1176 lidí

Ústavní soud zrušil tu část volebního zákona, která zvýhodňovala velké strany před malými, když malým stranám v praxi ukládala povinnost získat mnohem více hlasů voličů na zisk jednoho poslaneckého mandátu, než stranám velkým. V posledních volbách stačilo hnutí ANO na zisk mandátu něco přes 18 tisíc hlasů, zatímco hnutí STAN potřebovalo pro dosažení téhož úspěchu přes 43 tisíc hlasů.

Podle místopředsedy Senátu Jana Horníka musí poslanci a senátoři nastavit volební zákon tak, aby tato jasná nespravedlnost odpadla. Nespravedlnost, kterou prosadili Miloš Zeman a Václav Klaus v časech opoziční smlouvy na přelomu tisíciletí.

„Pro mě je to obrovský krok k demokracii a je to konečně pohřbení opoziční smlouvy mezi stranami ČSSD a ODS, které tehdá chtěly náš volební systém naprosto zválcovat. Já jsem hrozně moc rád, že už se to dostalo do záhrobí,“ zdůraznil Horník před kamerami ČT.

Ing. Jan Horník STAN



místopředseda Senátu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Prezident Miloš Zeman naopak před zrušením částí volebního zákona varoval. Horník se tomu podle svých vlastních slov nediví.

„Nedivím se Miloši Zemanovi, protože je to jeho dítě, ta opoziční smlouva. Ten zákon byl jeho a kolegy exprezidenta Klause. Ti to dávali dohromady. Tenhle pohřeb, který se dnes koná, je vlastně dobře i proto, že on se pokoušel o bezprecedentní ovlivňování Ústavního soudu,“ konstatoval Horník s tím, že tímto svým počínáním překročil vlastní ústavní pravomoci.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pár slov věnoval i předvolební koalici STAN a Pirátů. Naznačil, že za této konstelace se řečená koalice může i rozpadnout.

„I když nám teď statistika v tom spojení hodně nahrává, tak bude asi hrozně moc důležité, jak se vedení těchto dvou stran dohodnou, co pro ně bude, nebo pro nás společně bude výhodnější. To je zapotřebí zkusit zjistit, probrat to s politology a probrat to s lidmi, kteří jsou v těchto věcech poměrně hodně činní. A uvidíme. Může být varianta každý sám, která nám dá ve finále dohromady více poslanců. To mám dojem, že bude na domluvě vedení těch jednotlivých subjektů."

„Proč se ve finále zbavovat pěti poslanců jen proto, protože se dá dohromady koalice a ta nedosáhne na vyšší počet poslanců, než kdyby ty dva subjekty šly samostatně, s tím, že potom ve Sněmovně udělají jakýsi společný proud. Ale to je moje vyjádření, já nejsem ve vedení STAN,“ rozvedl svou myšlenku.

Psali jsme: Demoblok zapláče! Expert ohromil: Rychetský úplně jinak. Spočítáno Ústavní soud zrušil část volebního zákona pro porušení rovnosti volebního práva a šancí kandidujících stran STAN: Rozhodnutí Ústavního soudu je cestou ke spravedlivějšímu volebnímu systému ČPZP už platí za léčbu onkologických pacientů tři miliardy Kč ročně

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.