V soukromí říkají něco jiného. Maďarský ministr Szijjártó vynesl o Ukrajině

V Bruselu se setkali ministři zahraničí členských států evropské unie. Maďarský ministr zahraničních věcí Péter Szijjártó v rozhovoru pro švýcarský magazín Weltwoche uvedl, že na jednání pochopil, že Evropa je z větší části velmi frustrovaná takzvanou mírovou misí Viktora Orbána. „Myslím, že důvodem pro tuto frustraci je to, že evropští politici na premiéra žárlí, protože se ukázalo, že náš premiér je v současné době poslední a jediný v Evropě, kdo může oslovit tak významné hráče globální politiky a globální bezpečnosti,“ řekl Szijjártó.

Maďarský premiér Orbán začátkem června hovořil s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, ruským prezidentem Vladimirem Putinem, čínským prezidentem Si Ťin-pchingem i bývalým prezidentem Spojených států a kandidátem na prezidenta v listopadových volbách, Donaldem Trumpem. Dalším z důvodů pro frustraci evropských politiků kvůli těmto Orbánovým setkáním je dle ministra zahraničí Szijjártóa strach. „Mají strach, že se stane naprosto očividným všem v Evropě, že v této válce provádějí nejen špatnou a neúspěšnou strategii, ale i strategii, která Evropě a Evropanům způsobila obrovské škody,“ dodal Szijjártó.

„Čím více o tom mluvíme, čím velkolepěji tuto pozici mírové mise prezentujeme, tím je zřejmější, že poslední dva a půl roku z hlediska strategie Evropské unie naprosto selhala,“ prohlásil s tím, že evropští politici se tuto skutečnost snaží skrývat a Orbánova mírová mise jim jejich snahy komplikuje.

Evropští diplomaté dali velmi jasně najevo, že Orbán na svých jednáních nereprezentoval Evropskou unii, přestože Orbán sám se nikdy nevyjádřil v tom smyslu, že by Evropskou unii měl svou cestou jakkoliv reprezentovat. „Dali jsme jasně najevo, že to premiér udělal pouze z titulu své funkce. Byl to jediný způsob, jak to mohl udělat, protože Evropská unie není v současné době vnímána jako velký hráč v globální politice,“ vysvětlil Szijjártó.

Problém dle maďarského ministra zahraničí představují převládající evropská liberální mainstreamová média za to, že vytvářejí „velkou bublinu‘, která podle něj zkresluje skutečnost. „Tato mainstreamová liberální média naznačují, jako by euroatlantická pozice byla vedoucí pozicí na celém světě, což rozhodně není pravda,“ řekl Szijjártó. „Pokud máte odvahu a energii podívat se z této bubliny ven, uvidíte, že celosvětová většina maďarskou pozici respektuje, sympatizuje s ní a souhlasí s ní,“ uvedl ministr s tím, že maďarský postoj má širší mezinárodní podporu, než jakou mu připisují evropská liberální média.

Péter Szijjártó působí ve funkci ministra zahraničí již desátým rokem. V rozhovoru naznačil, že maďarský postoj podporují i evropští diplomaté, kteří se ovšem na půdě Evropské unie, ať už kvůli médiím či svým koaličním partnerům, vyjadřují jinak. Následně však přichází za ním se slovy podpory a díky. „Je to tragické. Znamená to, že představitelé zvolených vlád nejsou dostatečně odvážní na to, aby řekli, co si myslí, že by bylo dobré. Proč? Kvůli tlakům liberálních mainstreamových médií, politiků, neziskovým organizacím, Washingtonu…“ vyjmenoval možné důvody pro to, proč někteří představitelé neříkají nahlas své pravé názory.

Na nedávném mítinku ministrů zahraničí však Szijjártó ocenil, že se na stranu Maďarska přidal též představitel Slovenska, ministr zahraničí Juraj Blanár. „Byl velmi přímočarý a řekl, že s maďarskou mírovou misí naprosto souhlasí a odmítají jakoukoli kritiku maďarské mírové mise,“ řekl Szijjártó o svém slovenském protějšku.

Změnu nálad v Evropě i Evropské unii pak dle Szijjárta reflektuje i skutečnost, že frakce Patrioti pro Evropu se stala třetí největší frakcí v Evropském parlamentu.

Srpnové unijní jednání ministrů zahraničí se nakonec uskuteční v Bruselu, namísto v Budapešti. Jako symbolický signál, že s vystupováním Maďarska nesouhlasí, se vysoký představitel unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep Borrell rozhodl svolat jednání ministrů zahraničí do Bruselu ve stejný termín, jako je ten pro maďarskou schůzku. Szijjártó zmínil, že právě Borell byl jedním z největších kritiků mírové mise Orbána. „V posledních týdnech proto strávil spoustu času hledáním příhodné pomsty. A našel velmi dětinské řešení,“ komentoval sjednání Borellovi schůzky v Bruselu maďarský ministr. „Jako ve školce… proč by Evropa měla být respektovaná, když svět vidí, že jeden z jejích vysokých představitelů je na takovéto intelektuální úrovni.“

„Rusové každým dnem získávají ukrajinské území. Pro ně není naprosto naléhavé dospět k nějakému řešení. Protože každým dnem vyhrávají,“ mluvil Szijjártó o aktuální situaci na Ukrajině. Samozřejmě vzal v potaz, že jeho západoevropští kolegové by o tom řekli, že to je pouze „ruská propaganda“. „Ne, toto jsou fakta. A oni to také vědí,“ dodal.

Ukrajina aktuálně žádá o další podporu, a protože jsou ve Spojených státech u moci demokraté, tak ji dostávají, uvedl Szijjártó. „Takže když se podíváte na ty dvě válčící strany, nemůžete očekávat, že jeden z nich přijde s návrhem, který by situaci měl vyřešit mimo bojiště. Znamená to, že ten impulz musí přijít zvenčí,“ shrnul Szijjártó. Tři možné mocnosti, které tento impulz mohou dodat, jsou dle jeho slov právě Spojené státy, Čína nebo Evropa. U ní však dodává, že je za Amerikou pozadu, vzhledem k tomu, že jen kopíruje její strategii.

„Evropa je jen asistentem Ameriky bez svého vlastního hlasu,“ prohlásil. „Čína je pro mír… současná administrativa v USA je pro válku, ale pokud zde proběhne změna, tak dvě ze tří mocností budou pro mír. To zcela změní situaci,“ diskutoval Szijjártó o možnosti, že by v prezidentských volbách v USA, jež se mají uskutečnit 5. listopadu, vyhrála Republikánská strana v čele s Donaldem Trumpem, který dlouhodobě prohlašuje, že až bude zvolen, zastaví válku na Ukrajině. Změna ve Washingtonu by byla „gamechanger“, dodal maďarský ministr.

Této změny – tedy zvolení Trumpa – se evropští představitelé také bojí. „Většina z nich ho ve svých prohlášeních ponižovala a říkala o něm velmi špatné věci. A myslím, že chápou, že internet nic nezapomíná a jsem si velmi jistý, že ani Trump nezapomíná. Pro ně by tedy jeho zvolení bylo velmi nepříjemné… jsou frustrovaní, že by se mohl vrátit,“ řekl Szijjártó.

Po jeho zvolení Evropanům bude ještě zřejmější, že strategie, kterou Evropa v posledních letech uplatňuje, je naprosto neúspěšná, uzavřel Szijjártó.

Celý rozhovor k vidění zde: